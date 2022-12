Nächstes Listing des besten ESG-Coins bietet Aufschwungpotenzial nach Erholungsrally

Nur wenige Coins konnten im Vorverkauf zum Schluss dieses Jahres für so hohe Verkaufszahlen sorgen. Denn der Kryptowinter wirkte sich belastend auf die meisten Presales aus, sodass die Verkaufszahlen massiv zurückgingen. Wieso sich IMPT so außergewöhnlich vorteilhaft entwickelt konnte und was in nächster Zukunft von dem Projekt zu erwarten ist, wird in diesem Artikel vorgestellt.

Beeindruckender Start des innovativsten ESG-Coins

Am 3. Oktober startet IMPT seinen Presale, in welchem bis zum 12. Dezember insgesamt 20,5 Mio. US-Dollar eingenommen werden konnten. Dieser Umstand ist noch einmal umso bedeutender, da dieser mitten im Bärenmarkt und unter den Skandalen von FTX und Alameda stattfand. Denn die meisten anderen Presales haben sich bei Weitem nicht annähernd so gut in derselben Zeit entwickelt.

Danach folgte bereits 2 Tage später am 14. Dezember das erste Listing auf der Exchange LBank, welche derzeit Platz 17 unter den größten Kryptobörsen belegt. In diesem Zusammenhang ist der Kurs von 0,006 US-Dollar auf 0,026983 US-Dollar angestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von fast 350 % innerhalb weniger Minuten. Danach erfuhr der Kurs jedoch aufgrund der allgemeinen Belastungen des Bärenmarktes eine Konsolidierung.

Ein Grund dafür lag vermutlich in der Angebotsverknappung der verbleibenden Token aus der Vorverkaufsphase. Da diese im Umfang von 238.102.983 $IMPT von dem Team verbrannt wurden, sodass der Wert der übrigen Coins dadurch tendenziell gesteigert wurde.

Hello, #IMPT Crew!



As promised, we burnt all remaining tokens from stage 2 of our presale



Transaction https://t.co/9RTNUEmGzy — IMPT.io (@IMPT_token) December 15, 2022

Die Token aus der ausgesetzte 3. Vorverkaufsphase wurden bereits von dem CEO für die kommenden 12 Monate gesperrt. Was mit diesen geschieht, ist noch unklar, jedoch wird höchstwahrscheinlich die Community über die DAO darüber abstimmen können.

The tokens that were assigned for the presale stage 3 have been locked for 12 months and vested for a further 12 months https://t.co/lCFUmnl1xY pic.twitter.com/cRldNIRFuG — IMPT.io (@IMPT_token) December 6, 2022

Seitdem hat der Kurs jedoch eine Erholungsrallye hingelegt, wobei der Preis laut Coinmarketcap vom 17.12. bis zum 26.12. von 0,006777 USD auf 0,01762 USD gestiegen ist. Dies entspricht einem Kursplus von 160 % innerhalb von 9 Tagen und lässt auf eine besonders hohe Nachfrage nach den Token schließen. Auf Coinmarketcap oszilliert der Kurs aktuell am Allzeithoch. Dabei wurde der Widerstand schon mehrfach getestet und bildet nun ein bullishes Dreieck aus, welches weiteres Potenzial anzeigt.

Mögliche Gründe für diese Rallye waren vermutlich die Veröffentlichung auf Coinmarketcap und Coingecko am 15. Dezember sowie das Listing auf ChangellyPro am 23. Dezember.

Ansonsten hat das Team auch einen Vortrag auf der WBS Bangkok (World Blockchain Summit) gehalten, wodurch das Projekt noch einmal an zusätzlicher Reichweite gewinnen dürfte.

Coin Edition is excited to start the 2⃣ day at WBSBankok with Denis Creighton and Mike English of https://t.co/eIVqN9ixfn talking about their project and tackling the rising global warming issue.#CoinEdition #IMPTIO #WBSBankok @WBSglobalseries @IMPT_token, @DENlSCreighton pic.twitter.com/wEfiAWK5eK — Coin Edition (@CoinEdition) December 9, 2022

Weiterer Ausblick auf die nächste Entwicklung von IMPT

In 6 Tagen soll schon das nächste Listing an der Exchange Gate.io um 10 Uhr morgens UTC stattfinden. Im Anschluss soll dann der Handel auf BitMart ermöglicht werden. Genauere Details dazu werden jedoch noch veröffentlicht. Zudem folgen noch weitere Listungen an Kryptobörsen, wobei für den Dezember ursprünglich insgesamt 7 angesetzt waren.

Was genau ist IMPT und was nützt es?

IMPT ist eine vielseitige Plattform, welche sich vollständig dem Klima- und Umweltschutz verschrieben hat. Dafür werden unterschiedlichste Funktionen bereitgestellt, wobei sich diese in die Kategorien CO₂-Emissionshandel, -Überwachung und -Reduktion zusammenfassen lassen. Denn bisher wird laut offiziell anerkannter Experten noch zu wenig von Staaten, Industrie und Verbrauchern unternommen, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Das wichtigste Element dafür stell der Marktplatz für klimafreundliche Angebote unterschiedlichster Art dar. Diese reichen von Software, über Hardware bis zu Dienstleistungen. Für IMPT haben sich bereits jetzt über 25.000 Marken registriert. Zu diesen zählen unter anderem Nike, Udemy, Hugo Boss, Samsung, Microsoft und AEG. Beeindruckend ist in diesem Bereich auch das hohe monatliche Wachstumstempo von 20 %.

Besonders vorteilhaft ist auch die Vereinfachung des Kohlenstoffemissionshandels. Denn bisher war es für Verbraucher noch schwierig, dass sie ihren CO2-Fußabdruck für Reisen und die täglichen Kohlenstoffemissionen reduzieren. Denn weniger finanzaffine Personen waren bisher von dem Aufwand abgeschreckt. Über Non Fungible Token soll ein wesentlich leichterer, sicherer und transparenterer Umgang ermöglicht und infolgedessen Greenwashing vermieden werden.

Bei jedem Einkauf wird der eingesparte Kohlenstoff dann als NFT-Guthaben an die Nutzer ausgeschüttet. Auf diese Weise entsteht auch ein monetärer Anreiz, um sich stärker für den Klimaschutz einzusetzen. Möchten die Nutzer ihren CO₂-Fußabdruck zusätzlich verkleinern, so können sie diese auch vernichten. Als Dankeschön erhalten sie dann NFTs einer seltenen Sammlerkollektion. Zudem wird ein Anteil der Gewinnmarge an gemeinnützige Vereine gespendet, um somit noch einmal zusätzlich den Klimaschutz voranzutreiben.

Zudem steht in IMPT auch der erste internationale CO₂-Score zur Verfügung. Dieser soll den Nutzern die effizienteste Überwachung ermöglichen. Auf diese Weise erhalten sie dann auch ein besseres Verständnis über ihre täglichen Entscheidungen. Zudem ist es auch als Kohlenstofflabel, vergleichbar mit dem europäischen Energiesparlabel nutzbar. Außerdem lässt es sich auch für Regierungen zur Überwachung von Steuern und Gesetzen verwenden.

