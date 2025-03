Litecoin News: Experten erwarten trotz Stärke Korrektur

Litecoin nähert sich langsam der Top 10. In den letzten 24 Stunden steigt LTC um 10 Prozent, auf Wochensicht tendiert LTC seitwärts. Hier gibt es also deutliche Stärke gegen andere Kryptowährungen. Mit dieser Performance wäre Litecoin sogar die beste Top 10 Kryptowährung. Die relative Stärke dauert bereits einige Wochen an. In 2025 legt Litecoin um rund 24 Prozent zu. Lediglich MANTRA (OM) entwickelte sich in diesem Zeitraum unter den 20 wertvollsten Kryptowährungen der Welt stärker. Doch könnte jetzt trotzdem eine Korrektur anstehen? Gibt es dann weitere Argumente, um LTC zu kaufen?

Litecoin hat im Februar eine starke Entwicklung gezeigt und konnte im Verhältnis zu Bitcoin um 25 Prozent zulegen, so zeigen Santiment-Daten. Dies bedeutet, dass sich der Wert von LTC im Vergleich zu BTC stärker entwickelt hat, während viele Altcoins hinterherhinkten. Laut Santiment sind zwei wichtige Indikatoren dabei auffällig: die Zahl der aktiven Adressen und ein plötzlicher Anstieg bullischer Kommentare.

Ein Anstieg aktiver Adressen deutet oft auf gesteigertes Netzwerkinteresse und höhere Transaktionsvolumina hin, was grundsätzlich positiv für den Preis ist. Gleichzeitig kann eine übermäßig bullische Marktstimmung jedoch ein Warnsignal sein. Wenn viele Anleger euphorisch werden, könnte eine kurzfristige Korrektur bevorstehen.

Die Analyse von Santiment zeigt also eine kurzfristige Überhitzung des Marktes, die einen Rücksetzer auslösen könnte. Dennoch bleibt Litecoin im Februar einer der wenigen Altcoins mit relativer Stärke gegenüber Bitcoin.

Litecoin has been one of the rare altcoins that has increased its price dominance against Bitcoin in February. $LTC's ratio is +25% against $BTC, but with active addresses and an overly bullish commentary spike in the past 24 hours, don't be surprised by a minor retrace. pic.twitter.com/lql92ZhOmo