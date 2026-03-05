SEC & Justin Sun einigen sich - Hinterzimmer-Deal für Krypto-Unternehmer?

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Auseinandersetzung zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und Justin Sun zählt seit 2023 zu den bekanntesten Krypto-Verfahren in den USA. Die Behörde hatte dem Tron-Gründer und seinen Firmen Tron Foundation, BitTorrent Foundation und Rainberry vorgeworfen, die Token TRX und BTT ohne Registrierung angeboten und verkauft zu haben.

Hinzu kamen schwerwiegendere Vorwürfe: Laut SEC soll Sun Wash-Trading organisiert haben, um das Handelsvolumen von TRX künstlich aufzublähen. Außerdem ging es um bezahlte Promi-Werbung, die laut Behörde nicht ausreichend offengelegt worden sei.

Konkret nannte die SEC damals unter anderem Lindsay Lohan, Akon, Ne-Yo und Jake Paul. Bereits im Februar 2025 hatten beide Seiten das Verfahren per gemeinsamer Eingabe pausieren lassen, um eine mögliche Lösung auszuloten. Damit war früh erkennbar, dass der Fall nicht mehr nur auf einen langen Gerichtsstreit hinauslaufen dürfte.

SEC und Justin Sun erzielen Vergleich – so sieht die Einigung jetzt aus

Nun ist der nächste große Schritt erfolgt: Am 5. März 2026 wurde bekannt, dass sich die SEC und Justin Sun auf einen Vergleich verständigt haben. Nach übereinstimmenden Berichten soll eine mit Sun verbundene Firma 10 Millionen US-Dollar zahlen; im Gegenzug sollen die verbleibenden Ansprüche gegen Sun im Zivilverfahren fallengelassen werden.

Wichtig ist dabei: Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Zustimmung. Außerdem erfolgt sie offenbar ohne ein Schuldeingeständnis von Sun oder den beteiligten Unternehmen. So war die ursprüngliche SEC-Klage auf einen mutmaßlichen Gewinn von rund 31 Millionen US-Dollar durch die angeblich manipulativen Handelsaktivitäten ausgerichtet.

Bemerkenswert ist die Entwicklung auch deshalb, weil sie in einen breiteren Wandel der US-Kryptoregulierung passt. Seit dem Kurswechsel der SEC im Jahr 2025 wurden mehrere Verfahren gegen Kryptofirmen entschärft, pausiert oder beendet.

Für Tron und Justin Sun bedeutet die Einigung vor allem eines: Ein erheblicher regulatorischer Unsicherheitsfaktor könnte bald vom Tisch sein. Für den Gesamtmarkt ist das ebenfalls relevant, weil sich daran ablesen lässt, dass die SEC aktuell stärker auf Vergleiche und politische Neuordnung setzt als auf maximal konfrontative Prozesse.

