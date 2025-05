So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag

Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,33 Prozent auf 109.785,59 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 109.425,16 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 59,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf 420,69 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 415,59 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 2,74 Prozent auf 2.634,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.564,28 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 95,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (94,99 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,67 Prozent.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,316 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,311 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,23 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,09 Prozent auf 0,7676 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,7594 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -3,88 Prozent auf 386,75 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 402,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2106 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2060 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0071 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0072 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2890 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0123 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0101 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 2,70 Prozent auf 24,14 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,51 US-Dollar.

Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 6,483 US-Dollar am Vortag auf 6,656 US-Dollar nach oben (2,67 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.