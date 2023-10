Pepe Preis bärisch, Memecoin-Analysten empfehlen Presale für besseres Chance-Risiko-Verhältnis

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

War Pepe nur ein Strohfeuer in der explosiven Welt der Memecoins? Nach einem Höhenflug, der Investoren zu Millionären machte, stürzte die Währung in die Tiefe. Aber was, wenn es eine zweite Chance gäbe? Analysten haben eine gewagte, aber vielleicht lukrative Strategie auf dem Radar. Mit dieser können Investoren nicht nur von besonderen Renditen, sondern auch einem temporären Kursverlustschutz profitieren. Lernen Sie, wie Sie dieses Wissen nutzen können, um Ihre Gewinnchancen in einer volatilen Welt zu maximieren.

Der Aufstieg und Fall von Pepe sowie alles über eine mögliche zweite Chance

Die Memecoins haben in diesem Jahr einen wahrhaften Hype erlebt. Noch immer befinden sie sich auch CoinMarketCap am heutigen Tage auf Platz 9 der durchschnittlichen prozentualen Tagesanstiege. Dabei kommen die Memes heute im Durchschnitt auf ein Kursplus von 3,07 %.

Zu Beginn des Jahres gab es laut CoinMarketCap lediglich 36 Memecoins, wohingegen es mittlerweile schon 538 sind. Dies entspricht einem sagenhaften Anstieg von mehr als 1.394 %. Einer der erfolgreichsten Memecoins in diesem Jahr war Pepe.

Dieser wurde Mitte April erstmalig an einer Kryptobörse gelistet und konnte laut den Angaben von Dextools bereits rund 3 Wochen später ein Kursplus von über 321.484.438 % verzeichnen. Als einige Investoren aus dem Vorverkauf damit Millionäre geworden sind, hat der Coin noch einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt.

Seitdem hat der populärste Memecoin des Jahres 2023 jedoch einen massiven Abverkauf erlebt, von dem er sich bisher nicht erholen konnte. Neben dem angespannten Marktumfeld ist es aber auch zu internen Problemen des Teams von Pepe gekommen.

So befindet sich Pepe mittlerweile 84,87 % unter seinem Allzeithoch vom 5. Mai und hangelt sich weiter entlang des vertikalen Widerstands nach unten. Zwar notiert Pepe noch immer mehr als 6.469.467 % über seinem Initialpreis, jedoch nimmt das Handelsvolumen kontinuierlich ab, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist.

Denn das 24-Stunden-Handelsvolumen erreicht am 15. Juli mit 45,87 Mrd. US-Dollar einen Rekordwert, wobei es neben dem Ausreißer nahe dem Allzeithoch mit 2,95 Mrd. US-Dollar ebenfalls wesentlich höher lag als heute, mit gerade einmal nur 52,9 Mio. US-Dollar. Dies entspricht einer Reduktion von 98,21 % bis 99,88 %.

Zwar sind aufgrund des niedrigen Handelsvolumens leichter Preismanipulationen möglich, welche kurzzeitig für rapide Kursanstiege sorgen könnten, jedoch ist das Chance-Risiko-Verhältnis von Pepe aktuell dennoch nicht attraktiv.

Pepe leidet noch immer unter Vertrauensbeweis

Pepe kann eigentlich keinen praktischen Nutzen vorweisen. Zudem hat der Diebstahl der Teammitglieder zu einem massiven Vertrauensverlust unter den Anlegern und Fans geführt, wenn auch alle Probleme laut Aussagen der Pepe-Leitung beseitigt sein sollen.

Bei dem Vorfall haben drei Mitglieder 60 % der Coins der Multi-Sig-Wallet von Pepe gestohlen und diese dann liquidiert. Durch die dadurch verursachten Kursverluste und die Panik haben dann auch die Investoren ihre Coins verkauft, was diese Bewegung sogar noch einmal intensiviert hat.

Zwar konnte Pepe zeitweise wieder einige stärkere Kursanstiege verzeichnen, jedoch entstehen täglich neue Memecoins mit ähnlich geringem Nutzen, sowie auch ein paar interessantere Kandidaten, welche ein größeres Potenzial bieten.

Schließlich gibt es auch andere Memecoins, welche lediglich das Branding der Memes nutzen, da diese für ihre Community-gesteuerten und gemeinschaftlichen Projekte bekannt geworden sind und somit schneller Finanzmittel aufnehmen können. Auch wenn einige Memetoken zu Beginn als Spaßcoin starten, so entwickeln wenige von ihnen dennoch konkrete Anwendungsfälle, welche dem Projekt später Einnahmen bescheren.

Meme Kombat kombiniert Potenzial von 4 Krypto-Trends und allen Memecoins

Ein ganz besonderer Memecoin ist das neue Projekte Meme Kombat, welches sofort unterschiedlichste Nutzen in einem Token kombiniert. Denn es vereint die für rasante und steile Kursanstiege berühmt gewordenen Memecoins, mit dem Zukunftsmarkt der KI-Coins, dem in letzter Zeit an Aufmerksamkeit gewinnenden GambleFi und dem größten Kryptosektor der Play-to-Earn-Games.

Ebenso wird von Meme Kombat das Potenzial der populärsten Memecoins in einem kombiniert. Denn es handelt sich um eine KI-basierte P2E-Kampfarena, in welcher die Meme-Charaktere in epischen Kämpfen gegeneinander antreten können. Dank der künstlichen Intelligenz soll ein permanenter Abwechslungsreichtum geboten werden, um einen einmaligen Unterhaltungswert zu schaffen.

