Privacy Coin Hype wächst immer weiter: ZEC, XMR und DASH explodieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen wie ZEC, XMR und DASH verzeichnen massive Kursanstiege und rücken immer stärker in den Fokus von Anlegern, die Wert auf Anonymität und finanzielle Souveränität legen. Getrieben von wachsender Sorge vor staatlicher Überwachung, CBDCs und Chain-Tracking steigt das Interesse an diesen digitalen Währungen, die Privatsphäre in den Mittelpunkt stellen.

Investoren schätzen die Vorteile der Privacy Coins

Der Kryptomarkt befindet sich nun schon seit einigen Wochen in einer Konsolidierungsphase. Dabei pendelt die Gesamtmarktkapitalisierung seit Anfang Oktober zwischen 3,5 und 4 Billionen $. Im Monatsvergleich ist BTC um über 7 % zurückgefallen, und innerhalb der letzten 24 Stunden gab es bei den meisten Top-Coins kaum Kursbewegungen. Ganz anders ist dies aktuell im Marktsektor der Privacy-Coins.

Hier verzeichnen Kryptowährungen wie ZEC, XMR und DASH so starke Renditen wie kaum eine andere Kryptowährung. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Marktsektors ist zuletzt auf 56,5 Milliarden $ angestiegen. Das entspricht innerhalb der letzten 24 Stunden Kursgewinnen von über 3 %. Ausgelöst wurde der Hype dabei vor allem auch durch Social Media.

Persönlichkeiten wie der BitMEX-Co-Founder Arthur Hayes prognostizieren für Coins wie ZEC extreme Rallyes. Im Falle des Zcash-Coins antizipiert der BitMEX-Mitbegründer einen Kursaufschwung auf über 10.000 $. Zudem bezeichnete Naval Ravikant ZEC als Bitcoins Versicherungspolice, was die Debatte um finanzielle Souveränität weiter anheizt. Auch gibt es wachsende Bedenken vor digitaler Überwachung, zum Beispiel durch CBDCs und Chain-Tracking, was Privacy im Kryptosektor essenzieller denn je macht.

Coins wie ZEC und XMR gewinnen nun an Relevanz, da immer mehr Anleger auf das Problem mangelnder Privatsphäre bei vielen Blockchains aufmerksam werden.

ZEC, XMR und DASH hängen den Rest des Marktes ab

Der absolute Top-Coin des Marktsektors ist dabei aktuell ZEC. Im Verlauf der letzten Wochen gab es bei diesem Coin eine Kurssteigerung von über 1000 %. Noch Anfang September wurde er bei circa 40 $ gehandelt, seitdem ging es auf über 400 $ aufwärts. Dabei wurde innerhalb der letzten 24 Stunden ein Zyklushöchststand von knapp 450 $ erreicht. Das ist der höchste Kurs, den ZEC seit dem Bullenmarkt 2018 verzeichnete. Damals gelang den Bullen sogar eine Rallye über 700 $.

Die Marktkapitalisierung ist jetzt wieder über 7 Milliarden $ angestiegen. Wie bereits erwähnt, antizipieren viele Analysten wie Arthur Hayes noch deutlich größere Kursgewinne für ZEC. Sollten sich seine Prognosen bewahrheiten, könnte der Coin nach dem 1000-prozentigen Kursgewinn der letzten 2 Monate nochmals um über 2000 % steigen.

Quelle: Coingecko.com

Der zweitgrößte Coin des Sektors ist der Privacy-Coin Monero. Mit 6,5 Milliarden $ Marktkapitalisierung ist die Kryptowährung fast so groß wie ZEC. Nachdem XMR im Februar 2024 noch einmal auf den 100-$-Support zurückgefallen ist, verzeichnete die Kryptowährung seitdem einen mehr oder weniger kontinuierlichen Aufschwung, der nun immer mehr an Fahrt aufzunehmen scheint.

Dabei gelang den Bullen innerhalb der letzten 24 Stunden ein Kursgewinn von 8,75 %, wodurch der wichtige 350-$-Widerstand geknackt werden konnte. Nächstes Ziel wäre es jetzt, auch den Jahreshöchststand bei 420 $ zu überwinden. In diesem Fall könnte XMR gut für eine All-Time-High-Rallye auf über 500 $ positioniert sein.

Quelle: Coingecko.com

Der drittgrößte Coin des Marktsektors namens DASH ist innerhalb der letzten 24 Stunden sogar regelrecht explodiert. Seit gestern ging es um 44,5 % aufwärts. Das ist die stärkste Rallye, die DASH seit Langem verzeichnet hat, und katapultierte den Coin direkt in Richtung des Jahreshochs bei 70 $.

Von seinen Allzeithochs aus dem Bullenmarkt 2017 bei über 1600 $ ist DASH zwar immer noch meilenweit entfernt, doch das aktuell starke Momentum macht vielen Anlegern Hoffnung auf eine Rebound-Rallye auf über 100 $. Im Vergleich zu Top-Altcoins wie ETH oder SOL könnten sich im Privacy-Coin-Sektor dementsprechend noch vergleichsweise günstige Einstiege mit großem Renditepotenzial bieten.

Quelle: Coinmarketcap.com

Abgesehen von diesem Marktsektor werden viele Anleger heute auch auf junge Krypto-Projekte aufmerksam, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

PEPENODE setzt auf PEPE und virtuelles Mining

Ein interessantes Beispiel für einen solchen Coin stellt heute unter anderem PEPENODE dar. Hier setzen die Entwickler zum einen auf das bereits bekannte Pepe-the-Frog-Meme-Franchise und wollen auf der anderen Seite auch echte Utility schaffen. Ihr Ziel ist es, dass die Community sich mit dem Investment in PEPENODE ein eigenes virtuelles Meme-Coin-Mining-Rig aufbauen kann. Mit eigenen Nodes in einem virtuellen Serverraum soll so die Möglichkeit für digitales Krypto-Mining geschaffen werden.

Dabei soll weder technisches Know-how, noch physische Hardware nötig sein. Der Kauf von PEPENODE reicht aus, um sich für das Mining zu qualifizieren und in Zukunft Renditen in Form der Kryptowährung verdienen zu können. In Zukunft sollen zudem auch Gamification-Elemente wie die Möglichkeit des Ausbaus des eigenen Mining-Rigs, ein Realsystem sowie ein Leaderboard integriert werden. Das könnte dabei helfen, das Engagement der Community langfristig hochzuhalten und nachhaltiges Wachstum des Projektes zu fördern.

Interessierten Investoren bietet sich hier gerade noch die Möglichkeit, in PEPENODE zu investieren, bevor der Coin am Kryptomarkt gelistet wird. In der Presale-Phase ist der Einstieg noch zu einem rabattierten Kurs von 0,0011272 $ möglich. Dabei hat PEPENODE gerade erst die 2-Million-$-Marke an Presale-Funding überschritten. Spannend ist zudem, dass bis zum Start des virtuellen Minings die im Presale erworbenen Coins schon On-Chain für eine jährliche Rendite von 639 % gestakt werden können.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.