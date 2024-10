So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

13.10.24 17:23 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Wer­bung

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:11 um -1,42 Prozent auf 62.301,07 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63.199,19 US-Dollar gestanden hatte. Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagnachmittag nach. Um -2,39 Prozent auf 321,56 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 329,44 US-Dollar. Zudem gibt Ethereum nach. Um -1,10 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 17:11 auf 2.449,71 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.476,94 US-Dollar wert war. Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,83 Prozent auf 65,01 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 66,22 US-Dollar. Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -1,87 Prozent auf 0,5294 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5395 US-Dollar wert. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3532 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,3492 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,41 Prozent auf 151,03 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 150,41 US-Dollar. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1244 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1239 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0037 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0918 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,0902 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0174 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0179 US-Dollar. Währenddessen wird Dash bei 23,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (23,97 US-Dollar). In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der NEO-Kurs um -2,71 Prozent auf 10,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,60 US-Dollar an der Tafel. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com