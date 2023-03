Shiba Inu-Wal als Preisindikator? Wie Anleger die Trading-Historie eines Großinvestors für sich nutzen können

• Shiba Inu von der Spaßwährung in die Top 15• Krypto-Wal sorgt für Preisbewegungen bei Shiba Inu• Anleger könnten bei Wallet-Transaktionen Short-Positionen eröffnen

Die dezentrale Kryptowährung Shiba Inu befindet sich nach Marktkapitalisierung auf Platz 13 der größten Kryptowährungen der Welt. Dabei ist SHIB als Parodie auf die Spaßwährung Dogecoin entstanden, hat sich am Markt inzwischen aber etabliert und zahlreiche Anhänger gefunden.

Shiba-Inu-Wal mit großen Coinbewegungen

Einer dieser Anhänger ist ein Großinvestor, in der Welt der Digitalwährungen auch Kryptowal genannt. Der Twitter-Account Lookonchain analysiert Blockchain-Daten und ermittelt auf diesem Weg Trades von ebenjenen Krypto-Großinvestoren. Einer dieser Wale im Krypto-Segment hat in der Vergangenheit demnach diverse Male Shiba Inu-Coins erworben, zuerst im August 2020, als die Digitalwährung noch in ihren Kinderschuhen steckte und nur wenige Investoren den Coin auf dem Schirm hatten.

In den Folgejahren trat der Krypto-Wal immer wieder als Käufer auf, nahm zwischenzeitlich aber auch immer wieder mal Gewinne mit, um diese in Shiba-Inu zu reinvestieren, wenn der Preis der Digitalwährung wieder gesunken war.

Eines hatten die Transaktionen des Großinvestors in der Vergangenheit gemeinsam: Nachdem er eine größere Menge Token aus seinem Wallet an Kryptobörsen transferiert hatte, sackte der Preis für Shiba Inu üblicherweise deutlicher ab. Dies passierte auch Ende Februar, als 182 Milliarden Shiba Inu-Coins von der digitalen Geldbörse des Investors auf die Kryptobörsen Gemini und Crypto.com verschoben wurde, ebenso wie drei Monate zuvor, als 200 Milliarden Token an Börsen transferiert worden waren.

Anleger können diese Erkenntnis nutzen

Dass der Preis einer Kryptowährung unter Druck gerät, wenn eine größere Menge an Coins auf den Markt geworfen wird, ist keine Besonderheit. Anleger können sich diesen Umstand aber zunutze machen, rät auch Lookonchain. "Folgen Sie dieser [Wallet-] Adresse, und wenn er das nächste Mal eine große Menge an $SHIB an Börsen transferiert, können Sie $SHIB shorten und Geld verdienen", so der Account auf Twitter.

5/ This SmartMoney still holds 3.33T $SHIB($28M).



Follow this address, when he transfers a large amount of $SHIB to exchanges next time, you can short $SHIB and make money.



And you can join our telegram group to receive alerts from this SmartMoney.https://t.co/BslhSwv9ZF pic.twitter.com/iaBwEbDiyJ - Lookonchain (@lookonchain) December 20, 2022

Sollte dieser Wal aufgrund größerer Kryptoverkäufe also erneut für einen Preisabschlag bei Shiba Inu sorgen, könnten Shortseller mit einer eigenen Short-Position auf sinkende Kurse setzen.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com, Vladyslav Severyn / Shutterstock.com