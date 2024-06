Neuer Play-to-Earn-Coin erzielt mit seinem Presale mehr als 3,5 Mio. USD

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein gefragter Play-to-Earn-Coin hat mit dem Vorverkauf für sein Rennspiel schon eine beeindruckende Finanzierungssumme erzielt. Wie sich der GameFi-Markt entwickelt hat, was genau hinter dem Projekt verborgen ist und mehr erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

GameFi-Markt expandiert und mit ihm Play-to-Earn-Coins wie eTukTuk

Der GameFi-Markt zeichnet sich vorwiegend durch seine hohe Resilienz und sein Wachstum aus. So konnte im vergangenen Monat ein neuer Rekord bei der Anzahl der täglich aktiven Wallets verzeichnet werden.

Diese haben bei den Gaming-Apps mittlerweile 3,13 Mio. erreicht, was einem Anstieg in Höhe von 7 % zum Vormonat entspricht. Im Vergleich zu den insgesamt mehr als 10 Mio. täglich aktiven Wallets pro Tag entspricht dies einem Anteil von 30 % des Marktes, womit es sich bei GameFi in dieser Hinsicht um den dominantesten Kryptosektor handelt.

Bemerkenswert ist ebenso die Zunahme der Mittelzuflüsse in GameFi. Denn allein im April konnten mit 988 Mio. USD die aus dem vierten Quartal 2023 übertroffen werden, welche bei 825 Mio. USD lagen. Dabei sind im ersten Quartal weitere 1.275 Mio. USD in den GameFi-Sektor geflossen.

Jetzt gefragten GameFi-Coin entdecken!

Investments in Web3-Gaming-Projekte | Quelle: DappRadar

Zurückzuführen ist das große Interesse der Investoren darauf, dass es sich um einen der sinnvollsten Anwendungsfälle des Web3s handelt. Zudem erzielt dieser eine große Beliebtheit und ein hohes Interesse, sodass einige GameFi als entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Massenadaption von Kryptowährungen ansehen.

Bemerkenswert ist auch das große Interesse der Spieler an Verdiensten in Games in Form von NFTs und anderen Belohnungen. So haben laut einer Umfrage von Statista 57 % der Befragten zumindest Interesse an ihnen und 28 % sogar ein großes Interesse. Somit könnte der GameFi-Sektor auch in den kommenden Jahren stark expandieren.

Obwohl sich der P2E-Markt immer weiterentwickelt, kommt er mit insgesamt 16,92 Mrd. USD noch immer auf eine verhältnismäßig niedrige Marktkapitalisierung. Denn allein Nintendo hat schon eine Bewertung in Höhe von mehr als 76 Mrd. USD erreicht.

Je nach Analysten soll der GameFi-Markt bis zum Jahr 2030 mit einer CAGR von 68 % auf rund 242,37 Mrd. USD oder bis 2031 mit einer CAGR von 27,13 % auf 90,51 Mrd. USD wachsen. Beide jährlichen Wachstumsraten (CAGR) sind deutlich höher als die erwarteten 8,76 % bis 2027 beim traditionellen Gaming.

Im Vergleich zur GameFi-Marktkapitalisierung von 4,83 Mrd. USD im Jahr 2022 sind es nun 16,92 Mrd. USD, was einem CAGR von rund 59,6 % entspricht.

Jetzt früh in neuen P2E-Coin investieren!

Prognostiziertes Wachstum des Blockchain-Gaming-Marktes | Quelle: Grand View Research

Vorteile von GameFi-Coins im Vergleich zu traditionellen Spielen

Zu den großen Vorteilen von GameFi gehören unter anderem wirkliche Eigentumsrechte an digitalen Assets, für welche die Spieler nicht selten viel Zeit, Erfahrungen und auch Geld investieren müssen. Somit brauchen sie nicht mehr befürchten, dass ein Spiel und dessen Errungenschaften durch eine Deaktivierung verloren gehen.

Ein weiterer großer Vorteil liegt in dem Play-to-Earn-Verfahren. Denn dieses beteiligt die Spieler fairer an dem Erfolg der Spiele oder Plattformen, indem sie Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Schließlich sind die Nutzer ebenso entscheidend für den Erfolg der Projekte, da sie noch weitere Spieler wie Freunde anziehen.

Hinzu kommt tendenziell die stärkere Einbindung der Gamer in die Entwicklung der Spiele. Denn viele GameFi-Projekte ermöglichen den Tokeninhabern, dass sie sich an wichtigen Abstimmungen über die Zukunft der Spiele und die Plattform beteiligen können. Ebenso kann mit in einigen auch selbst digitale Objekte erstellen und verkaufen.

Außerdem interessant ist die Nutzbarkeit von denselben virtuellen Objekten in unterschiedlichen Spielen und sogar Plattformen. Sie könnten etwa Ihren Lieblingscharakter als Skin von einem Spiel in ein anderes Implementieren, welchem Sie Ihre Lieblingskleidung von Adidas, Nike, Gucci oder Dolce & Gabbana als NFTs anziehen.

Jetzt in neues P2E-Rennspiel investieren!

Neuer GameFi-Coin erzielt 3,53 Mio. USD mit seinem Presale

Hohe Verkaufszahlen hat das neue Play-to-Earn-Projekt eTukTuk verzeichnet, dass bereits 3.530.604 USD mit seinem Vorverkauf erzielt hat. Es hat das P2E-Mobilegame mit dem Namen Crazy Tukkuk Taxi entwickelt, welches in den verbreiteten App-Sammlungen von Google Play und dem Apple App Store verfügbar sind.

Bereits vor Abschluss des Presales haben die Entwickler das Spiel gelauncht, was die ernsthaften Absichten des Teams unterstreicht. Bisher wurde Tuktuk Crazy Taxi schon über 2.152-mal heruntergeladen, wobei zuletzt noch einmal eine Zunahme des Interesses verzeichnet wurde.

Das Konzept erinnert an die Spieleklassiker Crazy Taxi, bei dem man ebenfalls Passagiere einsammeln musste. Allerdings wurde das Spiel optimiert und Play-to-Earn-Funktionen hinzugefügt, was es noch einmal fesselnder als normale Games gestalten könnte.

Jetzt mehr über eTukTuk erfahren!

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein elektrisch betriebenes Tuk Tuk, sodass die Nutzer ihre Batterie im Auge behalten müssen, während sie gleichzeitig die Passagiere abholen und an ihren Wunschort befördern.

Die unterschiedlichen Inhalte, welche sich durch das Spielen freischalten lassen, sollen für einen möglich langanhaltenden Spielspaß sorgen. Mithilfe der dabei verdienten Kryptowährungen lassen sich wiederum weitere Inhalte innerhalb des Spiels kaufen.

Ebenso können die Coins gestakt werden, um ein passives Einkommen in Höhe von derzeit 80 % pro Jahr zu erhalten. Bisher wurden schon 62,12 Mio. $TUK-Coins gesperrt, was auf das Interesse der Anleger hindeutet.

Im Vergleich zu anderen Kryptoprojekten erhalten die Anleger mit eTukTuk ein von den deutschen Krypto-Sicherheitsexperten von Solid Proof überprüftes Projekt, dessen Smart Contract aug Schwachstellen für Hacks und Betrug kontrolliert wurde.

Jetzt in eTukTuk investieren!

