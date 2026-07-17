DAX24.831 -0,3%Est506.231 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 ±0,0%Nas25.520 -1,4%Bitcoin55.976 +0,2%Euro1,1438 ±0,0%Öl88,10 +4,6%Gold4.011 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Apple 865985 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 PayPal A14R7U BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Ausverkauf: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Meta wohl vor Milliarden-Deal mit Anthropic -- SpaceX, NVIDIA, Micron im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 29 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 29 im Überblick
Webinar: 8 Aktien, 1 System - So schlägst du den Zufall Webinar: 8 Aktien, 1 System - So schlägst du den Zufall
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Nachmittag

18.07.26 17:23 Uhr
Live-Kurse: Kryptowährungen am Samstagnachmittag im Detail | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.726,3418 CHF 102,6017 CHF 0,20%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.976,0408 EUR 102,4589 EUR 0,18%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.601,9295 GBP 82,1043 GBP 0,17%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.399.762,0159 JPY 15.748,3635 JPY 0,15%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64.019,8098 USD 100,8800 USD 0,16%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.488,7412 CHF 1,6611 CHF 0,11%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.611,0523 EUR 1,5507 EUR 0,10%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.370,0361 GBP 1,1739 GBP 0,09%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
299.316,6333 JPY 193,3995 JPY 0,06%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.842,5608 USD 1,3039 USD 0,07%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60,4894 CHF -0,0869 CHF -0,14%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
65,4591 EUR -0,1041 EUR -0,16%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55,6663 GBP -0,0944 GBP -0,17%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.161,6154 JPY -23,1946 JPY -0,19%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
74,8656 USD -0,1382 USD -0,18%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
460,2588 CHF 1,6752 CHF 0,37%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
498,0724 EUR 1,7367 EUR 0,35%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
423,5599 GBP 1,4322 GBP 0,34%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92.536,6382 JPY 293,4579 JPY 0,32%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
569,6455 USD 1,8414 USD 0,32%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8782 CHF -0,0011 CHF -0,12%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9503 EUR -0,0013 EUR -0,14%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8082 GBP -0,0012 GBP -0,15%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
176,5634 JPY -0,3017 JPY -0,17%
Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 64.088,92 US-Dollar und damit 0,27 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 63.918,93 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 8,25 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -10,6 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,93 Prozent auf 46,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 45,14 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 1.843,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.841,26 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,45 Prozent auf 220,64 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 219,65 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,089 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,088 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,23 Prozent auf 331,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 330,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Cardano nach. Um 1,15 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1648 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,1667 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1856 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1877 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3228 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 567,80 US-Dollar am Vortag auf 570,38 US-Dollar nach oben (0,45 Prozent).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0722 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0725 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 74,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (75,00 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,12 Prozent.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,19 Prozent auf 6,563 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,575 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,44 Prozent auf 8,298 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,262 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,7360 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com