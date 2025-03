Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen im Sinkflug: Bitcoin, Solana, Dogecoin, Cardano, Ripple, Ethereum & Co. geben ab

09.03.25 17:30 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um 3,46 Prozent auf 83.165,57 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 86.143,05 US-Dollar gestanden hatte. Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 4,93 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 366,61 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 385,62 US-Dollar wert war. Auch der Dogecoin zeigt sich mit minus 8,85 Proznet bei 0,1753 US-Dollar abgeschlagen. Die Kryptowährung Solana büßt 3,75 Prozent auf 130,71 US-Dollar ein. In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 4,89 Prozent auf 2.091,94 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.199,53 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 1,83 Prozent auf 100,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 102,30 US-Dollar wert. Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 6,62 Prozent auf 2,170 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 2,324 US-Dollar wert. Währenddessen zeigt sich Cardano im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,8044 US-Dollar) geht es um 6,37 Prozent auf 0,7532 US-Dollar nach unten. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um 1,26 Prozent auf 217,73 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 220,51 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Verluste in Höhe von 7,81 Prozent auf 0,1811 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1964 US-Dollar wert. Daneben präsentiert sich Verge mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Verge-Kurs 8,85 Prozent schwächer bei 0,0048 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0053 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2758 US-Dollar) geht es um 3,14 Prozent auf 0,2672 US-Dollar nach unten. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0205 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0197 US-Dollar. Derweil notiert der Dash-Kurs bei 22,58 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (24,07 US-Dollar) ist das ein Verlust von -6,21 Prozent. Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 8,740 US-Dollar am Vortag auf 8,223 US-Dollar nach unten (-5,92 Prozent). Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com