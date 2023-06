Krypto News: Call of Duty von Activision Blizzard revolutioniert das Gaming mit Chainlink NFTs

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das renommierte Videospiel Call of Duty von Activision führt nun voraussichtlich neue NFTs mithilfe von Chainlink ein. Dank der bahnbrechenden Chainlink-Technologie und der Macht der NFTs wird das Gaming in die Zukunft gebracht. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nichts von der spannenden Entwicklung zu verpassen.

Entstehung einer neuen Ära im Gaming

Im stetigen Streben nach Innovation hat sich Activision in Bezug auf Call of Duty entschieden, die Grenzen des herkömmlichen Gamings zu überschreiten.

Mit der Ankündigung, dass das beliebte Spiel Call of Duty: Warzone Caldera im September 2023 eingestellt wird, bereitet sich Call of Duty darauf vor, eine neuartige Erfahrung zu bieten.

Denn durch das Stilllegen des Games verfallen auch alle Spielfortschritte und andere Errungenschaften wie die hart erkämpften Spielobjekte mit hohem spielerischem Nutzen und Wert.

Die neue Phase wird anscheinend durch die Integration von Chainlink-basierten NFTs (Non-fungible Tokens) charakterisiert sein, die das digitale Eigentum innerhalb des Spiels revolutionieren sollen.

When players purchase in-game assets, the ownership dynamic between them and the game publisher is often unclear. Oftentimes, players are simply renting the assets for an indeterminate period of time, with little to no guarantees the asset will be usable in the future.



At the… https://t.co/LDPiskaMNS — Chainlink (@chainlink) June 23, 2023

Warum NFTs und Chainlink?

Die überlegene Technologie von Chainlink und die transformative Natur der NFTs ermöglichen es Spielern, echtes Eigentum an ihren digitalen Assets zu erwerben sowie auch Klarheit über dessen Besitzansprüche zu erlangen. Dies können digitale Gütern sein, wie Avatare, Gegenstände, Waffen und Skins.

NFTs stellen eine dauerhafte digitale Signatur dar, die dem Spieler eine uneingeschränkte Kontrolle und Verantwortung für seine Spielbestandteile bietet, ähnlich wie bei physischen Gegenständen.

Dabei können die Spielentwickler ihren Besitz künftig nicht mehr durch die Stilllegung von Games vernichten. Somit müssen die Gamestudios auch wesentlich nachhaltigere und langfristigere Spielekonzept entwickeln. Gleichzeitig werden die Nutzer durch die dauerhaften Wert auch eher zu einem Investment angeregt.

Mit der Unterstützung von Chainlink können diese NFTs für immer existieren, unabhängig von der Zukunft eines bestimmten Spiels. Dies stellt eine bedeutende Abweichung von der bisherigen Praxis dar, bei der digitale Assets in der Regel nur für eine unbestimmte Zeit vermietet wurden. Zudem stellen sie eine Art Andenken an die digitale Historie dar.

Neben der verbesserten Besitzdynamik bieten Chainlink und NFTs den Spielern auch neue Möglichkeiten zur Interoperabilität und Monetarisierung.

Dabei können die Gamer durch sie auch Einnahmen wie beispielsweise Tantieme bei jedem Handel erwirtschaften. Dank der gemeinsamen Blockchain-Infrastruktur lassen sich ihre NFTs über verschiedene Spiele hinweg nutzen und auf offenen Blockchain-Marktplätzen handeln.

Durch die Bereitstellung dieser Optionen können Games wie Call of Duty den Spielern ein noch höheres Maß an Immersion und Engagement bieten. Somit könnte das Gaming auch ähnlich wie der traditionelle Sport einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert erlangen.

Die Rolle von Chainlink

Chainlink spielt eine Schlüsselrolle bei der Überwindung der technischen Beschränkungen, die mit der Implementierung von NFTs in Spielen verbunden sind.

Mit Funktionen wie dem Chainlink Verifiable Random Function (VRF) und dem Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) ermöglicht Chainlink eine sichere und effektive Kommunikation zwischen verschiedenen Blockchains.

Somit trägt es entscheidend dazu bei, die neuen Möglichkeiten, die NFTs bieten, zur Geltung zu bringen.

Nachhaltiges Kryptogame Chimpzee ermöglicht spielerischen Umwelt- und Klimaschutz

Das gemeinnützig orientierte Kryptogame Chimpzee möchte sich um das Artensterben und die Entwaldung sowie auch den Klimawandel kümmern. Neben Aufklärungsarbeit zur Schaffung eines höheren Bewusstseins hat es erkannt, dass laut einer Studie von einem Texas A&M Professor bereits 4 $ von 1.000 Personen reichen, um 800 bedrohte Arten vor dem Aussterben zu bewahren. Deshalb werden 10 % der Einnahmen aus dem Spiel an gemeinnützige Projekte gespendet. Das P2E-Game selbst spielt im afrikanischen Dschungel, welcher von Wilderern und Entwaldungsmaschinen bedroht wird. Dabei schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Affenkämpfers, um die Natur zu beschützen und Kryptowährungen zu verdienen.

Preisgekrönter ESG-Coin steigert Motivation für Klimaschutz durch Gamifizierung

Zwar handelt es sich bei Ecoterra nicht um ein klassischen Blockchainspiel, jedoch verwendet es die Blockchaintechnologie im Zusammenhang mit der Gamifizierung. Somit soll eine höhere Motivation für Recycling sowie somit auch für Klima- und Umweltschutz erreicht werden. Dabei werden alle nachhaltigen Leistungen über das Auswirkungsprofil verfolgt und Meilensteinen mit NFTs belohnt. Um positive Auswirkungen zu erzielen, können die Nutzer recyceln, CO₂-Emissionszertifikate erwerben oder Strom aus erneuerbaren Energien einspeisen. Das wichtigste Element ist dabei das innovative und preisgekrönte Recycle-to-Earn-Verfahren, bei welchem die Nutzer für die Abgabe unterschiedlichsten Hausmülls Kryptowährungen als Belohnung erhalten. Passend dazu gibt es einen Marktplatz für Wertstoffe.

VR-Metaverse nutzt erwiesenes Erfolgsrezept für einzigartige Erlebniswelt

Der Erfolg einiger der populärsten Games wie Counter Strike, Dota 2, Minecraft, Fortnite und Warcraft 3 war zu einem großen Anteil auf deren Möglichkeit zurückzuführen, dass die Spieler eigene Inhalte für die Games erstellen können. Dieses Erfolgsrezept macht sich auch das besondere VR-Metaverse von RobotEra zunutze. Es stattet seine Nutzer mit fortschrittlichen, aber einfachen Entwicklertools aus, mit welchen die Spieler ihre eigenen Inhalte erstellen können. Diese lassen sich entweder verkaufen oder für komplexeren Content verwenden. Dabei handelt es sich um ein sich stetig veränderndes Metaverse, in welcher es immer etwas Neues zu entdecken gibt, wie Gaming, Unterhaltung, Shopping und Soziales.

