Krypto News: Bullische Stimmung! Explodiert SUI nach diesem Upgrade?

Mit einem Kursplus von rund 20 Prozent in den letzten 24 Stunden ist SUI der beste Top 50 Coin. Aktuell liegt der native Coin der gleichnamigen Layer-1-Blockchain bereits auf Marktrang 33. Momentum kommt zu SUI zurück – doch was steckt dahinter?

SUI Prognose: Bullisches Sentiment kommt zurück!

Der Sentiment-Indikator misst die allgemeine Marktstimmung und das Anlegervertrauen gegenüber einem Vermögenswert, in diesem Fall die SUI-Blockchain. Ein positiver gewichteter Sentiment-Wert deutet also an, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer optimistisch ist. Ali Martinez hebt nun hervor, dass das SUI-Netzwerk durch das jüngste Mysticeti-Upgrade einen neuen Höchststand an positivem Sentiment erreicht hat. Die Einführung des Upgrades hat das Vertrauen in das Netzwerk gestärkt. Denn fundamental entwickelt sich die Sui-Blockchain eben weiter.

The recent launch of the Mysticeti Upgrade drove the #Sui $SUI Network to its highest level of positive weighted sentiment to date. pic.twitter.com/iPpWeUiu4V — Ali (@ali_charts) August 22, 2024

Das jüngste Upgrade sollte Sui zur schnellsten Blockchain machen. Verantwortlich für diesen Fortschritt ist das neue Mysticeti-Protokoll, das die Konsenslatenz auf beeindruckende 390 Millisekunden reduzieren soll. Sui verwendet eine objektzentrierte Architektur, die bereits vor dem Upgrade zu hohen Geschwindigkeiten führte. Innerhalb eines Jahres nach dem Start des Mainnets erreichte Sui schnelle Transaktionszeiten mit einer Finalität von 400 Millisekunden, einem Spitzenwert von 297.000 Transaktionen pro Sekunde in einer kontrollierten Umgebung und einem Rekord von 65,8 Millionen Transaktionen an einem einzigen Tag. Dies verkündete das Staking-Team bereits bei der Ankündigung im Mai 2024. https://stakin.com/blog/what-is-suis-mysticeti-update

Der objektzentrierte Ansatz von Sui ist demnach einzigartig. Dieser Ansatz macht die Eigentumsübertragung effizienter, da für einfache Transaktionen keine Konsensfindung erforderlich ist.

Das Mysticeti-Upgrade baut auf dem Narwhal/Bullshark-Konsensmechanismus auf und verbessert die Transaktionsgeschwindigkeit erheblich, während gleichzeitig die CPU-Anforderungen für Validatoren gesenkt werden. Dies ermöglicht es Sui, seine geringe Latenzzeit auf alle Transaktionstypen im Netzwerk auszuweiten.

BREAKING: Sui’s consensus is now the fastest among all blockchains



Mysticeti is officially on Testnet, bringing consensus latency on Sui down to 390ms – a massive 80% reduction from Narwhal-Bullshark. pic.twitter.com/n0tuH7W5SR — Sui (@SuiNetwork) May 21, 2024

Gaming-Coin mit Potenzial: Letzte Chance bei PlayDoge

Die Sui Blockchain ist gerade auch für das Gaming bekannt. Diese bietet hohe Skalierbarkeit und schnelle Transaktionszeiten, was sie ideal für Spieleentwickler macht. Durch ihre innovative Architektur ermöglicht SUI die Erstellung komplexer und interaktiver Spielwelten, die auf Blockchain-Technologie basieren. Gaming-Kryptos bleiben dabei im Allgemeinen 2024 spannend. Dies zeigen auch neue Coins.

PlayDoge hat dabei einen innovativen Ansatz gewählt, um das Konzept der Tamagotchis in den Kryptomarkt zu bringen. Mit einer speziell entwickelten Gaming-App für iOS und Android möchte PlayDoge den Massenmarkt erobern und das nostalgische Gefühl der Tamagotchi-Ära mit moderner Blockchain-Technologie verbinden. Das Play-to-Earn-Spiel PlayDoge ($DOGE) befindet sich in den letzten Tagen seines Vorverkaufs, der am 26. August enden wird. Nach einer intensiven Entwicklungsphase von etwa drei Monaten ist das Spiel nun bereit für die Veröffentlichung in den Google Play und Apple App Stores.

Der Vorverkauf von PlayDoge hat bereits über 6,25 Millionen US-Dollar an Investitionen eingebracht. Der $PLAY-Token, der derzeit zu einem Preis von 0,00531 US-Dollar angeboten wird, ist das zentrale Element des PlayDoge-Ökosystems. Dieser Token wird innerhalb des Spiels als Hauptwährung verwendet und ermöglicht es den Spielern, Transaktionen durchzuführen und besondere Funktionen freizuschalten. Natürlich können erfolgreiche Gamer auch PLAY verdienen.

Im Mittelpunkt von PlayDoge steht nämlich die Pflege eines virtuellen Shiba Inu-Haustiers. Spieler, die sich sorgfältig um ihr digitales Haustier kümmern, werden mit $PLAY-Tokens belohnt. Vernachlässigung kann jedoch dazu führen, dass das Haustier wegläuft oder stirbt. Dieser Mechanismus fördert eine kontinuierliche und engagierte Teilnahme am Spiel. Zusätzlich bietet die App eine Bestenliste, auf der Spieler durch das Sammeln von Erfahrungspunkten (XP) aufsteigen können. Damit verdienen sie weitere PLAY Token.

Der Vorverkauf läuft noch wenige Tage und ermöglicht es Interessierten, über die Website PLAY-Tokens zu erwerben. Zahlungen sind sowohl per Token-Swap gegen ETH, USDT, BNB als auch per Kreditkarte möglich. Doch in 60 Stunden endet der PLAY Presale.

