Krypto News: Diese Coins haben Insider im Visier

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Suchen Sie den nächsten Krypto-Coup? Entdecken Sie die Coins, die Krypto-Insider nicht aus den Augen lassen. Ob revolutionäres Cloud-Mining oder rasante Sportwetten, diese Münzen sind mehr als nur digitales Gold. Aber warum haben sie die Aufmerksamkeit der Experten erregt? Und welche unglaublichen Renditen verbergen sich hinter den Projektnamen? Lesen Sie weiter, um das Potenzial hinter diesen vielversprechenden Coins zu entdecken.

Bitcoin Minetrix

Das innovative Projekt Bitcoin Minetrix möchte die bisherigen Probleme des Cloud-Minings mit seiner dezentralen Mining-Plattform lösen. Sie wird über Smart Contracts abgewickelt, um eine höhere Sicherheit und Transparenz zu ermöglichen. Zudem wurden die Smart Contracts von dem Sicherheitsunternehmen Coinsult überprüft. Bei Bitcoin Minetrix müssen sich die Nutzer nicht mit den technischen Herausforderungen abmühen, einen eigenen Kryptominer zu installieren. Aber auch undurchsichtige und betrügerische Angebote sollen somit unterbunden werden. Bei Bitcoin Minetrix erhalten die Staker sowohl eine Renditen in den $BTCMTX-Token als auch in Mining-Credits, wobei es aktuell 4.465 % sind.

Von Bitcoin Minetrix gibt es 4 Mrd. Token, welche noch im Vorverkaufsangebot erworben werden können. Der derzeitige Verkaufspreis liegt bei 0,011 $ und wird innerhalb von 10 Phasen schrittweise auf 0,0119 $ angehoben. Somit können die ersten Investoren neben den hohen Renditen beim Staking ebenso von einer Wertsteigerung über den Presale in Höhe von 8,18 % profitieren. Besonders interessant ist, dass bereits die Anleger aus dem Vorverkauf das Staking-Angebot nutzen können. Schon jetzt haben ihn die Analysten von unter anderem Business Insider, Cryptonews, CryptoPotatoe, BeInCrypto, Crypto Gains und Michael Wrubel in Visier genommen.

Jetzt frühzeitig in dezentrales Cloud-Mining investieren!

TG.Casino

Ein weiterer spannender Coin ist TG.Casino, welches die Kryptowährung für ein Telegram-Krypto-Casino mit Sportwetten ist. Somit kann das Projekt von der bereits vorhandenen Nutzerbasis der am schnellsten wachsenden Social-Media-App profitieren, welche sich zu einem multifunktionalen WeChat des Westens entwickelt. So kann die dezentrale Anwendung direkt in der Messaging-App gestartet und genutzt werden. Auf diese Weise werden einige der größten Einstiegsschwellen des Web3-Marktes beseitigt. Dabei sind keinerlei KYC-Verfahren notwendig, sodass die Nutzer schnell und einfach loslegen können. Wie auch viele andere SocialFi-, GambleFi- und Telegram-Projekte könnte TG.Casino von allen drei Hypes profitieren, wobei es die Tokeninhaber mit den Glücksspiel-Einnahmen belohnt.

Von TG.Casino gibt es insgesamt nur 100 Millionen $TGC-Token, was die Chance auf besonders hohe Preise begünstigt. Während des Presales können 40 % der Token für 0,125 $ erworben werden. Zudem lassen sich schon während des Vorverkaufs durch das Staking 1.478 % pro Jahr verdienen. Obwohl der Coin erst vor wenigen Tagen seinen Vorverkauf gestartet hat, wurde bereits auf unzähligen Krypto-Websites von ihm berichtet, wie Coincierge, Cryptonews, Kryptoszene, und Business Insider. Möglicherweise TG.Casino könnte eine ähnliche Rallye wie vergleichbare Projekte wie Friend.tech, Unibot und Ton verzeichnen.

Jetzt in neuartigen Telegram-Coin investieren!

Meme Kombat

Die Memecoins haben die Kryptoanleger in diesem Jahr ganz besonders gereizt und in den Bann gezogen. Denn sie sind berühmt-berüchtigt für ihre Achterbahn-ähnlichen Kursverläufe, welche innerhalb kurzer Zeit manch einen Anleger mit geringem Startkapital zum Millionär gemacht hat, insbesondere diejenigen, welche zu Beginn dabei waren. Das neue Meme Kombat vereint den Hype der populärsten Meme-Charakter in seinem faszinierenden KI-Krypto-Game, welches sich durch einzigartigen Abwechslungsreichtum auszeichnen soll, sodass kein Match in der Arena dem anderen gleicht. Neben einem originellem KI-Kryptogame bietet es auch Wetten, um neben dem boomenden GameFi auch vom aufstrebendem GambleFi zu profitieren, wobei es fortschrittliches Liquid-Staking unterstützt.

