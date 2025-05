Krypto News: Solaxy explodiert auf 40 Millionen Dollar! Jetzt kaufen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine bullishe Woche am Kryptomarkt geht dem Ende zu. Bitcoin hat pünktlich am Pizza Day, dem 22. Mai, ein neues Allzeithoch von fast 112.000 Dollar erreicht und scheint auch durch neue Zollmeldungen nicht aufzuhalten zu sein. In diesem Marktumfeld sehen sich auch immer mehr Anleger nach Altcoins um, die das Potenzial haben, Bitcoin outzuperformen und ihren Wert innerhalb kurzer Zeit noch zu vervielfachen. Bei Solaxy ($SOLX) könnte es sich um einen solchen Coin handeln. Zumindest sprechen die aktuellen Zahlen für sich.

Über 40 Millionen Dollar im ICO

Bei einem Initial Coin Offering (ICO) haben Anleger die Möglichkeit, neue Kryptowährungen zu einem Fixpreis noch vor dem Börsenlsiting direkt von den Entwicklern zu kaufen. Anschließend wird der neue Coin an den Börsen gelistet, wo der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen, aber eben auch einbrechen kann. Ein Hinweis dafür, wie sich der Kurs nach dem Launch entwickeln könnte, ist die Nachfrage während des Vorverkaufs.

Ist ein Projekt schon im ICO erfolgreich, stehen die Chancen gut, dass es sich auch an den Börsen durchsetzt. In dem Fall ist das Gewinnpotenzial enorm. Ethereum ($ETH) hat im ICO gerade einmal 0,30 Dollar gekostet und notiert aktuell bei 2.500 Dollar. Auch wenn Solaxy nicht das nächste Ethereum wird, deutet alles darauf hin, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke geht. Immerhin haben Anleger bereits über 40 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Das ist mehr als bei Ethereum damals.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Der unglaubliche Erfolg im ICO verleitet Analysten zu extrem bullishen Kursprognosen. Auf Youtube und X finden sich bereits zahlreiche Analysen, die davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Launch um mehr als das 10-fache steigen könnte. Das liegt vor allem daran, dass Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt bringt.

Die neue Blockchain soll das Solana-Ökosystem stabilisieren und die Main Chain entlasten, sodass Transaktionsabbrüche und Ausfallzeiten bei Solana schon bald der Vergangenheit angehören könnten. Da Die Layer 2 von Solaxy selbst schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht, könnte sich hier bald ein komplett neues Ökosystem an dApps und Token entwickeln, wobei $SOLX als nativer Token im Zentrum steht, was die hohe Nachfrage nach dem neuen Coin erklären dürfte.

Jetzt Solaxy Website besuchen.

Hohe Staking-Rendite

Neben einem starken Anwendungsfall und einer eigenen Layer 2 Chain überzeugt Solaxy auch mit einer Staking-Funktion, die überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt, ohne dass der Coin dadurch inflationär wird. Die $SOLX Gesamtmenge ist begrenzt, wobei ein Teil des Gesamtangebots von Anfang an für Staking-Renditen reserviert wurde. Die Staking-Rendite wird allerdings nur in den ersten 3 Jahren ausgezahlt, weshalb sie in dieser Zeit umso höher ausfällt.

($SOLX Staking Dashboard – Quelle: Solaxy Website)

Aktuell erhalten Anleger, die ihre $SOLX-Token staken, eine Rendite von 100 %. Diese Rendite variiert mit der Anzahl der gestakten Token, weshalb vor allem am Anfang noch hohe Gewinne möglich sind, wenn noch nicht so viele Token im Staking-Protokoll gebunden sind.

Die hohe Staking-Rendite hat dazu geführt, dass der Großteil der Käufer die Token aus dem Presale bereits stakt, um sie so zu vermehren. 11,4 Milliarden $SOLX sind bereits im Staking-Protokoll gebunden und da diese nicht sofort beim Launch wieder verkauft werden können, sondern für mindestens eine Woche gesperrt bleiben, stehen die Chancen auch gut, dass es beim Handelsstart an den Börsen zu einer Kursexplosion kommt, da das Angebot dadurch verknappt wird, während die Nachfrage extrem hoch ist.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

