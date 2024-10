Krypto News: Layer-2 Base auf Allzeithoch! Das steckt dahinter

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen tendieren in den letzten 24 Stunden wieder bullischer. Ethereum kann etwas stärker als Bitcoin zulegen, einige Altcoins verlieren sogar weiter an Wert. Die erste Stabilisierung dürfte noch keine Tendenzen über die weitere Richtung des allgemeinen Markts aufzeigen. Doch fundamentales Wachstum bleibt zumindest mittelfristig ein Kurstreiber.

Bullisch für Ethereum ist hier in erster Linie auch das Wachstum der Layer-2, die für die Skalierung des Mainnets verantwortlich sind. Nun schießt also die führende Layer-2 Base auf ein Allzeithoch. Was steckt hinter dieser Analyse?

Base explodiert weiter: Allzeithoch bei Ethereum-L2

Analysten verweisen auf eine zuletzt bullische Entwicklung bei der Layer-2 Base. Denn in diversen Metriken konnte Base jetzt ein Rekordhoch erreichen, was die fortlaufende Adoption von Base unter Beweis stellt.

Base 3 charts = 3 All Time Highs



Active Addresses | Transaction Count | Throughput@base is breaking new ground on all Activity Metrics pic.twitter.com/K8vAs4sQS8 — growthepie.xyz (@growthepie_eth) October 4, 2024

Die Metrik der aktiven Adressen zeigt die Anzahl der eindeutigen Wallet-Adressen, die auf der Ethereum-Layer-2-Lösung Base aktiv Transaktionen durchführen. Ein neues Allzeithoch signalisiert, dass immer mehr Nutzer die Plattform verwenden. Dies offenbart eine steigende Akzeptanz und Nutzung. Je mehr aktive Adressen vorhanden sind, desto lebendiger ist das Netzwerk.

Die Anzahl der Transaktionen gibt derweil an, wie viele einzelne Vorgänge im Netzwerk durchgeführt wurden. Base hat ein neues Allzeithoch auch in dieser Metrik erreicht. Ein Anstieg der Transaktionszahlen deutet auf mehr Aktivitäten, sei es durch Nutzer oder Anwendungen, hin. Mehr Aktivität wird von Layer-2-Technologie abgebildet.

Der Durchsatz misst derweil die Kapazität des Netzwerks in Bezug auf die Anzahl der Transaktionen, die in einem bestimmten Zeitraum erfolgreich verarbeitet werden können. Das neue Allzeithoch in dieser Metrik bei Base zeigt, dass die Plattform ihre Leistungsfähigkeit verbessert hat und mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeitet. Für die Skalierung von Ethereum ist dies natürlich von Vorteil.

Neue Layer-2 für Meme-Coins – Pepe Unchained über 17,5 Mio. $

Das Layer-2-Ökosystem überzeugt weiterhin mit starkem Wachstum. Ständig launchen neue Projekte und versuchen sich an einem klar spezialisierten Ansatz. Während es eigene Layer-2 für Gaming oder DeFi gibt, haben Meme-Coins bis dato keine eigene Skalierungslösung. Ändern möchte dies Pepe Unchained – mit einem hochskalierbaren L2-Ökosystem für Meme-Coins.

Pepe Unchained möchte sich als Vorreiter im Bereich der Meme-Coins etablieren. Im Gegensatz zu vielen anderen ähnlichen Token setzt Pepe Unchained nicht nur auf kurzfristigen Hype, sondern möchte ein dauerhaft stabiles Ökosystem für Meme-Coins entwickeln.

Eine der wichtigsten Innovationen dieses Projekts ist die Entwicklung einer Layer-2-Blockchain, die speziell auf die Bedürfnisse von Meme-Coins zugeschnitten ist. Diese Technologie soll es ermöglichen, Transaktionen schneller und kostengünstiger abzuwickeln. Hier setzt Pepe Unchained an, um diese Schwachstellen zu beseitigen und eine benutzerfreundlichere und effizientere Plattform zu bieten.

Besonders viel Stärke zeigt hier der Erfolg des Projekts von PEPU. Bereits im Vorverkauf konnte Pepe Unchained über 17,5 Millionen US-Dollar sammeln – ein klares Zeichen für das wachsende Interesse der Krypto-Community. Meme-Coins bleiben 2024 ein heißes Marktsegment. Einige Projekte werden hier mitunter mit einem klaren Nutzen versehen. So verbindet Pepe Unchained eben Meme-Coins mit Layer-2-Technologie.

Diverse Facetten sollen hier für langfristige Relevanz sorgen. Ein Besetandteil der Vision von Pepe Unchained ist die geplante Einführung einer eigenen dezentralen Börse. Diese Plattform soll beim Handel niedrige Transaktionskosten und eine transparente Benutzeroberfläche bieten. In Verbindung mit Förderprogrammen für Entwickler im vierten Quartal 2024 soll das langfristige Wachstum und die Adoption des Tokens weiter vorangetrieben werden.

Wer jetzt PEPU Token kaufen möchte, kann noch rund 24 Stunden zum aktuellen Preis einsteigen. Dann gibt es bereits die nächste Preiserhöhung, da der PEPU Token bis zum öffentlichen Handelsstart sukzessive verteuert wird. Der Kauf gelingt über die offizielle Website – Wallet verbinden und ETH/USDT/BNB gegen PEPU tauschen.

