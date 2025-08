So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

04.08.25 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Montagvormittag am Kryptomarkt

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,40 Prozent auf 114.690,63 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 114.235,45 US-Dollar gelegen hatte. Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,1 Prozent aufweist und bei 15,58 EUR notiert. Zudem gewinnt Litecoin am Montagvormittag hinzu. Um 1,26 Prozent auf 111,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 110,45 US-Dollar. Nach 3.499,08 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Montagvormittag um 1,46 Prozent auf 3.550,28 US-Dollar gestiegen. Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,42 Prozent auf 551,96 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 544,26 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,947 US-Dollar) geht es um 1,88 Prozent auf 3,002 US-Dollar nach oben. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Dash-Kurs 1,47 Prozent stärker bei 20,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 20,63 US-Dollar. Derweil notiert der Monero-Kurs bei 314,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (303,56 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,53 Prozent. Währenddessen zeigt sich NEO im Plus. Im Vergleich zum Vortag (5,838 US-Dollar) geht es um 1,47 Prozent auf 5,924 US-Dollar nach oben. Währenddessen legt der IOTA-Kurs um 1,49 Prozent auf 0,1867 US-Dollar zu. Gestern war IOTA noch 0,1840 US-Dollar wert. Zudem gewinnt Cardano am Montagvormittag hinzu. Um 1,57 Prozent auf 0,7378 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,7265 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,00 Prozent auf 0,4149 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,3989 US-Dollar wert. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0026 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0061 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0062 US-Dollar beziffert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

