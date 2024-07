Nach dem Verkauf aller Bitcoin: Deutsches BKA erhält anonyme Nachricht mit Bitcoin-Spende

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Krypto-Szene hat gespannt den Verkauf der 50.000 Bitcoin beobachtet, an die das deutsche Bundeskriminalamt gekommen ist, als die Betreiber der illegalen Streaming Website movie2k verhaftet wurden. Die Coins waren immerhin über 3 Milliarden Dollar wert und die Tatsache, dass das BKA diese verkauft, hat viele Anleger daran gehindert, in Bitcoin zu investieren, da sie einen Kursrutsch erwartet haben, zu dem es letztlich auch gekommen ist. Inzwischen hat Deutschland all seine Bitcoin. Zumindest vorerst. Ein anonymer Spender hat Bitcoin im Wert von 1,87 Dollar an die Wallet des BKAs geschickt, die mit einer Nachricht versehen war.

“HFSP German Government”

Inscriptions sind eine Möglichkeit, Metadaten an eine Bitcoin-Transaktion hinzuzufügen, die für immer auf der Bitcoin-Blockchain eingesehen werden können. Das können Nachrichten, Codezeilen oder andere Daten sein, die sich so in die Blockchain “eingravieren” lassen. Immer wieder kommt es vor, dass sich jemand aus der Krypto-Community einen Spaß erlaubt und dabei tauchen auch gelegentlich mysteriöse Nachrichten auf. Die Nachricht in diesem Fall ist wohl weniger mysteriös und dürfte wohl von einem frustrierten Anleger kommen. Er sendet 1,87 Dollar in Bitcoin an das deutsche BKA, um die Nachrichte “HFSP German Government” zu überbringen.

After the German sold ALL their bitcoin somebody sent them $1.87 #Bitcoin and inscribed the message “HFSP German government”



pic.twitter.com/MQr93xo6YJ — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 13, 2024

“HFSP” ist die Abkürzung für “Have fun staying poor”, sodass die Nachricht übersetzt so viel heißt wie “Viel Spaß dabei, arm zu bleiben, deutsche Regierung.” Es ist also eine Anspielung darauf, dass die Regierung ihre Entscheidung, Bitcoin zu verkaufen, noch bereuen wird, wenn der Kurs weiter steigt und Deutschland arm bleibt, weil es nun keine Bitcoin mehr hat.

Kurssteigerungen erwartet

Tatsächlich deutet derzeit einiges darauf hin, dass Deutschland besser ausgestiegen wäre, wenn die Bitcoin nicht zum aktuellen Zeitpunkt verkauft worden wären. Schon im März dieses Jahres hat der Kurs noch bei fast 74.000 Dollar gelegen, während Bitcoin heute bei 58.000 Dollar notiert. Analysten erwarten zudem, dass der Kurs im Laufe des Jahres auf über 100.000 Dollar steigen könnte. Derzeit sieht es für viele eher danach aus, als wäre der Boden erreicht, sodass Deutschland zum schlechtesten Zeitpunkt verkauft hätte.

– Early signs miner capitulation is ending

– Germany has no coins

– Mean reversion indicators showing reversal



Not a bad time to stack sats.



Lots of bottom signals. — Willy Woo (@woonomic) July 13, 2024

Ob es zu einem Bullrun kommt, bei dem der Bitcoin-Kurs auf 100.000 Dollar steigt, wird sich noch zeigen. Sollte es dazu kommen, dürften aber wohl auch die meisten Altcoins davon profitieren. Investoren, sie sich hier einen Wissensvorsprung verschaffen, können dabei zu den großen Gewinnern gehören, weshalb auch immer mehr Anleger auf den neuen Learn to Earn Coin von 99Bitcoins setzen.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

Über 2,4 Millionen Dollar: Learn to Earn Konzept überzeugt

99Bitcoins ist vielen im Krypto-Universum schon seit Jahren ein Begriff, da sowohl der Youtube-Kanal als auch der Newsletter schon seit 2013 Wissen rund um Bitcoin und Co. vermitteln. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Millionen Menschen haben die Kanäle von 99Bitcoins abonniert. Nun gehen die Betreiber einen Schritt weiter und bringen mit $99BTC ihren eigenen Coin auf den Markt, der von dieser Reichweite profitieren könnte. Wer sich informiert, wird dafür zukünftig über das Learn to Earn Modell mit $99BTC-Token belohnt.

($99BTC Token-Vorverkauf – Quelle: 99Bitcoins Website)

Die $99BTC-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Anleger noch die Möglichkeit haben, vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis zu investieren. Während des Vorverkaufs wird der Preis schon mehrfach erhöht, was frühen Käufern einen Buchgewinn einbringt. Neben exklusiven Inhalten erhalten Tokenbesitzer auch Zugang zur Staking-Funktion, die eine Rendite in Form von zusätzlichen Token einbringt. Aufgrund der Bekanntheit von 99Bitcoins und der hohen Nachfrage während des Presales könnte es nach dem Handelsstart an den Börsen schnell zu einer Kurssteigerung kommen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $99BTC im Presale kaufen.

