Stellar Coin Prognose: Steigt XLM jetzt auf 1 USD?

Stellar (XLM) hat in den letzten Tagen eine starke Kursperformance an den Tag gelegt. Am 30. Januar 2025 erreichte der XLM-Kurs einen Anstieg von 12 %, was zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar führte. Dieser Anstieg kam zu einer Zeit, als sich der gesamte Kryptomarkt in einer Phase der Erholung befand, mit Bitcoin (BTC), der die Marke von 105.000 USD überschritt, und Ethereum (ETH), das knapp 3.300 USD erreichte. XLMs starke Performance an diesem Tag ist außerdem eine klare Abkopplung von XRP, mit dem XLM in der Vergangenheit stark korreliert hatte.

Stellar (XLM) zeigt eine klare Entkopplung von XRP

Historisch gesehen folgte der Preis von XLM oft den Bewegungen von XRP. Diese Korrelation war besonders in Zeiten von Marktunsicherheiten oder nach größeren News sichtbar. Doch am 30. Januar zeigte XLM eine starke Leistung, die XRP um Längen übertraf. Während XLM an diesem Tag einen beeindruckenden Anstieg von 12,4 % verzeichnete, konnte XRP nur einen Anstieg von 3,1 % erzielen. Das deutet darauf hin, dass XLM möglicherweise in der nächsten Zeit gegenüber XRP deutlich aufholen könnte. Es gab keine besonderen News oder technische Updates, die diesen Anstieg direkt erklärten, was die Theorie stärkt.

Die starke Preisbewegung von XLM am 30. Januar 2025 könnte ein Hinweis auf wachsende Nachfrage im Kryptomarkt sein. Trader zeigen immer mehr Interesse an der Kryptowährung, was dementsprechend auch zu einem großen Anstieg des Handelsvolumens führte. Besonders auffällig ist das hohe Volumen an Long-Positionen, also den Wetten auf steigende Kurse. Es wird berichtet, dass bullische Trader zum Zeitpunkt des Preisanstiegs Long-Positionen im Wert von 13 Millionen USD hielten, während die Short-Positionen nur einen Wert von 3 Millionen USD erreichten. Dieses Ungleichgewicht von fast 70 % zugunsten der Long-Positionen weist darauf hin, dass viele Marktteilnehmer auf weitere Kursgewinne setzen.

Stellar Prognose und technische Analyse

Die technische Analyse von XLM zeigt, dass die Kryptowährung sich von einem längeren Zeitraum mit Verlusten befreit hat. Vor dem starken Anstieg am 30. Januar verzeichnete XLM vier aufeinanderfolgende Tage mit roten Kerzen, was die längste Verlustserie seit der Wiederaufnahme des Handels auf Binance im November 2024 darstellt. Doch der starke Anstieg, der den Preis von XLM über 0,43 USD trieb, könnte als Signal für eine bevorstehende Erholung und weiteres Wachstum angesehen werden.

Ein weiteres Indiz für die mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ist das Muster der Bollinger-Bänder, die auf eine steigende Volatilität hinweisen. Der Preis hat das untere Bollinger-Band durchbrochen und bewegt sich nun in Richtung der mittleren Linie. Eine nachhaltige Bewegung über diese Linie könnte ein weiteres Kaufsignal auslösen. Auf der anderen Seite könnte ein Rückgang unter 0,40 USD auf bärische Marktentwicklung hindeuten, wobei das untere Bollinger-Band bei 0,37 USD als wichtige Unterstützung fungiert.

Die nächsten wichtigen Widerstandszonen für XLM liegen bei 0,50 USD. Sollte der Preis diesen Widerstand überwinden, könnte es zu einer Beschleunigung der Kursgewinne kommen, möglicherweise bis auf 0,60 USD. Diese Marken werden von vielen Analysten als die nächsten Kursziele für XLM genannt. Gleichzeitig deutet der Relative Strength Index (RSI) von 53,80 darauf hin, dass noch Platz für einen weiteren Anstieg besteht, bevor der Markt überkauft wird. Ein Rückgang auf die 0,40 USD-Marke könnte dagegen zu einer Konsolidierungsphase führen, bevor eine erneute Aufwärtsbewegung beginnt.

Während Stellar bereits eine große Marktkapitalisierung hat und somit weniger Aufwärtspotenzial bietet, steht Wall Street Pepe derzeit mit mehr Upsite-Potenzial dar. Das scheinen auch immer mehr Investoren zu verstehen, denn der WEPE-Presale hat bereits 64 Millionen US-Dollar an Kapital angezogen.

Wall Street Pepe (WEPE) ist eine Kryptowährung, die Elemente von Memecoins mit echten Use Cases kombiniert. Das Projekt zielt darauf ab, seinen Nutzern Zugang zu Handels-Signalen, Marktanalysen und Staking-Belohnungen zu bieten.

WEPE-Inhaber erhalten Zugang zu exklusiven Handels-Signalen und Insider-Infos. Diese Ressourcen sollen den Nutzern helfen, smarte Handelsentscheidungen zu treffen und ihre Trading-Strategien zu verbessern.

Das Projekt bietet ein Staking-Programm, bei dem Investoren ihre WEPE-Token einsetzen können, um jährliche Renditen von bis zu 20 % zu erzielen. Über 40 Milliarden WEPE-Token wurden bereits gestaked. Das Vertrauen der Community ist somit bereits sehr hoch.

