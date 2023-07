Staatliche vs. nicht staatliche Geldschöpfung: Das Ende des Finanzsystems, wie wir es kennen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Zeitalter von Bitcoin und Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) stellt sich immer mehr die Frage: Wer sollte eigentlich das Geld erschaffen? Die Regierung, private Institutionen oder vielleicht sogar eine Blockchain? Es ist eine Debatte, die nicht nur die Grenzen des Finanzsektors, sondern auch die unserer Gesellschaft neu definiert. In diesem Blog werden wir uns tiefer in die Vor- und Nachteile der staatlichen und nicht staatlichen Geldschöpfung einarbeiten und die möglichen Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und unser tägliches Leben beleuchten.

Vor- und Nachteile der staatlichen Geldschöpfung

Die staatliche Geldschöpfung ist ein wesentlicher Prozess, der durch Zentralbanken, wie die EZB oder die Fed, kontrolliert wird. Sie schaffen Geld durch Kredite an kommerzielle Banken oder durch den Kauf von Vermögenswerten wie Staatsanleihen. Dieser Prozess kann dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln und Inflation oder Deflation zu steuern.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine übermäßige Geldschöpfung zu Inflation führen kann, während zu wenig Geldschöpfung die Wirtschaft verlangsamen könnte. Daher müssen Zentralbanken das richtige Gleichgewicht finden, um die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten. Diese komplexe Aufgabe erfordert ständige Überwachung und Anpassungen.

Sie könnten zukünftig jedoch durch die Kryptowährungen verdrängt werden, wobei das Thema bereits in den USA politische Dimensionen annimmt. Viele Bevölkerungen auf der Welt haben laut den Umfrageergebnissen berechtigte Sorgen. Bevor man das alte System jedoch völlig revolutioniert, sollte man einmal die Vor- und Nachteile der staatlichen Geldschöpfung gegenüberstellen.

Vorteile Nachteile Preisstabilität – Durch Kontrolle über die Geldmenge kann der Staat Inflation und Deflation vermeiden, die wirtschaftliche Instabilität verursachen können. Politische Einflussnahme – Es besteht die Gefahr, dass Regierungen die Kontrolle über die Geldschöpfung nutzen könnten, um politische Ziele zu verfolgen, was zu langfristiger Instabilität und Vernichtung der Demokratie sowie Meinungsfreiheit führen könnte. Vermeidung von Finanzkrisen – Staatliche Kontrolle kann dazu beitragen, spekulative Blasen zu verhindern, die durch übermäßige Kreditschöpfung entstehen können, wobei sie auch verschlimmert werden können. Effizienzverluste – Staatliche Institutionen könnten weniger effizient sein als private Unternehmen in der Geldschöpfung und -verteilung, was zu ineffizienten Ergebnissen führen könnte. Förderung der sozialen Gerechtigkeit – Der Staat kann dafür sorgen, dass die Geldschöpfung in einer Weise erfolgt, die das Gemeinwohl fördert und ungerechte Verteilungen vermeidet, kann aber auch zu mehr Ungerechtigkeit führen. Risiko von Misswirtschaft – Wenn der Staat die Kontrolle über die Geldschöpfung hat, besteht das Risiko von Misswirtschaft und Korruption, was die Wirtschaft schädigen könnte. Sicherstellung der Geldversorgung – In Krisenzeiten kann der Staat die Geldversorgung sicherstellen, um eine Liquiditätskrise zu vermeiden. Risiko von Staatsverschuldung – Wenn der Staat die Kontrolle über die Geldschöpfung hat, könnte er versucht sein, Schulden zu monetarisieren, was zu Hyperinflation führen könnte. Transparenz und Rechenschaftspflicht – Als öffentliche Institutionen unterliegen staatliche Zentralbanken einer gewissen Transparenz und Rechenschaftspflicht gegenüber dem öffentlichen Sektor, haben dennoch häufig rechtliche Immunität. Verlust von Innovation und Wettbewerb – Wenn der Staat die alleinige Kontrolle über die Geldschöpfung hat, könnte dies Innovation und Wettbewerb im Finanzsektor einschränken. Unabhängigkeit von externen Marktschocks – Bei einem national kontrollierten Geldschöpfungssystem kann der Staat besser auf externe Schocks reagieren und Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Risiko von Währungskriegen – Wenn der Staat die Kontrolle über die Geldschöpfung hat, könnte dies zu Währungskriegen mit anderen Staaten führen, die die globale Wirtschaft destabilisieren könnten. Höhere Effizienz – CBDCs könnten eine Gesellschaft totalitär einschränken, wodurch eine höhere Effizienz beispielsweise beim Klimaschutz erreicht werden könnte. Anfälligkeit für Cyber-Angriffe – Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) könnten besondere Schwachstellen haben, mit denen Geld und private Daten gestohlen werden könnten.

