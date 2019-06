So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin liegt heute bei 9.126,48 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 9.084,28 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 415,54 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 413,17 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 267,65 US-Dollar stärker. Am Vortag stand der Kurs bei 264,55 Dollar.

Der Litecoin-Kurs konnte heute auf 137,33 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 135,22 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 0,4322 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,4275 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,0908 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0891 US-Dollar notiert hatte.

Heute zog der Monero-Kurs auf 99,73 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 95,63 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs verteuert sich auf 0,4391 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,4304 Dollar an der Kurstafel.

Der Kurs der Digitalwährung Verge liegt heute bei 0,0091 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,0090 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Mittwoch auf 0,1253 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,1241 US-Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs wird bei 0,0869 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0862 Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 159,79 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 157,18 Dollar gelegen hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 13,76 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 13,59 US-Dollar notiert hatte.

