Krypto News: TAO ist heute der absolute Top-Performer am Markt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

TAO ist die Kryptowährung von Bittensor und mit einem Kursanstieg von über 17 % innerhalb der letzten 24 Stunden und einem aktuellen Preis von 550 $ heute der absolute Top-Performer am Markt. Doch was treibt diese beeindruckende Rallye an, und wie könnte es für den Coin weitergehen?

TAO stieg innerhalb der letzten 24 Stunden um über 17 Prozent

Während der breite Kryptomarkt heute eher einen leichten Aufschwung erlebte, konnte ein Coin innerhalb der letzten 24 Stunden besonders überzeugen. Die Rede ist von TAO, der Kryptowährung von Bittensor. Sie konnte ihren Wert nämlich allein innerhalb der letzten 24 Stunden um über 17 % steigern, wodurch der Kurs des Coins von nur etwas mehr als 450 $ auf ein Tageshöchststand von 578 $ in die Höhe schoss.

Aktuell ist TAO trotz eines leichten Wertverlustes von diesem Tageshoch nach wie vor 550 $ wert, was dem Coin aktuell auch die Position der 24. größten Kryptowährung am Markt einbringt. Dadurch ist auch die Marktkapitalisierung von TAO auf über 4 Milliarden $ angestiegen, und das Handelsvolumen liegt mit über 300 Millionen $ an gehandeltem Volumen innerhalb der letzten 24 Stunden ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Quelle: CoinMarketCap.com

Damit setzt TAO auch den Aufwärtstrend der vergangenen Woche fort, in der der Coin seinen Wert bereits um knapp 80 % steigern konnte, von Tiefstständen unter 300 $. Tatsächlich hatte TAO dieses Jahr bereits eine Rallye auf ein neues Allzeithoch erlebt, welches der Coin am 8. März bei 733 $ erreichte. Von dort ging es für den Coin, genau wie für den restlichen Kryptomarkt, jedoch erst einmal abwärts, und im Juli und August fiel der Coin auf Tiefststände um die 200 $ zurück.

Von diesen Tiefständen scheint er sich nun jedoch in einer rasanten Rallye erholen zu können, und Anleger fragen sich berechtigterweise, wie es jetzt für TAO weitergehen wird.

So könnte es nun für den Coin von Bittensor weitergehen

Bei einer so explosiven Rallye wie der, welche wir gerade bei TAO erleben, ist natürlich auch Vorsicht geboten, da dies die Chance einer massiven Korrektur deutlich erhöht. Sollte es TAO also nicht schaffen, seinen Wert in den kommenden Tagen über der 500-$-Marke zu halten, könnte dies noch einmal einen Rücksetzer in Richtung der 450-$-Marke oder sogar bis auf das 400-$-Niveau bedeuten.

Im schlimmsten Fall wäre sogar mit einer erneuten Korrektur runter auf 350 $ und das dort befindliche sehr wichtige Support-Niveau zu rechnen. Allerdings ist der Trend in den letzten Wochen sehr positiv gewesen, und gerade spricht noch nichts dagegen, dass er sich auch weiter fortsetzen wird.

Quelle: CoinMarketCap.com

Das nächste wichtige Kursziel für TAO liegt daher nun bei der nächst relevanten psychologischen Marke von 600 $. Sollte auch diese innerhalb der kommenden Tage überwunden werden können, stünde TAO im Prinzip nichts mehr im Wege, in den kommenden Wochen auch ein neues Allzeithoch und neue Höchststände in Richtung 800 $ zu erreichen.

Bis zum Jahresende wäre dann eine Rallye zur magischen 1000-$-Marke auf jeden Fall denkbar. Wie bereits erwähnt, ist es jedoch mit einem hohen Risiko behaftet, in einen Coin zu investieren, der seinen Wert innerhalb der vergangenen Tage und Wochen bereits beinahe verdoppelt hat. Zeitgleich haben Anleger die größte Rallye hier nun natürlich bereits verpasst. Daher rückt bei vielen aktuell auch der brandneue Meme-Coin PEPU ins Interesse.

Auch PEPU stellt jetzt interessante Investitionsoption dar

Bei PEPU handelt es sich um die neue Kryptowährung des neuen Meme-Coin-Projektes Pepe Unchained. Das ist noch so neu, dass es sich sogar noch vor seiner ersten Markteinführung gerade in der sogenannten Pre-Sale-Phase befindet, in welcher der Coin zum stark vergünstigten Kurs von nur 0,00983 $ erworben werden kann.

Auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Monate bereits 14,7 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammen, was wirklich eine massive Summe darstellt und verdeutlicht, wie viel Interesse an diesem neuen Meme-Coin und seinem baldigen Launch besteht. Hauptauslöser für den Hype um PEPU dürfte der Fakt sein, dass es sich dabei sozusagen um den Namensvetter des originalen PEPE-Meme-Coins handelt, der ja zuletzt eher Verluste erlitten hat.

Quelle: Pepeunchained.com

PEPU möchte im metaphorischen Sinne die „Ketten“ des originalen PEPE-Meme-Coins sprengen und seine Fehler ausbessern, indem er nicht direkt auf Ethereum aufbaut, sondern stattdessen eine eigene Layer-2-Blockchain auf den Markt gebracht hat, welche niedrigere Transaktionskosten und höhere Transaktionsgeschwindigkeiten verspricht, was den Coin vor allem für kleine Anleger viel attraktiver machen dürfte.

Auch der Umstand, dass die PEPU-Coins für jährliche Staking-Renditen von bis zu 142 % gestakt werden können, macht den Coin natürlich sehr attraktiv für Anleger. Interessierte können den Coin aktuell noch im Pre-Sale über das Pre-Sale-Widget auf der offiziellen Website von Pepe Unchained zum Vorteilspreis erwerben.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.