Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. heute

Heute im Fokus

DAX verhalten -- SLM mit Umsatz- und Gewinnwarnung -- LSE und Refinitiv wollen Fusion - Deutsche Börse beerdigt Kaufpläne -- Ströer, Sanofi, Lexicon, Deutsche Telekom im Fokus

Lufthansa prüft wohl Holding-Struktur. Siemens Healthineers kämpft weiter mit Problemen bei Atellica. TRATON steigert Profitabilität deutlich. UniCredit hat derzeit wohl kein Interesse an Commerzbank. Pfizer und Mylan: Fusion von Generika-Geschäft. Takeaway.com will JUST EAT kaufen.