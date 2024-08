PEPE bricht zweistellig ein, während PEPU nächste Woche 10 Mio. $ erreicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit dem Marktrang 25 gehört der Pepe Coin immer noch zu den wertvollsten Kryptowährungen der Welt und ist zugleich der drittwertvollste Meme-Coin, hinter Dogecoin und Shiba Inu, aber vor Bonk und Dogwifhat. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 3,1 Milliarden US-Dollar.

Dennoch überzeugte PEPE zuletzt nicht wirklich mit Stärke. Während Dogecoin als schwächste Top 10 Kryptowährung in den vergangenen sieben -Tagen rund 3 Prozent leichter notiert, verliert PEPE zweistellig. Relative Schwäche ist offensichtlich. PEPE bricht ein, während PEPU über 10 Millionen US-Dollar explodiert.

Pepe Unchained: Der bessere Pepe Coin?

Im dynamischen Kryptomarkt tauchen regelmäßig neue Projekte auf. Ein Beispiel dafür ist Pepe Unchained (PEPU). Dies ist ein neuer Meme-Coin, der das Potenzial hat, etablierte Coins wie PEPE anzugreifen – zumindest ist dies das erklärte Ziel. Während PEPE weiterhin eine bedeutende Fangemeinde hat, setzt PEPU auf innovative Konzepte und Technologien, um sich von der Masse abzuheben. PEPU möchte mehr als ein nutzloser Meme-Coin sein.

Traditionelle Meme-Coins wie PEPE waren ursprünglich vor allem als humorvolle Investitionen gedacht, die wenig praktischen Nutzen boten. Doch die Zeiten ändern sich. Investoren suchen zunehmend nach Coins, die nicht nur unterhaltsam, sondern auch nützlich sind. Pepe Unchained erkennt diesen Trend und kombiniert das virale Potenzial eines Meme-Coins mit realen Anwendungsmöglichkeiten. Dies macht PEPU zu einem hybriden Projekt – eine Meme-Layer-2.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen PEPU und älteren Meme-Coins wie PEPE liegt in der zugrunde liegenden Technologie. PEPU basiert auf der eigenen Layer-2-Technologie, um Transaktionen schneller und kostengünstiger abzuwickeln als auf herkömmlichen Blockchains wie Ethereum. Die technologische Überlegenheit ist ein entscheidender Vorteil, da sie die bisherigen Schwächen von Meme-Coins wie PEPE adressiert. Während PEPE oft als reiner Spaß-Coin ohne tiefergehenden Nutzen wahrgenommen wird, verfolgt PEPU eine klar definierte Vision – PEPU ist der Anfang und soll ein neues Ökosystem für Meme-Coins begründen, basierend auf der eigenen Layer-2-Technologie.

Ferner setzt das Team auf die Implementierung eines transparenten Blockchain-Explorers, der es Nutzern ermöglicht, alle Transaktionen leicht nachzuvollziehen. Denn eine Layer-2 braucht natürlich einen Blockchain-Explorer.

Während PEPE bereits eine Marktkapitalisierung von 3,1 Milliarden US-Dollar erreicht hat, liegt die Bewertung von PEPU noch deutlich niedriger. Im laufenden Presale hat PEPU bisher fast 10 Millionen US-Dollar eingesammelt, was bei einer vollständig verwässerten Bewertung von etwa 50 Millionen US-Dollar eine große Diskrepanz zu PEPE bedeutet. Projekt immer berücksichtigt werden sollten.

Die Investition in Pepe Unchained gestaltet sich für Interessierte denkbar einfach. Über die offizielle Website können Investoren ihr Wallet verbinden und PEPU-Token gegen ETH, USDT oder BNB eintauschen. Alternativ steht auch die Möglichkeit zur Verfügung, Zahlungen per Kreditkarte vorzunehmen. Die nächste Preiserhöhung steht bereits in weniger als 48 Stunden bevor.

