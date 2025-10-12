So viel Wert wäre mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Lohnende Worldcoin-Investition?

Wer vor Jahren in Worldcoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 1,925 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 5.195,88 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,9169 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.764,14 USD wert. Mit einer Performance von -52,36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 0,6161 USD erreichte WLD am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net