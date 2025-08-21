MNT hebt ab - weitere 8,1 % Kursgewinn bringen Kurs unmittelbar unter wichtigen 1,40-$-Widerstand

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung MNT von Mantle setzt ihre beeindruckende Rallye fort und kann nach starken Gewinnen in den vergangenen Wochen erneut deutlich im Wert zulegen. Mit einem Kursplus von 8,1 % innerhalb von 24 Stunden rückt der Preis unmittelbar an den entscheidenden Widerstand bei 1,40 $ heran. Kommt es also schon bald zu einem neuen All-Time-High?

MNT ist heute der Top-Performer am Markt und steigt auf 1,38 $

Während sich der Krypto-Markt in einer Konsolidierungsphase befindet und die meisten Top-Kryptos rote Zahlen schreiben, gibt es vor allem einen Coin, der sich vom Rest abhebt: MNT, die Kryptowährung von Mantle.

Der Coin besteht bereits seit circa zwei Jahren am Markt und erlebte seine bisher größte Rallye im April 2024, als es den Bullen gelang, den Preis auf bis zu 1,51 $ in die Höhe zu treiben. Zum Jahreswechsel 2024/2025 gab es dann nochmals eine Rallye auf 1,35 $, auf die jedoch zuletzt eine heftige Korrektur folgte. Noch Anfang Juli war der MNT-Preis so auf nur noch 0,54 $ zurückgefallen.

Quelle: Coinmarketcap.com

Am 0,50-$-Support gelang den Bullen dann jedoch ein positives Reversal, und die Kaufnachfrage nach MNT ging durch die Decke. Ende Juli konnte der 0,80-$-Widerstand geknackt werden, und seitdem entwickelt sich MNT regelrecht parabolisch. Der Kurs schoss im letzten Monat um 68,84 % in die Höhe und kratzte in den letzten Tagen immer wieder am wichtigen 1,40-$-Widerstand.

Getrieben wird diese Rallye durch positive Entwicklungen, wie beispielsweise ein Coinbase-Perpetual-Listing für MNT. Das könnte in Zukunft für deutlich gesteigerte Liquidität und institutionellen Zugang zum MNT-Handel sorgen. Außerdem ist MNT auch ein wichtiger Bestandteil einer aktuellen Kampagne der großen Kryptobörse Bybit.

Ascending-Triangle-Pattern deutet auf weiteres Wachstum hin

Im Verlauf der letzten Tage hat sich nun sogar ein sehr positives Chart-Pattern entwickelt. Schon fünf Mal wurde MNT vom 1,40-$-Support abgewiesen, fiel daraufhin jedoch immer weniger zurück, wodurch sich nun ein Ascending-Triangle-Pattern ergibt.

Dieses kann als positives Vorzeichen gewertet werden und macht einen Durchbruch der 1,40-$-Marke zum aktuell wahrscheinlichsten Szenario. Es deutet schließlich darauf hin, dass der Kaufdruck den Verkaufsdruck weit überwiegt und die Verkaufsorders, die um das 1,40-$-Niveau platziert wurden, Stück für Stück aufgekauft werden. Sollte den Bullen final ein Durchbruch des 1,40-$-Widerstandes gelingen, könnte darauf eine impulsive Rallye folgen. Das bisherige ATH von 1,51 $ könnte dann schnell durchbrochen sein.

Quelle: Coingecko.com

In Sachen Marktkapitalisierung ist MNT aktuell ja bereits die 29. größte Kryptowährung mit 4,59 Milliarden $ Wert. Allerdings besteht im Vergleich zu den Top-Altcoins noch weiteres Wachstumspotenzial, vor allem wenn sich das hinter MNT stehende Projekt Mantle weiter am Markt etabliert und neue Use Cases und Utilitys für MNT geschaffen werden.

Betrachtet man den Chart über die letzten Monate, wird jedoch deutlich, dass der Coin bereits eine regelrecht parabolische Entwicklung hinter sich hat. Zwar ist ein neues Allzeithoch durchaus realistisch. Allerdings sollten Anleger hier nicht mehr mit einer Vervielfachung des Wertes rechnen, wie sie bei kleineren Altcoins leicht möglich ist. Bereits eine Verdopplung oder Verdreifachung würde beim aktuellen Marktwert schon einen immensen Kurssprung bedeuten.

Anleger, die auf der Suche nach volatilen Coins mit größerem Wachstumspotenzial sind, suchen eher nach jüngeren Kryptos, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

SNORT ist im Gegensatz zum Mantle-Coin noch nicht auf Kryptobörsen gelistet

Bei SNORT handelt es sich um eine junge Kryptowährung, ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Bevor Kryptowährungen auf Kryptobörsen gelistet werden, durchlaufen sie manchmal einen sogenannten Presale. Der bietet Anlegern die Gelegenheit, bereits vorab zu einem vergünstigten Festpreis zu investieren. Mit einem so frühen Investment geht natürlich ein erhöhtes Verlustrisiko einher. Allerdings sind die potenziellen Renditechancen eben auch größer.

SNORT befindet sich nun in eben einem solchen Vorverkaufsstadium. Anleger können daher gerade noch zum rabattierten Festpreis von kaum mehr als 10 Cent investieren. Auf diesem Weg flossen in wenigen Wochen bereits deutlich über 2,7 Millionen $ an Funding in das Projekt.

Quelle: Snorter-token.com

Im Vorverkauf erworbene Coins können zudem für eine jährliche Rendite von bis zu 136 % gestaket werden. Mit seinem witzigen Maskottchen und der lustigen Aufmachung von Social Media und Website handelt es sich bei SNORT ganz klar um einen Meme-Coin. Allerdings entwickeln die Developer auch am sogenannten Snorter-Bot. Damit wollen sie einen konkurrenzfähigen Telegram-Trading-Bot auf den Markt bringen.

Der Snorter-Bot baut auf der Solana Virtual Machine auf und soll dementsprechend von der Effizienz der Solana-Blockchain profitieren. Trades sollen dadurch in weniger als 1 Sekunde ausgeführt und für 0,85 % Gebühren umgesetzt werden können. Damit würde der Snorter-Bot sämtliche etablierte Konkurrenz wie den BonkBot oder auch Banana Gun unterbieten. Das könnte helfen, sich eine Position am Wachstumsmarkt der Telegram-Trading-Bots zu sichern und in Zukunft weiterzuwachsen.

