Krypto News: Trump setzt auf Web3-Games, Mine-2-Earn-Spiel geht viral

Ein kürzlich vorgestelltes Blockchain-Spiel, das den Namen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump trägt, erzeugt in der Krypto-Community viel Aufmerksamkeit, offenbart bei näherer Betrachtung jedoch eine Besonderheit: Die Nutzung der zugrunde liegenden Krypto-Funktionen ist nämlich nur optional, wodurch das Projekt eher wie ein klassisches Web2-Spiel mit zusätzlicher Token-Hülle wirkt.

Im deutlichen Kontrast dazu positioniert sich PepeNode (PEPENODE) als vollständig Web3-orientiertes Konzept, bei dem die Blockchain nicht als Zusatz, sondern als zentrale technische Grundlage dient. Gleichzeitig distanziert sich das Projekt bewusst von früheren Play-to-Earn-Modellen, deren unausgereifte Ökonomien zu erheblichen Einbrüchen führten. Stattdessen etabliert PepeNode erstmals ein Mining-to-Earn-Modell im Memecoin-Segment, das auf strukturelle Stabilität ausgelegt ist. So könnte PepeNode endlich das Krypto-Gaming erfolgreich machen.

Während einige Anbieter nur schrittweise in Richtung GameFi streben, verfolgt PepeNode eine klare Strategie und setzt auf ein konsequent blockchainbasiertes Spielfundament. Der laufende Vorverkauf bietet den Token aktuell zu 0,0011873 US-Dollar an. Dieser Zeitraum ist jedoch begrenzt, da das Projekt das Ende des Presales in 27 Tagen angekündigt hat. Danach wird PEPENODE ausschließlich über Börsen handelbar sein. Mit einem günstigen Einstieg bauen Anleger also bereits jetzt Buchgewinne auf.

Blockchain ist optional: GameFi mit Hürden

Die Ankündigung eines lizenzierten Trump-Spiels durch den Account TrumpMeme X sorgte jüngst für Aufmerksamkeit, wirft jedoch eine grundlegende Frage auf: Wie viel GameFi steckt tatsächlich in einem Titel, der auch ohne Blockchain vollständig funktionsfähig bleibt?

Der „Trump Billionaires Club“ präsentiert ein klassisches Aufstiegs- und Wettkampfprinzip, das auf Würfeln, Immobilienkäufen, Börsenspekulationen und Karrierefortschritt basiert.

Visuell lehnt sich das Projekt an eine Art „The Apprentice“-Inszenierung an, während als zusätzlicher Anreiz der mögliche Erhalt von Trump-Token im Gesamtwert von einer Million US-Dollar hervorgehoben wird. Technisch setzt das Spiel auf Open Loot zur Ausgabe digitaler Collectibles. Dies ist ein Ansatz, der stark an die hybriden Web-2.5-Modelle erinnert, die schon seit Jahren versucht werden.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass Blockchain-Interaktionen nicht erforderlich sind. Sämtliche Funktionen sind ohne On-Chain-Elemente nutzbar, selbst wirtschaftliche Aktionen lassen sich mit herkömmlichen Zahlungsmitteln durchführen. Die werbliche Aussage eines „Imperiums on-chain“ wirkt damit eher symbolisch als technisch bindend, da das Kernsystem vollständig Off-Chain operiert.

Diese Konstruktion verdeutlicht vor allem, dass das Spiel keine Antworten auf die strukturellen Defizite liefert, die GameFi seit Jahren begleiten.

Eine Weiterentwicklung des Blockchain-Gamings erfordert Modelle, die diese Probleme nicht umgehen, sondern gezielt lösen. Derzeit gehört vor allem das Mining-to-Earn-Konzept von PepeNode zu den wenigen Projekten, die einen nachhaltigeren Ansatz verfolgen und eine funktionale, vollständig Web3-basierte Spielökonomie in den Mittelpunkt stellen.

PepeNode baut nachhaltiges GameFi-Projekt

PepeNode verfolgt einen Ansatz, der bewusst auf Einfachheit setzt und dennoch eine komplexe wirtschaftliche Logik im Hintergrund aufbaut. Das Projekt überträgt das Prinzip des Krypto-Minings in eine virtuelle Umgebung und nutzt diese Struktur, um grundlegende Schwächen früherer GameFi-Modelle zu überwinden. Anstelle repetitiver Aktionen entsteht eine simulierte Infrastrukturentwicklung: Zu Beginn steht ein leerer technischer Raum, der Schritt für Schritt in eine funktionierende Mining-Architektur verwandelt werden soll.

Alle Elemente, vom Erwerb einzelner Nodes bis zu deren technischer Aufrüstung, basieren auf dem Einsatz des PEPENODE-Tokens. Entscheidungen prägen die Leistungsfähigkeit des Systems unmittelbar. Ungeeignete Kombinationen bremsen den Betrieb oder führen zu Ineffizienzen.

PepeNode verfolgt einen Simulationsansatz, der weit über dekorative Web3-Elemente hinausgeht und reale Bedingungen des Krypto-Minings abstrahiert. Bereits erste Einblicke deuten darauf hin, dass typische Herausforderungen echter Mining-Betriebe spielerisch integriert werden. Diese Faktoren sollen das System dynamisch halten, ohne dass reale Kosten wie steigende Stromrechnungen anfallen.

Der PEPENODE-Token fungiert dabei nicht nur als Ertragsquelle, sondern als zentrales Element der Spiellogik. Jede Investition in den Ausbau einer Mining-Struktur, sei es durch Upgrades oder den Erwerb neuer Komponenten, erfordert den Einsatz dieses Tokens. Gleichzeitig werden 70 Prozent der dafür genutzten Token dauerhaft aus dem Verkehr gezogen. Dadurch entsteht ein Mechanismus, der zunehmende Aktivität im Spiel nicht in eine Inflationsspirale, sondern in eine strukturelle Angebotsverknappung überführt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bei fortschreitender Optimierung Zugang zu höheren Belohnungsstufen zu erhalten, die unter anderem etablierte Memecoins wie Pepe oder Fartcoin umfassen. Wer auf dem Leaderboard nach oben steigt, erhält somit vielfältige Belohnungen.

27 Tage bis Presale-Ende: Jetzt PEPENODE günstig kaufen

Der laufende Vorverkauf von PEPENODE endet in 27 Tagen und bietet damit eine begrenzte Gelegenheit, frühzeitig in das Projekt einzusteigen. Während dieser Phase lässt sich der Token direkt über die offizielle Website erwerben, unterstützt werden unter anderem ETH, BNB, USDT in beiden gängigen Standards sowie Kredit- und Debitkarten. Die Einbindung erfolgt über alle verbreiteten Wallets, einschließlich Best Wallet. Hier ist PEPENODE bereits im Bereich „Upcoming Tokens“ gelistet und lässt sich komfortabel verwalten. Zusätzlich schafft ein vollständig durch Coinsult geprüfter Smart Contract technisches Vertrauen.

