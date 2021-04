Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 59.626,38 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 58.765,49 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Bitcoin Cash-Kurs auf 560,30 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 556,50 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 1.996,50 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 1.968,75 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Freitag auf 205,27 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 202,54 US-Dollar beziffert.

Heute zog der Ripple-Kurs auf 0,5859 US-Dollar an. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,5719 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs ist angestiegen. So gewann der Cardano-Kurs auf 1,228 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 1,189 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Monero-Kurs hat angezogen. Am Mittag stieg der Monero auf 258,34 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 248,82 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA wird bei 1,626 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 1,641 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge wurde am Freitag wenig bewegt bei 0,0449 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,0433 US-Dollar gestanden.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Freitag auf 0,4598 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,4335 US-Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein NEM 0,3824 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,3804 US-Dollar.

Der Dash-Kurs verteuerte sich auf 241,98 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 235,86 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO ist Freitag 53,08 US-Dollar wert. So stieg der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 52,38 US-Dollar gehandelt worden war.

