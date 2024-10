Krypto News: VAE streicht Steuer auf Krypto-Transaktionen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben sich historisch als äußerst krypto-freundlich positioniert. Mit einer proaktiven Regulierung und steuerlichen Vorteilen für den Kryptomarkt locken sie seit Jahren Unternehmen und Investoren aus der Branche an. Die jüngsten Änderungen, die Krypto-Transaktionen von der Mehrwertsteuer befreien, unterstreichen diese Haltung weiter. Die VAE wollen ein globales Zentrum für digitale Vermögenswerte werden und fördern so Innovation und Wachstum in der Kryptoindustrie.

Nun gibt es also eine neue Gesetzesänderung, die digitale Assets und Krypto-Transaktionen weiter begünstigt.

Steuer-Änderung in VAE – Krypto-Transfers im Fokus

Am 2. Oktober veröffentlichte die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate (FTA) Änderungen zu den Mehrwertsteuervorschriften, die Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Künftig sind Transaktionen und Umwandlungen digitaler Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, von der Mehrwertsteuer (VAT) befreit. Diese Neuerung gilt nicht nur für Transfers von virtuellen Vermögenswerten, sondern auch für Dienstleistungen wie die Verwaltung von Investmentfonds.

Das Beratungsunternehmen PwC hat in einem neuen Blog-Beitrag darauf hingewiesen, dass Unternehmen aus dem Bereich virtueller Vermögenswerte ihre bisherige Mehrwertsteuerposition aufgrund dieser Änderungen genau analysieren sollten. Besonders die Frage der Rückforderung der Vorsteuer könnte dabei relevant werden. Fondsmanager und Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten, müssen eine Mehrwertsteuerbefreiung prüfen. Denn möglicherweise fallen die eigenen Dienstleistungen fortan nicht mehr unter die Mehrwertsteuer.

Krypto-Tipp: Flockerz führt Vote-to-Earn ein – fast 500.000 $ eingesammelt

Das Krypto-Projekt Flockerz hat derweil in kürzester Zeit nach dem Beginn seines Presales viel Interesse geweckt und steht kurz davor, die 500.000 US-Dollar-Marke zu überschreiten. Was Flockerz von anderen Meme-Coins unterscheidet, ist seine klare Ausrichtung auf Dezentralität und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt des Projekts steht die sogenannte Flocktopia, eine dezentrale autonome Organisation (DAO). Hier wird es für die Inhaber des FLOCK-Tokens möglich, aktiv an wichtigen Entscheidungen mitzuwirken. Dieser Aspekt hebt das Projekt deutlich von vielen anderen Meme-Coins ab, bei denen oft nur ein zentrales Team die Entwicklung steuert.

Zum FLOCKERZ Presale

Ein zentraler Bestandteil von Flockerz ist der „Vote-to-Earn“-Mechanismus. Dieser belohnt die Nutzer, die sich durch Abstimmungen beteiligen. Dabei erhalten sie zusätzliche $FLOCK-Token, was die Partizipation innerhalb der Community fördert und das Projekt noch dezentraler macht. Dieser Mechanismus stärkt nicht nur das Gefühl der Gemeinschaft, sondern schafft auch einen klaren Anreiz für aktive Mitwirkung. Im Vergleich zu vielen anderen Krypto-Projekten, bei denen Entscheidungen in den Händen weniger zentraler Akteure liegen, gibt Flockerz den Token-Inhabern die Möglichkeit. Dies verringert das Risiko einer Manipulation durch wenige Einzelpersonen.

Darüber hinaus bietet Flockerz langfristigen Investoren die Möglichkeit, durch das Staking von $FLOCK-Token zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Über einen Zeitraum von zwei Jahren wird eine regelmäßige Ausschüttung von 684,93 $FLOCK pro Ethereum-Block gewährt.

Interessierte Anleger können über die Flockerz-Website ihre Wallets verbinden und durch den Tausch von ETH, BNB oder USDT in $FLOCK investieren. In rund 24 Stunden steht hier die nächste Preiserhöhung an.

Zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.