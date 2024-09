Krypto News: STARS explodiert auf 1,5 Millionen Dollar! Wie weit kann der Coin steigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie an Wochenenden üblich, tut sich auch am heutigen Sonntag nicht unbedingt viel am Kryptomarkt. Zumindest nicht bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Der Bitcoin-Kurs stabilisiert sich auf hohem Niveau und auch bei den restlichen Top 10 Coins gibt es keine größeren Kursschwankungen. Anders sieht es in den hinteren Reihen aus. Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung werden in Zeiten, in denen sich bei den Top Coins nicht viel tut, gerne gehandelt. Vor allem der neue Crypto Allstars ($STARS) ist derzeit extrem beliebt, wobei einiges darauf hindeutet, dass der Coin auf eine Kursexplosion zusteuert.

1,5 Millionen Dollar Marke im ICO geknackt

Experten gehen davon aus, dass der Bitcoin-Kurs noch in diesem Jahr auf 100.000 Dollar steigen könnte, wovon auch Ethereum, Solana und viele weitere Altcoins profitieren würden. Dennoch ist klar, dass die Zeiten, in denen der Kurs um das 100-fache oder mehr steigen kann, bei Bitcoin und Co. inzwischen vorbei sind. Für solche Renditen müssen Anleger das höhere Risiko in Kauf nehmen, das mit Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung einhergeht, die noch am Anfang stehen.

Bei Crypto Allstars ($STARS) handelt es sich um einen Coin, bei dem Investoren noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. $STARS wird derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) angeboten. Das bedeutet, Anleger können den Coin noch direkt von den Entwicklern kaufen, bevor dieser an den Kryptobörsen gehandelt wird. Nach einem erfolgreichen ICO kann es beim Listing an den Börsen schnell zu einer Kursexplosion kommen. $STARS hat innerhalb kurzer Zeit die Marke von 1,5 Millionen Dollar geknackt, sodass man durchaus von einem erfolgreichen ICO sprechen kann.

($STARS Initial Coin Offering – Quelle: Crypto Allstars Website)

Käufer, die schon vor dem Listing an den Börsen einsteigen, haben den großen Vorteil, dass der Preis während des Vorverkaufs mehrfach angehoben wird. Je früher man einsteigt, desto höher ist also der Buchgewinn, den man bis zum Launch schon mitnehmen kann. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in weniger als 3 Tagen statt.

Was macht Crypto Allstars so besonders?

Die hohe Nachfrage nach $STARS-Token ist nicht unbegründet. Bei Crypto Allstars handelt es sich nicht nur um einen neuen Meme Coin, die Entwickler arbeiten auch an einer Plattform, die für den Erfolg verantwortlich sein dürfte. Mit dem MemeVault-Ökosystem soll es möglich werden, verschiedene Meme Coins unterschiedlicher Blockchains zu staken. Egal ob PEPE, DOGE, WIF oder viele weitere, in Zukunft können alle bekannten Meme Coins auf Crypto Allstars gestakt werden und eine Rendite in Form von zusätzlichen $STARS-Token erwirtschaften.

(MemeVault Ökosystem Beschreibung – Quelle: Crypto Allstars Website)

Von Anfang an haben die Entwickler einen Teil der $STARS-Token für Staking Rewards aus dem MemeVault-Ökosystem reserviert. Die Belohnungen werden also nicht nachträglich gemintet, wodurch $STARS auch nicht inflationär aufgebaut ist. Für Staker gilt: Je mehr $STARS-Token sie besitzen, desto höher fällt die Rendite aus. Das dürfte auch der Grund sein, warum sich Anleger von Anfang an um den neuen Coin reißen.

Durch diesen bisher einzigartigen Ansatz steigt nicht nur die Nachfrage nach $STARS, Investoren dürften dadurch auch daran interessiert sein, ihre Bestände langfristig zu hodln. Dadurch könnte es schnell zu einer Knappheit kommen, wenn $STARS an den Kryptobörsen gelistet wird, da die Nachfrage hoch ist und nur wenige Investoren ihre Token verkaufen könnten. Analysten vermuten daher, dass der $STARS-Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell um das 10-fache steigen könnte.

