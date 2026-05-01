Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin 1,29 Prozent auf 73.302,17 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 74.256,81 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,37 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 1,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 2,17 Prozent auf 50,78 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 51,90 US-Dollar stand.

Zudem gibt Ethereum am Donnerstagvormittag nach. Um 1,49 Prozent auf 1.990,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.021,13 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,97 Prozent auf 327,15 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 333,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,14 Prozent auf 1,290 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,305 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 2,60 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 382,75 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 392,96 US-Dollar wert war.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 2,59 Prozent auf 0,2308 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2369 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1677 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1637 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,48 Prozent.

Zudem gibt Tron nach. Um 2,23 Prozent reduziert sich der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3597 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,3679 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,99 Prozent auf 635,13 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 648,04 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1004 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0985 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 1,49 Prozent auf 81,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 82,31 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 2,29 Prozent auf 8,828 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,035 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 2,49 Prozent auf 8,895 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,123 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 3,58 Prozent auf 0,9247 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9590 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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