Vor- und Nachteile der nicht staatlichen Geldschöpfung

Nicht-staatliche Geldschöpfung kann durch Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum erfolgen. Diese digitalen Währungen basieren auf Blockchaintechnologie und werden unabhängig von zentralen Bankensystemen geschaffen.

Der Schöpfungsprozess, oft „Mining“ oder „Staking“ genannt, besteht aus komplexen Berechnungen, die von Computern durchgeführt werden. Jede Kryptowährung funktioniert nach eigenen Regeln, die in ihrem Code festgelegt sind, und die Menge an Geld, die geschaffen werden kann, variiert.

Kryptowährungen repräsentieren eine radikale Innovation im Bereich der Geldschöpfung und haben das Potenzial, das traditionelle Finanzsystem grundlegend zu verändern. Ob es sich eher zum Positiven oder Negativen wandelt, soll einmal die folgende Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der nicht staatlichen Geldschöpfung geben:

Vorteile Nachteile Innovation und Wettbewerb – Private Institutionen und Kryptowährungen könnten durch den Wettbewerb innovativere Lösungen für die Geldschöpfung und -verteilung bieten, die über traditionelle Methoden hinausgehen. Mangelnde Stabilität – Ohne staatliche Kontrolle könnten Schwankungen im Geldangebot zu wirtschaftlicher Instabilität führen, wie Inflation oder Deflation. Effizienz – Private Institutionen könnten effizienter sein in der Geldschöpfung und -verteilung, was zu besseren Ergebnissen für die Verbraucher führen könnte. Risiko von Finanzkrisen – Übermäßige Geldschöpfung durch Kryptowährungen kann zu spekulativen Blasen führen. Widerstandsfähigkeit und Dezentralisierung – Dezentralisierte Systeme wie Kryptowährungen können widerstandsfähiger gegen einzelne Ausfallpunkte sein und könnten schwerer durch Regierungen kontrolliert oder manipuliert werden. Mangelnde soziale Gerechtigkeit – Private Geldschöpfung könnte zu einer ungleichen Verteilung von Reichtum und Ressourcen führen, die dem Gemeinwohl schaden könnte. Wahlmöglichkeit und finanzielle Inklusion – Nicht-staatliche Geldschöpfung kann mehr Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher bieten und möglicherweise zur finanziellen Inklusion beitragen, indem sie Dienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen bereitstellt. Mangelnde Sicherheit der Geldversorgung – In Krisenzeiten könnte eine private oder dezentralisierte Geldschöpfung nicht in der Lage sein, die Geldversorgung zu sichern und eine Liquiditätskrise zu vermeiden. Marktverantwortung – Private Institutionen könnten durch Marktmechanismen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie ineffizient sind oder schlecht arbeiten. Mangel an Transparenz und Rechenschaftspflicht – Private Unternehmen und dezentrale Netzwerke sind möglicherweise nicht so transparent oder rechenschaftspflichtig wie öffentliche Institutionen, wobei immer neue Gesetze erarbeitet werden. Internationale Flexibilität – Nicht-staatliche Geldformen wie Kryptowährungen können grenzüberschreitend ohne Wechselkurse oder staatliche Kontrolle eingesetzt werden, was internationale Transaktionen vereinfachen könnte. Mangel an rechtlichen Schutzmechanismen – Bei nicht staatlicher Geldschöpfung könnte es an wirksamen rechtlichen Schutzmechanismen für Verbraucher fehlen, insbesondere wenn es um Betrug oder Insolvenz geht. Adaptivität – Nicht-staatliche Geldschöpfungssysteme könnten sich schnell an wechselnde Marktbedingungen anpassen und auf diese Weise eine größere Flexibilität bieten. Risiko von Cyber-Angriffen – Ohne staatliche Kontrolle könnten Systeme für die Geldschöpfung anfälliger für Cyber-Angriffe und Betrug sein.

Fazit zur staatlichen und nicht staatlichen Geldschöpfung

Die Diskussion über staatliche versus nicht staatliche Geldschöpfung offenbart die Herausforderungen und Kompromisse, die sich in einer digitalen, vernetzten Welt ergeben. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile und bieten einzigartige Möglichkeiten und Risiken. Letztendlich hängt die ideale Lösung von der Balance zwischen Regulierung und Innovation, zwischen Sicherheit und Freiheit ab. Es ist eine Debatte, die weit über die Finanzwelt hinausgeht und die Grundlage unserer Gesellschaft nachhaltig prägt. Auf jeden Fall sollten die Diskussionen und Aufklärungen weiterlaufen, wobei auch die breite Bevölkerung durch die direkte Demokratie in Form von Volksabstimmungen stärker einbezogen werden sollte, jedoch sind die allerwenigsten Parteien dafür.

