Solana Kursprognose: Kurs fällt, Nutzerzahlen steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Solana Kurs steht derzeit unter erheblichem Druck. Mit einem Preis von rund 88 US Dollar hat die Kryptowährung einen Großteil ihrer vorherigen Gewinne wieder abgegeben und notiert deutlich unter früheren Hochs. Auffällig ist dabei vor allem die wachsende Diskrepanz zwischen dem schwachen Kursverlauf und den zugrunde liegenden Netzwerkdaten. Während der Preis seit Monaten fällt, zeigen mehrere On Chain Kennzahlen eine steigende Nutzung des Netzwerks. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob Solana fundamental unterschätzt wird oder ob der Markt Risiken einpreist, die sich bislang nicht in den Nutzerdaten widerspiegeln.

Kursentwicklung unter technischem und makroökonomischem Druck

Aus technischer Sicht befindet sich der Solana Kurs klar in einem Abwärtstrend. Der Preis liegt deutlich unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der 50 und 200 Tage Linie, was von vielen Tradern als bärisches Signal gewertet wird. Zudem ist das Handelsvolumen zuletzt stark zurückgegangen, was auf nachlassendes kurzfristiges Interesse hindeutet.

Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle. Der Kryptomarkt war in den vergangenen Wochen von hoher Volatilität geprägt, ausgelöst durch makroökonomische Unsicherheiten, Zinserwartungen und starke Schwankungen bei Bitcoin. In solchen Phasen geraten Altcoins wie Solana oft besonders stark unter Druck, selbst wenn sich ihre Fundamentaldaten stabil zeigen.

Steigende Aktivität trotz fallender Preise

Ein Blick auf die On Chain Daten zeichnet jedoch ein anderes Bild. Die Anzahl der täglich aktiven Adressen im Solana Netzwerk ist zuletzt wieder deutlich angestiegen. Nach einem Rückgang im Laufe des Jahres zeigt die Kurve nun eine klare Erholung. Das deutet darauf hin, dass mehr Nutzer mit dem Netzwerk interagieren, sei es über DeFi Anwendungen, NFTs oder andere On Chain Aktivitäten.

Auch die Transaktionszahlen liefern gemischte, aber insgesamt stabile Signale. Während sogenannte Vote Transaktionen kontinuierlich zurückgehen, was auf Optimierungen im Netzwerk zurückzuführen ist, ziehen die Non Vote Transaktionen zuletzt wieder an. Diese gelten als aussagekräftiger für die tatsächliche Nutzung durch Anwender.

Zusätzlich bleibt die Stablecoin Marktkapitalisierung auf Solana auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Stablecoins sind ein zentraler Indikator für Liquidität und Aktivität innerhalb eines Ökosystems. Dass dieses Kapital trotz fallender Kurse im Netzwerk verbleibt, spricht dafür, dass Solana weiterhin aktiv genutzt wird und nicht an Relevanz verliert.

Warum Markt und Fundamentaldaten auseinanderlaufen

Die aktuelle Diskrepanz zwischen Kurs und Nutzung lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Zum einen reagieren Märkte kurzfristig stark auf Liquidität, Sentiment und technische Marken. Fundamentale Entwicklungen entfalten ihren Einfluss häufig erst verzögert. Zum anderen haben frühere Netzwerkprobleme und Ausfälle bei Solana das Vertrauen einiger Investoren nachhaltig beschädigt, selbst wenn diese Themen zuletzt weniger präsent waren.

Hinzu kommt, dass ein Teil der Nutzeraktivität nicht zwangsläufig direkten Kaufdruck auf den SOL Token erzeugt. Steigende Transaktionen bedeuten nicht automatisch steigende Nachfrage nach dem Token am Markt, insbesondere wenn Gebühren niedrig bleiben oder Anwendungen alternative Anreizmodelle nutzen.

Ausblick: Unterbewertung oder Warnsignal?

Für die Kursprognose bleibt Solana damit ein zweischneidiges Schwert. Sollte sich das Marktumfeld stabilisieren und Kapital wieder verstärkt in Altcoins fließen, könnten die positiven On Chain Signale als Grundlage für eine Erholung dienen. Bleibt die makroökonomische Unsicherheit jedoch hoch, könnte der Kurs trotz steigender Nutzung weiter unter Druck stehen.

Langfristig wird entscheidend sein, ob Solana seine technologische Basis weiter festigt und Vertrauen bei Investoren zurückgewinnt. Die wachsende Nutzeraktivität liefert dafür zumindest ein solides Fundament. Parallel zu Entwicklungen bei Solana rücken auch Projekte in den Fokus, die auf eine Erweiterung bestehender Blockchains setzen.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper als alternativer Infrastruktur Ansatz

Bitcoin Hyper verfolgt einen anderen Ansatz und konzentriert sich darauf, Bitcoin durch eine Layer 2 Lösung funktional auszubauen. Ziel ist es, die Sicherheit des Bitcoin Netzwerks mit höherer Skalierbarkeit und neuen Anwendungsmöglichkeiten zu verbinden.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der HYPER Token spielt innerhalb dieses Systems eine zentrale Rolle und wird unter anderem für Transaktionen, Staking und Governance genutzt. Während Solana stark auf hohe Geschwindigkeit und niedrige Gebühren auf Layer 1 setzt, adressiert Bitcoin Hyper gezielt die Einschränkungen von Bitcoin und erweitert dessen Einsatzmöglichkeiten. In einem Markt, in dem Investoren zunehmend auf nachhaltige Nutzung und technologische Substanz achten, könnten solche Infrastrukturprojekte an Bedeutung gewinnen.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.