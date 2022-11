Top 4 Krypto unter 1 Cent - Die günstigsten Kryptowährungen mit Potenzial!

Die beste Krypto unter 1 Cent zu finden, ist nicht die einfachste Aufgabe. Schließlich wird der Kryptomarkt jeden Tag mit neuen digitalen Währungen überschwemmt.

Doch die Recherche lohnt sich, denn mit günstigen Kryptowährungen können hohe Einnahmen erzielt werden. Aus diesem Grund analysieren wir in diesem Leitfaden die Top 4 Penny Kryptowährungen, die man mit kleinem Budget kaufen kann.

Dash 2 Trade ? Die beste günstige Kryptowährung mit Potenzial!

Dash 2 Trade ist eine Kryptowährungsanalyse- und Social-Trading-Plattform, auf die mit dem D2T Token zugegriffen werden kann ? einem ERC-20-Token, das als native Kryptowährung des Projekts fungiert. Seit der Veröffentlichung der ersten Vorverkaufsrunde am 19. Oktober 2022 hat D2T bereits über 6.000.000 US-Dollar gesammelt.

Das Dash 2 Trade-Projekt bietet revolutionäre Handelssignale, die technische und soziale Indikatoren bewerten, um günstige Handelsstrategien anzubieten. Die Plattform verfolgt soziokulturelle Bewegungen, indem sie die Aktivitäten des Entwicklerteams und das Wachstum von Kryptos auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Telegram analysiert. Darüber hinaus bietet Dash 2 Trade mehrere technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Orderbuchstatistiken, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen und das Risikomanagement bei Krypto Investments zu verbessern.

Gemäß dem Whitepaper von Dash 2 Trade wird die Plattform auch Zugang zu Vorverkaufsstarts und Strategie-Builder-Tools bieten, um Handelsstrategien zu überprüfen und neue Kryptowährungs-Listing-Warnungen anzubieten. Als soziale Handelsplattform können Nutzer an wöchentlichen Handelswettbewerben teilnehmen und D2T-Token-Belohnungen verdienen.

Als einer der besten Utility-Token muss D2T gehalten werden, um auf das Dashboard der Plattform und spezielle Trading-Tools der Dash 2 Trade Plattform zugreifen zu können. Dash 2 Trade wird ein Starter- und ein Premium Abonnement anbieten. Für das Premium Abonnement werden monatlich 1.000 D2T berechnet, während das Starter Abonnement für 400 D2T im Monat erhältlich ist.

Derzeit können D2T-Token in der dritten Phase der Vorverkaufsrunde für 0,0513 USDT pro Token gekauft werden. Der gesamte Token-Vorrat von 1 Milliarde ist fast vollständig ausverkauft und wird bald seinen Presale beenden.

Jetzt die offizielle Dash 2 Trade Webseite besuchen

IMPT ? Die beste nachhaltige Kryptowährung unter 1 Cent

IMPT ist ein neues Krypto-Projekt, das in nur wenigen Wochen mehr als 12 Millionen US-Dollar gesammelt hat und eine Top Kryptowährung unter 1 Cent ist! impt.io verspricht, eine Lösung anzubieten für eines der drängendsten Probleme unserer Zeit ? die Klimakrise.

Während vielen neue Krypto Projekte keinen wirklichen Grund für ihr Bestehen liefern, möchte IMPT die Blockchain-Technologie nutzen, um Einzelpersonen und Unternehmen dabei zu helfen, den Klimawandel zu lindern, was den IMPT Token mit Abstand zu der umweltfreundlichsten Kryptowährung macht. Dadurch hat IMPT sich zu einem der aufregendsten Projekte des Jahres entwickelt, hauptsächlich aufgrund seines einzigartigen Ansatzes zur Nachhaltigkeit. Dieser Ansatz dreht sich um den Handel mit CO2-Gutschriften, eine beliebte Methode für Einzelpersonen und Unternehmen, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

IMPT zielt darauf ab, die nachhaltigste Kryptowährung zu werden, indem das Projekt diese CO2-Gutschriften als NFTs strukturieren will. Dadurch wird das Problem der ?Doppelzählung? auf dem traditionellen Markt für Emissionszertifikate beseitigt.

Gemäß dem Whitepaper von IMPT können die Benutzer der Plattform diese Emissionszertifikate mit IMPT-Token kaufen und verkaufen. Dieser ERC-20-Token ist die Transaktionswährung von IMPT und kann sogar durch Einkäufe bei den Partnermarken der IMPT Plattform verdient werden. Dafür hat sich IMPT bereits mit einer Reihe bekannter Namen zusammengetan, was bedeutet, dass Nutzer IMPT-Token verdienen, wenn er bei ihnen einkauft. Einige dieser Marken sind Lego, GameStop, Booking.com und Microsoft.

