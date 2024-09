Krypto News Vorschau: Darauf sollten Anleger nächste Woche unbedingt achten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt war schon mal schlechter. Zum Beispiel noch vor anderthalb Wochen, als schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA bei Anlegern Rezessionsängste hervorgerufen haben. Inzwischen zeigt sich ein anderes Bild. Der Bitcoin-Kurs, der in den letzten Monaten massiv unter Druck geraten ist, erholt sich langsam aber sicher wieder und ist in den letzten Tagen immer wieder über die 60.000 Dollar Marke gestiegen. Wer die aktuelle Nachrichtenlage verfolgt weiß, dass es Gründe gibt, die für eine weitere Erholung sprechen würden. Vor allem eines sollten Anleger in der kommenden Woche im Auge behalten.

Fed Zinsentscheid steht bevor

Nachdem einige der größten Unternehmen der Welt bereits schwache Quartalszahlen veröffentlicht haben, ist in den USA auch noch der Arbeitsmarkt eingebrochen. Die Angst vor einer schwächelnden Wirtschaft war also nicht ganz unberechtigt. Auch heute ist das Schlimmste noch längst nicht überstanden. Dennoch hat die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in dieser Woche für Erholung gesorgt.

Die Inflation ist in den USA weiter gefallen als erwartet. Als bekannt wurde, dass die Inflation im August bei 2,5 %, statt bei den prognostizierten 2,6 % lag, ist der Bitcoin-Kurs schnell über die psychologisch wertvolle 60.000 Dollar Marke gestiegen. Das liegt daran, dass Anleger nun vermuten, dass die US-Notenbank Federal Reserve bei den Zinssenkungen entschlossener vorgehen wird. Während man bisher von einer Senkung um 25 Basispunkte ausgegangen ist, scheinen nun sogar 50 Basispunkte im Bereich des Möglichen zu liegen.

The FED is about to cut 50bps in 4 days from now.



Remember the last time they cut rates?



The bull market started.



This is super bullish for #Bitcoin. pic.twitter.com/GUSoSrpDz1 — Crypto Rover (@rovercrc) September 14, 2024

Noch weiß man nicht, ob die Fed die Zinsen tatsächlich gleich um 0,50 % senken wird. Der Zinsentscheid wird am kommenden Mittwoch, dem 18. September verkündet. Anleger sollten das Ereignis genau verfolgen, da es massive Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs haben könnte.

Eine Zinssenkung von 0,25 % dürfte inzwischen eingepreist sein und könnte von Anleger sogar als bearish interpretiert werden, da es nun eben schon Hoffnungen auf eine 0,50 % Senkung gibt. Sollte es zu dieser kommen, könnte der Bitcoin-Kurs im Laufe der kommenden Woche auf 65.000 Dollar steigen, wovon auch Altcoins wie der neue Crypto Allstars ($STARS) profitieren würden.

Ist Crypto Allstars die bessere Wahl für die kommende Woche?

Die kommende Woche bietet Chancen, aber natürlich auch Risiken, wenn die Fed nicht das verkünden sollte, was Anleger gerne hören würden. Daher setzen viele den Handel kurz vor dem Zinsentscheid auch aus, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Einige Investoren weichen aber auch auf Initial Coin Offerings (ICOs) aus.

Dabei handelt es sich um Gelegenheiten, neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Börsen direkt von den Entwicklern zu kaufen. In dieser Zeit unterliegt der Kurs der jeweiligen Coins auch noch nicht den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage. Im Fall von Crypto Allstars ($STARS) wird der Tokenpreis bis zum Listing an den Börsen sogar noch mehrfach erhöht, was für frühe Käufer einen Buchgewinn bedeutet.

Die Nachfrage nach den $STARS-Token ist nicht nur aufgrund der Preiserhöhungen bis zum Handelsstart extrem hoch. Crypto Allstars kommt mit einem einzigartigen Konzept, das es erstmals ermöglicht, bekannte Meme Coins unterschiedlicher Blockchains unter einem Dach zu staken. Je mehr $STARS-Token Anleger besitzen, desto höher fällt die Staking-Rendite aus. Das hat dazu geführt, dass Anleger bereits $STARS im Wert von fast 1,3 Millionen Dollar gekauft haben. Analysten vermuten daher, dass der Kurs nach dem Launch schnell um das 10- bis 15-fache steigen könnte.

