Steht dieser Coin kurz davor, PEPE und Shiba Inu zu überholen?

Der Druck auf den Kryptomarkt hat sich seit letzter Woche nochmal deutlich erhöht und auch die neue Woche hat bisher noch keine wirkliche Entlastung gebracht. Bitcoin, Ethereum, XRP und die meisten anderen Top Coins sind angeschlagen, die Verluste auf Wochensicht belaufen sich meist auf mehr als 10 %. Während die 3 größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung – DOGE, SHIB und PEPE auch unter den Entwicklungen leiden, steht nun ein Meme Coin kurz vor dem Listing an Top-Kryptobörsen, der laut zahlreichen Analysten schon bald der nächste Milliarden Dollar Meme Coin werden könnte.

Bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung dominieren aktuell die roten Zahlen. Bitcoin fällt immer wieder in Richtung 25.000 Dollar und auch Ethereum notiert weit unter 1.700 Dollar. Ein Blick auf die Top 100 Coins zeigt überwiegend Verluste. Gerade in dieser Zeit bleibt umso mehr Spielraum für Coins jenseits der Top 100. Vor allem Meme-Coins erfreuen sich spätestens seit dem Erfolg vom Pepe Coin immer größerer Beliebtheit.

Zwar schaffen nur die wenigsten Meme-Coins eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar, 100 Millionen Dollar werden aber inzwischen schon ziemlich regelmäßig erreicht. Oft auch in kurzer Zeit. Mit Wall Street Memes ($WSM) kommt nun ein Meme-Coin, der tatsächlich in die Fußstapfen von PEPE treten und die magische Milliarden Dollar Hürde packen könnte.

Die stärkste Community unter den Meme Coins?

Die Community ist bekanntlich das Wichtigste, um einen Meme-Coin erfolgreich zu machen. Die Token kommen ohne echten Nutzen, aber der Kurs kann in unverschämte Höhen getrieben werden, wenn ein Hype um ein Projekt entsteht, der möglichst viele Käufer anzieht.

Mit mehr als einer Million Follower in den sozialen Netzwerken hat Wall Street Memes ($WSM) die besten Voraussetzungen, um das zu erreichen. Während die meisten Coins erst nach dem Launch versuchen, eine Community aufzubauen, überzeugt Wall Street Memes ($WSM) hier schon lange bevor klar war, dass das Team einen eigenen Token launcht.

Mit mehr als einer Million Followern auf X (früher Twitter) und Instagram ist Wall Street Memes ($WSM) so etwas wie eine Supermacht im Meme Coin Space. Selbst PEPE hat nach seinem Anstieg auf knapp 2 Milliarden Dollar “nur” 300.000 Follower auf Twitter vorweisen können. $WSM kommt mit so einer Reichweite, dass sogar Elon Musk schon auf mehrere Tweets des offiziellen Wall Street Memes-Account reagiert hat. Zusammen mit der Vorliebe des Milliardärs für Meme Coins, könnte das eine explosive Mischung ergeben.

Krypto-Wal investiert eine Million Dollar

Anfang August hat ein Krypto-Wal rund 460 ETH in Wall Street Memes investiert. Dieselbe Wallet-Adresse hat schon kurze Zeit vorher eine erhebliche Summe in $WSM-Token investiert, sodass sich das Investment auf insgesamt rund eine Million Dollar beläuft. Zumindest zu der Zeit, als die Käufe getätigt wurden, waren diese rund eine Million Dollar wert. Inzwischen ist der Ether-Kurs eingebrochen und der Kauf macht entsprechend weniger aus.

Nicht oft werden solche Summen in Meme-Coins investiert. Noch seltener, wenn sich das jeweilige Projekt noch in der Vorverkaufsphase befindet. Gerüchte, dass Elon Musk der anonyme Investor ist, haben nach seiner Reaktion auf die $WSM-Tweets nicht lange auf sich warten lassen.

Wall Street Bulls NFT-Kollektion ging beim Launch viral

Wall Street Memes ($WSM) kommt nicht nur mit einer der einflussreichsten Communities unter den Meme Coins. Die Herausgeber wissen auch, wie man seine Follower für den Web3-Markt mobilisiert. Bereits im Jahr 2021 hat dasselbe Team die 10.000 Stück umfassende Wall Street Bulls NFT-Kollektion auf den Markt gebracht. Diese war nach wenigen Minuten ausverkauft und hat Millionen eingebracht. Dadurch wird deutlich, dass die Follower von Wall Street Memes auch vertraut mit Kryptowährungen, NFTs und dem Web3-Markt sind. Das erhöht auch die Chancen auf eine Kursexplosion nach dem $WSM-Listing.

Staking-Funktion integriert und Listing-Termin enthüllt

Auf der Wall Street Memes-Website läuft ein Countdown, der noch 36 Tage anzeigt, bis der $WSM-Token an mehreren Tier-1-Exchanges gelistet wird. Das Listing an mehreren Top-Kryptobörsen könnte sich stark bullisch auf den Kurs auswirken, wie die Vergangenheit schon bei zahlreichen Meme Coins gezeigt hat, die es so weit geschafft haben. Außerdem wurde die Staking-Funktion inzwischen freigeschaltet und in den ersten Tagen haben sich schon zahlreiche Käufer dazu entschieden, ihre Wall Street Memes Token zu staken.

Das Staking ermöglicht ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token und hilft dabei, den Verkaufsdruck bei einer potenziellen Kursexplosion zu reduzieren, da im Falle eines Anstiegs noch ein Großteil der Tokengesperrt ist, was den Kurs weiter in die Höhe treiben kann.

Schon jetzt sind mehr als 165 Millionen $WSM-Token gestaket und von Tag zu Tag werden es mehr. Da die Funktion erst seit kurzem freigeschalten ist, dürfte die APY noch sinken, wenn sich mehr Leute dem Staking-Pool anschließen, aktuell liegt diese aber noch bei mehr als 100 %.

Mehr als 25 Millionen Dollar im Presale umgesetzt

Im Presale wurden inzwischen schon Token im Wert von mehr als 25 Millionen Dollar verkauft. Damit wurden schon vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen weit mehr $WSM-Token gekauft, als bei anderen Meme Coins während ihrer gesamten Laufzeit verkauft werden.

Das Team strebt das ambitionierte Ziel an, den nächsten Meme Coin auf den Markt zu bringen, der es schafft, die Milliarden Dollar Marke zu knacken. Damit würde Wall Street Memes das gelingen, was sowas wie der heilige Gral der Meme Coins ist. Betrachtet man die Rahmenbedingungen, wird aber schnell klar, dass $WSM einer der wenigsten Token ist, bei dem dieses Ziel auch tatsächlich realistisch ist. Auch zahlreiche Analysten rechen auf Youtube inzwischen vor, warum $WSM der nächste PEPE werden könnte. Wer diese Gelegenheit nicht verpassen will, kann noch für kurze Zeit im Presale einsteigen.

