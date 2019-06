So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 8.726,44 US-Dollar, während er am Vortag bei 8.560,82 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs verteuerte sich auf 443,95 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 432,41 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum zeigt sich bei 270,48 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 264,46 Dollar.

Der Litecoin wird bei 114,74 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 112,40 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 0,4401 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,4295 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs ist angestiegen. So gewann der Cardano-Kurs auf 0,0956 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 0,0922 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 95,04 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 93,07 US-Dollar.

Der IOTA zeigt sich bei 0,4943 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,4898 Dollar.

Der Verge-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0102 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0102 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar-Kurs konnte heute auf 0,1365 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,1340 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs verteuert sich auf 0,0959 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,0949 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs verteuerte sich auf 166,37 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 165,31 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO hat verringerte sich. Am Mittag verringerte sich der NEO-Kurs auf 13,93 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 14,11 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net