Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

25.04.26 17:23 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Ripple: Kursentwicklungen am Nachmittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61.000,1227 CHF 207,5575 CHF 0,34%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66.293,5064 EUR 223,0095 EUR 0,34%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57.429,0783 GBP 195,8484 GBP 0,34%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.385.967,5436 JPY 44.944,5375 JPY 0,36%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77.715,8748 USD 263,2500 USD 0,34%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.819,6529 CHF 1,9604 CHF 0,11%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.977,5562 EUR 2,0540 EUR 0,10%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.713,1275 GBP 1,8588 GBP 0,11%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
369.477,3215 JPY 481,7868 JPY 0,13%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.318,2891 USD 2,4622 USD 0,11%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
67,9717 CHF 0,2791 CHF 0,41%
SOL/EUR (Solana-Euro)
73,8700 EUR 0,3005 EUR 0,41%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
63,9925 GBP 0,2632 GBP 0,41%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.801,5300 JPY 59,7865 JPY 0,44%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86,5978 USD 0,3542 USD 0,41%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1231 CHF -0,0023 CHF -0,20%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2206 EUR -0,0025 EUR -0,21%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0574 GBP -0,0021 GBP -0,20%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
228,0442 JPY -0,4132 JPY -0,18%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4309 USD -0,0029 USD -0,21%
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0774 CHF 0,0001 CHF 0,17%
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0841 EUR 0,0001 EUR 0,17%
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0729 GBP 0,0001 GBP 0,17%
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
15,7124 JPY 0,0303 JPY 0,19%
Um 17:11 ist Bitcoin 77.662,55 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,27 Prozent höher als am Vortag (77.662,55 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,3 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 6,9 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,15 Prozent auf 56,43 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 56,52 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.315,83 US-Dollar) geht es um 0,03 Prozent auf 2.316,61 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,48 Prozent auf 454,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 456,37 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 1,430 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,434 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,15 Prozent auf 368,92 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 368,38 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2509 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2505 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1731 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1720 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3237 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3234 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Binancecoin um 0,94 Prozent auf 630,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 636,44 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0984 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Solana am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,33 Prozent auf 86,53 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 86,24 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 0,02 Prozent schwächer bei 9,395 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,397 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,07 Prozent auf 9,385 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,379 US-Dollar wert.

Zudem gibt Sui nach. Um 0,12 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,9448 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9459 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com