CoinFLEX: Wetten auf Starttermin für Facebooks Kryptowährung Libra

Die Meinungen zu Facebooks Kryptowährung Libra gehen weit auseinander. In der Vergangenheit wurde viel Kritik seitens Aufsichtsbehörden, aber auch von Datenschützern laut. Globale Datenschutzbehörden ließen verlauten, sie seien "überrascht und besorgt". Man stelle sich die Frage, wie die großen Mengen an personenbezogenen Daten und Finanzinformationen mit dem Datenschutz in Einklang gebracht werden sollen. Datenschützer veröffentlichten im Sommer einen Katalog mit noch offenen Fragen zu Facebooks Kryptoprojekt. Zudem sorge man sich um eine Übermacht Facebooks, das zu einer Art globalen Depotbank werden könnte.

Dieses kritische Umfeld und regulatorische Schwierigkeiten brachten Facebook sogar dazu, selbst an der Lancierung seiner eigenen Digitalwährung zu zweifeln. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Das Unternehmen warnte die Anleger vor, dass Libra womöglich später oder sogar gar nicht auf den Markt kommen könnte.

Libra: Auch Facebooks Partner haben Bedenken

Erst kürzlich schied mit PayPal auch der erste große Partner aus dem Projekt aus. Zu den Beweggründen wollte man sich allerdings nicht äußern. PayPal betonte aber, dass das Unternehmen Libra trotz des Ausstiegs weiterhin unterstützend gegenüberstehen wolle. Wegen des enormen politischen Widerstands überdenken, wie US-Medien berichteten, auch weitere Partner, wie Visa, MasterCard und Stripe, ihre Beteiligung an Libra.

CoinFLEX bietet Wetten auf Libra-Start an

Bei der Krypto-Plattform CoinFLEX ist man sich ebenfalls nicht sicher, was aus dem Facbook-Coin wird. CoinFLEX-CEO Mark Lamb verlautete gegenüber Bloomberg: "Facebook hat die Fähigkeit, vom ersten Tag an mit dem gesamten globalen Bankensystem mitzuhalten, aber aufgrund dieser Tatsache ist es alles andere als sicher, wann dieser erste Tag sein wird. Die politische Gegenreaktion war brutal und es ist nicht abzusehen, ob Facebook das schafft". Daher bietet die Kryptobörse CoinFLEX, mit Sitz auf den Seychellen, ab dem 24. Oktober - dann ist das sogenannte Initial Futures Opening (IFO) - Wetten auf den Start des Stablecoins an.

Mit dem Kauf der Libra-Derivate setzen Anleger, wie Bloomberg berichtet, darauf, dass Facebook es schafft, noch im nächsten Jahr an den Start zu gehen. Die Derivate sollen voraussichtlich zu einem Preis von 30 Cent herausgegeben werden, was 30 Prozent des Libra-Kurses sind, die wiederum der Wahrscheinlichkeit entsprechen sollen, dass Libra bis zum 30. Dezember 2020 auf dem Markt ist. Sollte Facebook seinen Starttermin jedoch nicht einhalten, ist das Geld der Investoren weg. Andersherum können Anleger auch darauf wetten, dass es Facebook im Laufe des nächsten Jahres nicht schafft, Libra zu launchen.

Ob von den gut zwei Dutzend Partnern, die Facebook im Sommer vorstellte, noch mehr abspringen oder ob Facebook mit seiner Aufklärungsarbeit erfolgreich Zweifel aus dem Weg räumen und seinen Starttermin einhalten können wird, bleibt spannend.