IMPT befindet sich in der Vorverkaufsphase, was bedeutet, dass Investoren die bereits günstigen IMPT-Token mit einem zusätzlichen Rabatt kaufen können. Aktuell kostet ein IMPT Token nur 0,023 $. Der Preis wird auf 0,028 $ steigen, sobald die aktuelle Vorverkauf Phase ausverkauft ist.

Calvaria ? Eine günstige Play-2-Earn Kryptowährung

Calvaria ist ein brandneues Play-2-Earn Sammelkartenspiel, das im Laufe der letzten Wochen an Zugkraft gewonnen hat und nun erfolgreich über 1,7 Millionen US-Dollar gesammelt hat.

Calvaria ist ein Play-to-Earn-Gaming-Ökosystem, das sich ganz besonders darauf konzentriert, neue Spieler in das Projekt einzubinden. Zu diesem Zweck hat das Team daran gearbeitet, eine Reihe von Schulungsmaterialien zusammenzustellen, die den Prozess der Erstellung einer Krypto-Wallet sehr einfach erklären. Das ist es, was Calvaria von seiner Konkurrenz unterscheidet, die allzu oft diejenigen Spieler vernachlässigt, die nicht bereits Krypto-nativ sind. Tatsächlich ist es sogar möglich, Calvaria zu spielen, ohne eine Krypto Wallet zu besitzen.

Die Schaffung eines Web3-Gaming-Ökosystems auf diese Weise hat alle möglichen Vorteile: Indem es sich zuerst auf das Spiel und die Benutzererfahrung konzentriert und dann die Spielmechanik als zweites einbezieht, um Geld zu verdienen, kann das Team sicherstellen, dass die Benutzererfahrung Priorität hat.

Die ersten Runden des Calvaria-Vorverkaufs waren extrem schnell ausverkauft und das Projekt hat bereits 1,7 Millionen Dollar eingesammelt. Der Vorverkauf wird in einer Reihe von Phasen durchgeführt, wobei der Preis von RIA in jeder Phase allmählich steigt. Derzeit liegt der Preis für jeden Token bei 0,025 $, aber dieser wird bis zum Ende des Vorverkaufs in der Endphase auf 0,055 $ steigen.

Das Team von Calvaria hat außerdem bereits angekündigt, dass die Kryptowährung an der LBank-Börse notiert wird, sobald der Vorverkauf vollständig ausverkauft ist.

RobotEra ? Eine neue Metaverse Penny Kryptowährung

RobotEra ist eine Metaverse-Gaming-Plattform, die darauf abzielt, NFT-Protokolle und In-Game-Verdienstmethoden in einem spannenden Metaverse Sandbox Game zu integrieren, indem sie TARO als native Kryptowährung nutzt. So wie Metaverse-Token wie The Sandbox während des ICO (Initial Coin Offering) 1000-fache Renditen erzielt haben, zielt RobotEra darauf ab, durch den TARO-Vorverkauf ähnliche Erfolge zu erreichen.

TARO wurde im November 2022 eingeführt und bietet 270 Millionen Token im Vorverkauf an ? was 15 % des gesamten Token-Angebots (1,8 Milliarden) entspricht. Mit TARO können Spieler als NFT-Robot Avatar am planetenähnlichen Metaverse-Ökosystem von RobotEra teilnehmen. Diese Roboter NFTs werden auf der Ethereum-Blockchain geprägt und verfügen über ein begrenztes Angebot von 10.000. Es gibt 7 verschiedene Roboter-NFTs ? die auf 7 Kontinenten auf dem Taro-Planeten existieren.

Ein Spieler kann auf das Ökosystem zugreifen, indem er einen Roboter-NFT kauft. Der ERC-20-Token, TARO, kann außerdem eingesetzt werden, um an der dezentralisierten autonomen Organisation (DAO) teilzunehmen. Das RobotEra DAO ermöglicht es den Spielern, Entscheidungen über die Entwicklungen des Spiels zu treffen, und gibt somit die Kontrolle an die Spieler.

Während große Kryptos wie Bitcoin im Jahr 2022 stark korrigiert haben, werden Krypto-Vorverkäufe aufgrund ihres hohen Wachstumspotenzials immer beliebter. TARO befindet sich derzeit in der ersten Runde seines dreistufigen Vorverkaufs und wird bei 0,020 US-Dollar gehandelt. Dadurch ist aktuell der beste Zeitpunkt, um diesen Penny-Token zu kaufen, da der Preis in der letzten Vorverkaufsrunde auf 0,032 US-Dollar steigen wird.