Zudem bietet Meme Kombat über die GambleFi-Komponente eine Möglichkeit, um auf die einzelnen Kontrahenten Wetten abzuschließen. In diesem Zusammenhang verwendet das Projekt ein fortschrittliches Liquid-Staking-Modell, bei welchem die Nutzer ihre Coins staken und gleichzeitig verwenden können. Zudem ist es sogar erforderlich, die $MK-Token zu staken, um überhaupt an den Wetten teilzunehmen.

Im Vergleich zu den meisten anderen und unseriösen Memecoins, offeriert Meme Kombat eine wesentlich attraktivere Gelegenheit. Denn es handelt sich nicht um ein anonymes Team. Stattdessen wurde es von dem Chief Operations Officer von North Technologies gegründet, welches sich auf NFT-Handel und -Analyse spezialisiert hat.

Warum Meme Kombat gerade jetzt interessanter als andere Memecoins ist

Insbesondere im Bärenmarkt können Kryptowährungen besonders sensitiv und volatil reagieren. Dies kann für Investoren massive Kursverluste zur Folge haben, da die Coins ebenso steil wie sie steigen auch fallen können.

Deswegen nehmen neben ohnehin schon auf Presales spezialisierte Anleger auch einige Kryptoinvestoren in solchen Zeiten die Vorverkäufe ins Visier. Bei ihnen handelt es sich zwar um eine der riskantesten Anlageklassen, da es sich um neue Projekte handelt, von denen die meisten – wie auch bei herkömmlichen Start-ups – nach 5 Jahren bereits wieder ihr Geschäft aufgeben.

Allerdings werden aus genau diesem Grunde besonders attraktive Konditionen für die ersten Investoren geboten, um diese leichter zu überzeugen. Genau an dieser Stelle setzten Vorverkaufsinvestoren an, welche zuerst einmal die Spreu vom Weizen trennen, um ihre Gewinnchancen zu maximieren.

Nachdem ein einzigartiges Projekt mit attraktivem Potenzial und Nutzen ausfindig gemacht wurde, kommt es zum Vergleich der Vorverkaufs-Konditionen. Viele Presales bieten unterschiedliche Rabatte und Bedingungen, wie Einzahlungsboni, Preissteigerungen, Countdowns, Staking und mehr.

Vorverkäufe können mit den zusätzlichen Renditen und Aktionen somit das Risiko von möglichen Kursverlusten zum Teil ausgleichen, wenn nicht sogar stark übertreffen. Hinzu kommt, dass man während der Zeit des Presales zwar von den zusätzlichen Renditen profitiert, jedoch keinerlei Kursverluste befürchten muss.

Dieser Umstand des „Kursverlustpuffers“ scheint insbesondere in einem Bärenmarkt umso verlockender und erklärt die Umschichtung von einigen Kryptoinvestoren in Projekte wie Meme Kombat, Bitcoin Minetrix, TG.Casino, yPredict, Launchpad XYZ und andere.

Ebenso kann man sich mit einem Vorverkauf noch vor allen anderen Investoren des öffentlichen Marktes positionieren, sodass man bei einem nicht seltenen Raketenstart eines neuen gehypten Coins von Anfang an bei der Reise zum Mond dabei sein kann.

Vorverkauf von Meme Kombat ($MK) nur noch für kurze Zeit

Interessierte Anleger haben nicht mehr lange Zeit, um von dem gefragten Vorverkaufsangebot von Meme Kombat zu profitieren. Denn über den Presale sollen insgesamt nur 10 Mio. US-Dollar eingeworben werden, wobei dies 50 % aller Coins entspricht. Eine niedrige Marktkapitalisierung von 20 Mio. US-Dollar bietet natürlich ein besonders großes Steigerungspotenzial.

Überdies profitieren die Anleger aber auch von dem Stake-to-Earn-Verfahren, bei welchem sie für das Halten der Token ein passives Einkommen erhalten. Laut den Angaben der Website von Meme Kombat soll dieses bei 112 % pro Jahr liegen. Besonders interessant ist, dass bereits die Anleger aus dem Vorverkauf von den selbst für den Kryptomarkt hohen Staking-Renditen profitieren zu können.

Noch befindet sich das Projekt im Aufbau, jedoch soll in Kürze das Staking-Dashboard auf der offiziellen Website von Meme Kombat veröffentlicht werden. Allerdings erhalten die Anleger bereits jetzt schon die Renditen für das Halten ihrer über den Presale erworbenen Token.

Mit großzügigen 30 % der Gesamtversorgung der Coins für die Staker, wird bei Meme Kombat primär das langfristige Halten belohnt. Zusammen mit dem Liquid-Staking dürfte dies die Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung und sogar Steigerung des Preises erhöhen.

Derzeit können die $MK-Coins noch für einen rabattierten Preis von 1,667 US-Dollar erworben werden. Im Vergleich zu anderen Vorverkäufen wird jedoch ein faires Modell verfolgt, bei welchem alle Anleger aus dem Presale die Token zu denselben Konditionen erwerben können.

Aufgrund der zunehmenden Nachfrage durch die Medienpräsenz auf führenden Kryptonachrichten-Websites sollten sich Interessierte jedoch nicht allzu lange Zeit lassen, wenn sie das Vorverkaufsangebot nicht verpassen wollen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.