Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.
Um 17:11 ist Bitcoin 77.662,55 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,27 Prozent höher als am Vortag (77.662,55 US-Dollar).
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,3 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 6,9 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,15 Prozent auf 56,43 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 56,52 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.315,83 US-Dollar) geht es um 0,03 Prozent auf 2.316,61 US-Dollar nach oben.
Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,48 Prozent auf 454,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 456,37 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 1,430 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,434 US-Dollar.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,15 Prozent auf 368,92 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 368,38 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2509 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2505 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1731 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1720 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3237 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3234 US-Dollar beziffert.
Daneben fällt Binancecoin um 0,94 Prozent auf 630,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 636,44 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0984 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gewinnt Solana am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,33 Prozent auf 86,53 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 86,24 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 0,02 Prozent schwächer bei 9,395 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,397 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,07 Prozent auf 9,385 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,379 US-Dollar wert.
Zudem gibt Sui nach. Um 0,12 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,9448 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9459 US-Dollar wert war.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
