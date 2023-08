Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

26.08.23 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,12 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 26.017,46 US-Dollar wert, nach 26.048,61 US-Dollar am Vortag. Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -1,14 Prozent auf 189,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 192,05 US-Dollar wert. Werbung Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.649,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.653,42 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,26 Prozent. Währenddessen wird Litecoin bei 65,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,12 US-Dollar). Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,5265 US-Dollar) geht es um -0,91 Prozent auf 0,5217 US-Dollar nach unten. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2610 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,2591 US-Dollar. Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,28 Prozent auf 143,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 139,88 US-Dollar. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1468 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1475 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0034 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1230 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1239 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0251 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0252 US-Dollar. In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Dash-Kurs um -0,32 Prozent auf 25,49 US-Dollar. Am Vortag standen noch 25,58 US-Dollar an der Tafel. Zudem bewegt sich NEO seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 7,178 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEO-Kurs bei 7,176 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

