So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

18.04.25 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagmittag um -0,32 Prozent auf 84.620,65 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 84.894,17 US-Dollar. Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,91 Prozent auf 330,13 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 333,16 US-Dollar. Zudem legt Ethereum zu. Um 0,40 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:27 auf 1.588,69 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.582,36 US-Dollar wert war. Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 1,27 Prozent auf 75,83 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 74,88 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 2,079 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,067 US-Dollar wert. Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,6166 US-Dollar am Vortag auf 0,6146 US-Dollar nach unten (-0,32 Prozent). In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:27 steigt der Monero-Kurs um 0,55 Prozent auf 218,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 216,88 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1565 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,1608 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0043 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0045 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2443 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2394 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0176 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0170 US-Dollar beziffert. Daneben steigt Dash um 1,26 Prozent auf 20,69 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 20,43 US-Dollar. Daneben steigt NEO um 1,75 Prozent auf 5,559 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 5,464 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

