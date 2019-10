Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ether & Co: Wie sich die Kryptowährungen schlagen

Der Bitcoin-Kurs notiert am Donnerstag auf 8.104,97 US-Dollar auf. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 8.014,56 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 218,73 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 217,27 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 174,76 Dollar.

Der Litecoin-Kurs konnte heute auf 53,65 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 52,51 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple ist am Donnerstag 0,2969 US-Dollar wert. So stieg der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,2842 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,0393 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0385 Dollar gelegen hatte.

Heute zog der Monero-Kurs auf 58,03 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 54,69 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,2720 Dollar.

Der Verge-Kurs notiert am Donnerstag bei 0,0036 US-Dollar. Damit kletterte der Verge-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,0035 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Donnerstag auf 0,0640 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,0619 US-Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0367 Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 68,61 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 67,66 US-Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 7,128 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 6,947 US-Dollar notiert hatte.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com, r.classen / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net