Insgesamt wird es nur 12 Mio. $MK-Token geben, von denen 6 Millionen über den Vorverkauf für einen Preis von 1,667 US-Dollar erworben werden können. Somit kommt Meme Kombat bei Abschluss des Presale auf eine Bewertung von 10 Millionen US-Dollar, was gering ist und viel Potenzial nach oben bietet. Da Meme Kombat die beliebtesten Memecoins vereint, könnte er möglicherweise deren Fangruppen ebenfalls anziehen und sich überdurchschnittlich entwickeln. Schon jetzt haben viele Websites von ihm berichtet wie Decrypt, Cointelegraph, CryptoSlate, Cryptonews, Kryptoszene und Analysten wie Oscar Ramos, No Bs Crypto, Joe Parys Crypto, Jacob Crypto Bury, Crypto General, Crypto Tony und $SHIB Knight.

Jetzt frühzeitig in gehypten Memecoin investieren!

Bitcoin BSC

Die störenden Schwachstellen von Bitcoin beseitigen möchte der neuartige Bitcoin BSC. Während das Original insbesondere bei Umweltaktivisten aufgrund seines immensen Stromverbrauchs immer stärker in Kritik geraten ist, bietet $BTCBSC eine wesentlich energieeffizientere Variante, um somit einen Teil im Kampf gegen Umwelt- und Klimaprobleme zu leisten. Gleichzeitig bietet Bitcoin BSC eine viel schnellere Transaktionsgeschwindigkeit, geringere Gebühren und dank Anschluss an die DeFi-Welt ein größeres Entwicklungspotenzial. Im Gegensatz zum Original werden keinerlei Kryptominer benötigt, welche für Anfänger nur schwierig und nur mit Expertise nutzbar sind. Hingegen bietet $BTCBSC den Tokeninhabern beim Staking ein passives Einkommen, um die Dezentralisierung zu fördern.

Nachdem der Vorverkauf vor 3 Wochen begonnen wurde, ist er auch schon vor einigen Tagen ausverkauft gewesen. Die sehr hohe Nachfrage lässt möglicherweise auf die Entwicklung nach der ersten Listung an einer Kryptobörse schließen. Bei dieser dürfte der Verkaufsdruck durch die hohe Anzahl an Stakern genommen werden, so dass wesentlich leichter massive Kursanstiege wie bei anderen Bitcoin-Varianten in letzter Zeit möglich sind. Angeboten wurden die $BTCBSC-Token für einen Preis von 0,99 $, wobei das Projekt auf eine Marktkapitalisierung von 6 Millionen US-Dollar kommt. Empfohlen wurde er unter anderem von Joe Parys und Jacob Crypto Bury.

Jetzt in optimierte Bitcoin-Variante investieren!

Wall Street Memes

Der am meisten gefragte Vorverkauf unter den Memecoins 2023 war der von Wall Street Memes. Er geht zurück auf die WallStreetBets-Bewegung, bei welcher sich Kleinanleger zusammengeschlossen und die Wall Street mit ihren aktivistischen Investments, der Schwarmintelligenz und der Macht der Gemeinschaft herausgefordert haben. Das Projekt beabsichtigt, sich für Finanzsysteme einzusetzen, welche im Kontrast zu den inflationären Fiatwährungen wieder das Wohle der breiten Bevölkerung anstelle nur das der wenigen Superreichen fokussieren. Die Unterstützer der WSM-Armee können neben dem Staking auch von weiteren Belohnungen profitieren. Laut Gerüchten werden für die kommende Zeit noch einige bahnbrechende Produkteinführungen sowie Unterstützung von Elon Musk erwartet.

Erste heute konnte Wall Street Memes einen beeindruckenden Kursanstieg in Höhe von 45,51 % verzeichnen und dabei die Marke von 100 Millionen US-Dollar durchbrechen. Dies könnten Anzeichen auf die weitere Entwicklung des stark gefragten Memecoins sein, welcher das Vakuum des ehemals populären Pepe Coins füllen könnte. Zumindest bietet $WSM aufgrund seiner Community von mehr als 1 Million Personen die beste Basis, um sich als neuartiger Memecoin zu behaupten. Dies könnte wiederum weitere Kryptobörsen auf das Projekt aufmerksam machen. Schon jetzt hat der $WSM-Coin auf einer großen Anzahl von Krypto-Medien wie Nachrichten und YouTube-Channel eine beeindruckende Aufmerksamkeit erfahren.

Jetzt in Coin des gefragtesten Memecoin-Vorverkaufs investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.