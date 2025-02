Schlechtester Inside-Trader? Trump kaufte ETH vor Crash

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

US-Präsident Donald Trump hat in den letzten Monaten ein starkes Interesse an Kryptowährungen gezeigt. Sein Unternehmen, World Liberty Financial (WLFI), tätigte erhebliche Investitionen in verschiedene Kryptowährungen, aber insbesondere in Ethereum (ETH). Der letzte große Kauf erfolgte kurz vor der Einführung neuer US-Zölle, die zu einem massiven Crash des Kryptomarktes führten. Ist Trump der schlechteste Inside-Trader jemals?

Trumps Pro-Krypto-Haltung und Unternehmensinvestitionen

Bereits vor seiner aktuellen Amtszeit hat Trump mehrfach seine Unterstützung für Kryptowährungen betont und angekündigt, die USA zur “Krypto-Hauptstadt der Welt” machen zu wollen. Sein Sohn, Eric Trump, erklärte auf der Bitcoin MENA-Konferenz, dass unter Trumps Führung “vernünftige” Regulierungsrichtlinien die USA zur führenden Krypto-Supermacht machen könnten.

Parallel dazu hat WLFI, ein Unternehmen mit engen Verbindungen zur Trump-Familie, massiv in Kryptowährungen investiert. Berichten zufolge kaufte WLFI am 31. Januar 2025 weitere ETH im Wert von 10 Millionen US-Dollar, wodurch sich der Gesamtbestand auf 66.239 ETH mit einem aktuellen Wert von 225 Millionen US-Dollar erhöhte.

Kurz nach diesen Investitionen kündigte die US-Regierung unter Trump neue Zölle auf Importe aus Mexiko, Kanada und China an. Diese Maßnahmen führten zu erheblichen Turbulenzen an den Finanzmärkten, insbesondere im Kryptosektor. Bitcoin fiel um bis zu 7 % auf 92.500 US-Dollar, während Ethereum um über 20 % auf 2.565 US-Dollar sank. Noch nie gab es größere Liquidationen an einem Tag am Kryptomarkt.

Insgesamt wurden Liquidationen in Höhe von mindestens 2,24 Milliarden US-Dollar verzeichnet, wobei ETH mit Verlusten von über 609,9 Millionen US-Dollar am stärksten betroffen war. Zwischenzeitlich war ETH 34 % im Minus über die letzten 24 Stunden. Dass Trump mit einem solchen Abverkauf gerechnet hat, sollte den meisten Anlegern klar sein, doch warum kaufte sein Unternehmen so kurz vor dem Crash eine große Menge ETH?

Hat Trump einfach nur schlecht investiert?

Donald Trumps Verhalten unterscheidet sich von klassischem Insider-Trading. Normalerweise nutzen Insider ihr Wissen, um vor einem Crash zu verkaufen oder günstig einzukaufen, bevor eine positive Nachricht den Markt steigen lässt. Trump und sein Unternehmen World Liberty Financial (WLFI) haben jedoch das Gegenteil getan und nutze sein Insider-Wissen, um Verluste zu erzielen.

WLFI kaufte große Mengen an Ethereum, bevor Trumps eigene Politik den Markt zum Einsturz brachte. Laut Blockchain-Analysen kaufte das Unternehmen am 31. Januar 2025 über 3.079 ETH für rund 10 Millionen US-Dollar, wodurch sich ihr Gesamtbestand auf über 66.000 ETH erhöhte. Kurz darauf verkündete Trump neue Zölle auf Importe aus China, Mexiko und Kanada, was den Finanzmärkten und insbesondere Kryptowährungen massiv schadete.

Statt davon zu profitieren, verlor sein Unternehmen innerhalb weniger Tage Millionen, da Ethereum um über 20 % auf 2.565 US-Dollar fiel. Wenn Trump absichtlich versucht hätte, den Markt zu manipulieren, wäre dieses Vorgehen völlig unlogisch. Insider-Trader hätten sich anders verhalten: Sie hätten zuerst verkauft, dann die politischen Maßnahmen verkündet und später günstiger zurückgekauft.

Es gibt zwei mögliche Erklärungen für dieses Verhalten. Entweder hat Trump den Markt falsch eingeschätzt und geglaubt, dass sich seine Entscheidungen nicht negativ auswirken würden. Oder er hat angenommen, dass der Markt sich schnell erholen würde und wollte langfristig investieren. In beiden Fällen wäre es eine strategische Fehleinschätzung, die seinem Unternehmen große Verluste beschert hat. Vermutlich hat er mit Kryptowährungen in den nächsten Jahren noch Großes vor, sodass sich das Investment langfristig lohnen wird.

