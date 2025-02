Trotz Korrektur: Wird Bitcoin bis Ende des Jahres auf über 200.000 US-Dollar steigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kurs des Bitcoins bewegt sich noch immer seitwärts. Die größte Kryptowährung der Welt scheint es derzeit einfach nicht zu schaffen, aus seiner Korrektur auszubrechen. Seit Tagen scheint der Kurs wie eingeschlafen und kommt nicht wirklich aus seiner Range. Nicht wenige Anleger haben sowohl Nerven als auch die Hoffnung auf den nächsten Bull Run bereits weggeworfen. Das ist insbesondere deshalb verwunderlich, weil sowohl die Fundamentaldaten als auch die Nachrichten eigentlich sehr positiv sind. Daher ist die langfristige Prognose für Bitcoin noch immer bullish.

Wann bricht Bitcoin aus dieser Formation aus?

Im Chart des Bitcoins bildet sich derzeit ein bullishes Dreieck aus. Die Handelsspanne wird immer kleiner, während die Volatilität auf ein praktisch historisches Tief gefallen ist. Keine leichte Situation für Anleger, da es sowohl als Trader als auch als Investor in einer solchen Marktphase schwierig ist, Gewinne zu erzielen. Alle warten daher gespannt auf den Breakout aus dem bullischen Dreieck.

(Der Kurs des Bitcoins bewegt sich seit einiger Zeit innerhalb eines bullishen Dreiecks – Quelle: Tradingview.com)

Bei einem bullishen Dreieck ist der Ausbruch nach oben deutlich wahrscheinlicher als ein Ausbruch nach unten. Außerdem liegt die statistische Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Kursanstieg bei einem Durchbruch durch die obere Trendlinie bei über 75 Prozent. Die technische Situation gibt im Bitcoin allerdings eher Aufschluss über die Kursentwicklung im kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont. Doch auch die langfristige Prognose ist derzeit für den Bitcoin extrem positiv.

Wird bald die gewaltigste Flut an Kapital aller Zeiten in den Bitcoin fließen?

Kein anderes Thema prägt die Nachrichten auf dem Kryptomarkt derzeit so stark wie eine mögliche strategische Bitcoin-Reserve. Oder genauer gesagt mehrere. Denn nicht nur die Bundesregierung der Vereinigten Staaten von Amerika plant eine solche, auch immer mehr einzelne Bundesstaaten bringen Gesetzentwürfe für eigene Bitcoin-Reserven ein.

Texas möchte etwa künftig jedes Jahr 500 Mio. US-Dollar in Bitcoin investieren und diese Coins dann in ihren Reserven halten. Doch die Auswirkungen könnten noch deutlich größer sein als bislang angenommen, wie der Analyst und Reporter des Bitcoin Magazines, Vivek, heute auf X (ehemals Twitter) teilte.

https://twitter.com/Vivek4real_/status/1889694570620813529

Wie Vivek heute auf X teilte, geht der Vermögensverwaltungskonzern VanEck davon aus, dass die US-Bundesstaaten mehr als 23 Mrd. US-Dollar in Bitcoin investieren könnten. Unabhängig von den Bitcoin-Spot-ETFs könnte damit die gewaltigste Flut an Kapital aller Zeiten in den Kryptomarkt fließen. Damit ist es trotz der aktuell langweiligen Marktphase durchaus wahrscheinlich, dass der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung der Welt bis Ende des Jahres auf 200.000 US-Dollar ansteigen könnte. Doch nicht nur die Bitcoin-Prognose ist derzeit positiv, auch Solaxy ($SOLX) könnte enorme Gewinne erzielen.

Wird der Kurs von Solaxy explodieren?

Solaxy ist ein neues Projekt, das von einem Team aus erfahrenen Entwicklern gegründet wurde. Neben enormem Gewinnpotenzial für Anleger besteht der Zweck von Solaxy vor allem darin, durch seine moderne Layer-2-Lösung die Solana-Blockchain zu entlasten. Auf der neuen Layer 2 könnte schon bald ein komplett neues Ökosystem an Token und dApps und Millionen von Nutzern entstehen, falls mehr Entwickler ihre Projekte auf dieser Blockchain launchen. Damit hätte $SOLX enormes Kurspotenzial, da für Transaktionen und Liquidität für Handelspaare $SOLX benötigt werden würde, wodurch die Nachfrage sehr hoch wäre.

(Solaxy hat eine einzigartige Layer-2-Lösung, die ein ganzes Ökosystem begründen könnte – Quelle: solaxy.io)

Der $SOLX-Token befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase. Das bedeutet, Anleger haben die einmalige Chance, den Coin zu einem günstigen Fixpreis zu kaufen. Die Nachfrage ist schon jetzt unglaublich hoch, wodurch die Vorverkaufssumme auf über 20 Mio. US-Dollar explodiert ist. Das ist auch kein Wunder, denn die Community von Solaxy umfasst mittlerweile mehr als 70.000 Anleger. Das Projekt hat also hervorragende Chancen auf eine Kursexplosion beim Handelsstart nach dem ICO. Interessenten sollten sich allerdings beeilen, da bereits in wenigen Stunden die nächste Preiserhöhung für die $SOLX-Token ansteht, was für frühe Käufer einen ersten Buchgewinn bedeutet.

