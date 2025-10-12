DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.154 +2,8%Euro1,1597 ±-0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Lohnende Worldcoin-Investition?

So viel Wert wäre mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

12.10.25 19:43 Uhr
Wer vor Jahren in Worldcoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
1,0204 USD 0,1035 USD 11,28%
Charts|News

Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 1,925 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 5.195,88 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,9169 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.764,14 USD wert. Mit einer Performance von -52,36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 0,6161 USD erreichte WLD am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

