Technischer Ausfall bei Ripple (XRP) - erneut

Am 5. Februar 2025 kam es zu einer technischen Störung auf dem XRP Ledger, die zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Blockproduktion führte. Diese Auszeit dauerte etwa eine Stunde, während der das Netzwerk keine neuen Transaktionen bestätigte. Die Probleme hatten sofort Auswirkungen auf den Preis von XRP gehabt, der innerhalb von 24 Stunden um fast 11 % fiel. Aktuell liegt der XRP-Kurs bei 2,37 USD.

Hintergrund zu den technischen Schwierigkeiten bei Ripple und deren Behebung

Das XRP Ledger ist eine weit verbreitete Blockchain, die durch Ripple betrieben wird und in der Welt der Kryptowährungen eine wichtige Rolle spielt. Diese Blockchain ermöglicht es, schnelle und kostengünstige Transaktionen durchzuführen und könnte von vielen Unternehmen für grenzüberschreitende Zahlungen genutzt werden. Doch es kommt immer wieder zu technischen Problemen, die das Vertrauen der Nutzer in die Stabilität des Netzwerks kleiner werden lassen. Die neueste Störung ist nicht das erste Problem dieser Art. Bereits im Jahr 2024 gab es ähnliche Ausfälle, bei denen Nodes im Netzwerk nicht korrekt funktionierten. Die Lösung dieses aktuellen Problems erfolgte durch eine schnelle Reaktion von Validatoren, die manuell einen Konsens fanden, um das Netzwerk wieder zum Laufen zu bringen.

Diese technische Störung hatte direkte Auswirkungen auf den Preis von XRP. Innerhalb von 24 Stunden fiel der Preis der Kryptowährung um fast 11 %, was einem Verlust von 0,12 USD entsprach. Das führte zu einer kurzfristigen Unsicherheit auf dem Markt und einer Verringerung des Open Interests. Der Wert des Open Interests spiegelt die Anzahl offener Futures-Kontrakte wider und fiel auf ein monatliches Tief von 3,52 Milliarden USD. Im Vergleich zum Allzeithoch von 7,62 Milliarden USD im Januar ist das ein deutlicher Rückgang.

In der Welt der Derivate bezeichnet Open Interest den Wert der noch nicht geklärten oder ungesicherten Futures-Kontrakte, die von Tradern gehalten werden. Ein Rückgang des Open Interests kann auf kleiner werdendes Vertrauen der Marktteilnehmer hinweisen.

Ripple und die Politik

Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen bleibt Ripple als Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Krypto-Welt. Ripple hat sich zwar als Zahlungsnetzwerk nicht etabliert, aber als politischer Akteur, der die Regulierung von Kryptowährungen in den USA aktiv beeinflussen möchte. Im Mai 2024 spendete Ripple 25 Millionen USD an die politische Aktionskomitees Fairshake, um Kandidaten zu unterstützen, die sich für eine positivere Regulierung von Krypto-Unternehmen einsetzen. Trotz der Niederlage von Harris und dem Wunsch eine CBDC für die USA mit ihr zu kreieren, spenden Ripple fleißig weiter und möchte sogar mit Donald Trump zusammenarbeiten. Donald Trump hat sich in der Vergangenheit eher im DeFi- und Bitcoin-Bereich eingesetzt, doch scheint sich für ausreichend Spenden auch mit Ripple an einen Tisch zu setzen.

Doch Ripple ist nicht das einzige Krypto-Unternehmen, das zunehmend politisch aktiv wird. Krypto-Unternehmen in den USA investierten 2024 insgesamt über 119 Millionen USD in politische Kampagnen, um die Unterstützung für Kandidaten zu gewinnen, die eine krypto-freundliche Politik verfolgen. Ein weiteres spannendes US-Krypto-Unternehmen ist Solana, hier konnte der SOL-Coin ebenfalls eine starke Performance über die letzten Jahre erreichen. Ähnlich wie Ripple hat das Unternehmen jedoch mit Netzwerkausfällen zu kämpfen, wie zuletzt beim Launch des Melania Memecoins der First Lady.

Im Gegensatz zu Ripple arbeitet Solana jedoch an langfristigen Lösungen für die Netzwerkprobleme. Mit Solaxy kommt nun die erste Layer-2-Lösung für die Solana Blockchain auf den Markt. Solaxy zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Transaktionsgeschwindigkeit von Solana zu verbessern, indem es eine Rollup-Architektur integriert. Diese Technologie ermöglicht es, Transaktionen effizienter zu bündeln und zu verarbeiten, was zu schnelleren und kostengünstigeren Transaktionen führt.

Die Tokenomics von Solaxy sehen vor, dass 30 % des Token-Angebots für das Wachstum des Ökosystems reserviert sind, 25 % für Community-Incentives und 15 % für Marketingausgaben. Die verbleibenden SOLX-Token werden zwischen der Treasury und Börsennotierungen aufgeteilt. Aktuell ist Solaxy jedoch noch im ICO zu kaufen. Während der Presale-Phase wurde der Preis von SOLX auf 0,001624 USD festgelegt, mit geplanten Preissteigerungen alle 48 Stunden. Frühe Investoren werden somit belohnt, da sie die Weiterentwicklung der Chain frühstmöglich unterstützen.

