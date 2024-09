Krypto News: FBI Report gibt neue Einblicke in Ausmaße von Kryptobetrug

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein neuer Bericht des FBI gibt umfassende Einblicke in die wachsenden Gefahren des Kryptobetrugs und zeigt, wie stark sich diese Form der Kriminalität im vergangenen Jahr entwickelt hat. Der Report verdeutlicht, dass betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen weiterhin ein ernstes Problem darstellen und Anleger zunehmend ins Visier von Kriminellen geraten.

Das Ausmaß von Kryptobetrug hat bereits ein milliardenschweres Ausmaß angenommen

Laut dem FBI-Report haben US-Bürger im Jahr 2023 Verluste in Höhe von 5,6 Milliarden Dollar durch Krypto-Betrug erlitten. Die Zahl stellt einen Anstieg von 45 % im Vergleich zum Vorjahr dar und verdeutlicht das wachsende Problem von Krypto-Betrügereien.

Die Anzahl der Beschwerden im Zusammenhang mit Kryptowährungen macht zwar nur 10 % der insgesamt gemeldeten Fälle aus, doch die finanziellen Verluste durch Krypto-Betrug sind unverhältnismäßig hoch. Sie machten 50 % der gemeldeten Verluste im Jahr 2023 aus. Mit fast 70.000 gemeldeten Beschwerden hat sich der Kryptobetrug als ein Hauptanliegen für die Strafverfolgungsbehörden in den USA herauskristallisiert. Besonders alarmierend ist, dass ältere Menschen am häufigsten Opfer dieser Betrügereien wurden und dabei rund 1,6 Milliarden Dollar verloren.

Quelle: Ic3.gov

Ein Großteil des Kryptobetrugs entfällt auf Investitionsbetrügereien, die 71 % der gemeldeten Fälle ausmachen. Daneben werden auch Betrugsmaschen wie Callcenter-Betrug und die Nachahmung von Behörden oder Unternehmen häufig genutzt. Der Anstieg solcher Betrügereien wurde durch die Anonymität und Geschwindigkeit von Kryptowährungstransaktionen begünstigt, die es Kriminellen ermöglichen, unbemerkt zu agieren. Laut FBI-Direktor Michael Nordwall ist die dezentrale Natur von Kryptowährungen ein entscheidender Faktor, der sie für Kriminelle attraktiv macht. Gleichzeitig erschwert sie jedoch auch die Rückverfolgung und Wiederbeschaffung gestohlener Gelder.

Die USA führen die Liste der über 200 Länder an, aus denen Berichte über Kryptobetrug eingingen. In keinem anderen Land gab es mehr Fälle oder größere Verluste. Der Bericht stellt fest, dass viele dieser Betrugsfälle auf sozialen Medien oder Dating-Plattformen beginnen. Kriminelle bauen dort emotionale Verbindungen zu ihren Opfern auf, bevor sie ihnen vermeintlich lukrative Investitionsmöglichkeiten anbieten. In solchen Fällen, rät das FBI, sollte man immer skeptisch sein, insbesondere wenn man die Person nie persönlich getroffen hat.

Es gibt zahlreiche sehr erfolgreiche Betrugsarten

Einer der neueren Betrugsarten, die im FBI-Bericht hervorgehoben werden, ist der sogenannte „Pig Butchering“-Betrug, bei dem Opfer über längere Zeit emotional manipuliert und schließlich um ihre Ersparnisse betrogen werden. Oft wird dieser Betrug von Callcentern im Ausland organisiert, die teilweise auch aus Arbeitskräften bestehen, die durch Zwang und Täuschung in diese kriminellen Netzwerke geraten sind.

Neben diesen Betrügereien warnt der FBI-Bericht auch vor weiteren gängigen Methoden des Kryptobetrugs. So gibt es beispielsweise gefälschte Play-to-Earn-Gaming-Anwendungen, bei denen Nutzer dazu verleitet werden, Kryptowährungen zu investieren, nur um am Ende den Zugriff auf ihre Mittel zu verlieren. In einem anderen Fall versprechen Betrüger, Opfern von Kryptobetrug zu helfen, ihre gestohlenen Gelder zurückzuerhalten. Diese sogenannten „Recovery-Scams“ führen jedoch oft dazu, dass die Opfer noch mehr Geld verlieren.

Quelle: Ic3.gov

Ein weiterer besorgniserregender Trend betrifft die Nutzung von Krypto-Kiosken, die in den letzten Jahren als Möglichkeit zum Betrug zugenommen haben. Diese Kioske ähneln Geldautomaten, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen gegen Bargeld ermöglichen. Kriminelle nutzen sie, um anonyme Transaktionen zu erleichtern und Geldflüsse zu verschleiern. Im Jahr 2023 gingen mehr als 5.500 Beschwerden über Krypto-Kioske beim FBI ein, mit einem geschätzten Verlust von über 189 Millionen Dollar. Ältere Menschen sind auch hier besonders betroffen, da ihnen oft detaillierte Anweisungen gegeben werden, wie sie über diese Kioske Geld an die Kriminellen senden können.

Besonders schwerwiegend sind auch sogenannte „Liquidity-Mining-Betrugsmaschen“. Hierbei werden Investoren, die oft Tether (USDT) oder Ethereum (ETH) besitzen, dazu gebracht, ihre Krypto-Wallets mit betrügerischen Plattformen zu verknüpfen, um vermeintlich Gewinne durch Liquiditätsmining zu erzielen. Die Kriminellen stehlen dann die gesamten Gelder, ohne dass die Opfer eine Möglichkeit haben, diese zurückzuholen. Laut FBI-Statistiken häufen sich auch diese Fälle zunehmend.

FBI rät zur Vorsicht – doch Kryptobetrug wird wohl auch weiterhin sehr erfolgreich sein

Um sich vor solchen Betrügereien zu schützen, rät das FBI dringend, verdächtige Investitionsmöglichkeiten zu hinterfragen und niemals persönliche Informationen oder Wallet-Daten leichtfertig weiterzugeben.

Neben der zunehmenden Zahl an Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen wirft der Bericht auch ein Licht auf die Herausforderungen, denen die Strafverfolgungsbehörden gegenüberstehen. Die Rückverfolgung von Krypto-Transaktionen gestaltet sich oft schwierig, insbesondere wenn die Gelder ins Ausland transferiert werden, wo die Anti-Geldwäsche-Gesetze weniger streng sind. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat das FBI im Jahr 2022 eine spezielle Abteilung für virtuelle Vermögenswerte (Virtual Assets Unit, VAU) gegründet. Die Einheit ist darauf spezialisiert, Kryptowährungsdelikte zu untersuchen und das notwendige Fachwissen innerhalb der Behörde zu zentralisieren.

Trotz dieser Maßnahmen bleibt der Kryptomarkt ein beliebtes Ziel für Kriminelle, und der jüngste FBI-Bericht macht deutlich, dass die Bedrohung durch Kryptobetrug weiter wächst. Kryptoanleger sollten daher besonders wachsam sein und sich über potenzielle Risiken informieren. Immer mehr Projekte legen heute jedoch bereits einen großen Wert auf Sicherheit und stellen unter Beweis, dass es sich bei ihnen nicht um Betrug handelt.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.