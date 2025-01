Trump launcht Meme Coin - Unglaubliche Kursentwicklung am ersten Tag

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es war von Anfang an klar, dass unter Donald Trump eine neue Rallye am Kryptomarkt ausgelöst werden würde. Analysten haben bereits einen Bitcoin-Kurs von über 500.000 Dollar vorhergesagt, der unter Trumps kryptofreundlicher Regulierung erreicht werden sollte. Doch der baldige US-Präsident geht offenbar noch einen Schritt weiter und krempelt den gesamten Kryptomarkt um. Neben einer möglichen strategischen Altcoin-Reserve für die USA bringt Trump nun auch noch seinen eigenen Meme Coin auf den Markt. Ein Coin, der alle anderen in den Schatten stellt.

Trump bringt eigenen Meme Coin auf den Markt

Dass Trump den Kryptomarkt nachhaltig beeinflussen würde, war zu erwarten. Doch dass er dies auch im Bereich der Meme Coins tun würde, überrascht wohl auch diejenigen, die ohnehin schon große Hoffnungen in seine Präsidentschaft hatten. Neben den anhaltenden Gerüchten um eine strategische US-Coin-Reserve, die Altcoins wie Solana ($SOL) und XRP ($XRP) umfassen könnte, sorgt die Einführung des neuen Trump-Meme-Coins für Aufsehen.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1880446012168249386

Während zunächst spekuliert wurde, ob Trumps Account gehackt worden sein könnte, scheint es sich um eine authentische Ankündigung zu handeln. Der Tweet ist auch nach 10 Stunden unverändert online, was dafür spricht, dass der ehemalige und zukünftige Präsident tatsächlich hinter dem Projekt steht.

$TRUMP geht sofort viral

Was seit dem Launch von $TRUMP geschieht, ist beispiellos. Der Kurs des neuen Coins ist binnen weniger Stunden um über 13.000 % gestiegen. Wer direkt beim Launch investiert hat, konnte sein Kapital in kürzester Zeit vervielfachen. Selbst Anleger, die erst nach der offiziellen Ankündigung eingestiegen sind, sitzen auf enormen Gewinnen. Es sieht auch nicht danach aus, als wäre die Rallye schon bald vorbei.

($TRUMP Kursentwicklung – Quelle: Dextools)

Innerhalb kürzester Zeit hat $TRUMP nicht nur ein Handelsvolumen in Milliardenhöhe erreicht, sondern sich auch unter die größten Meme Coins der Welt katapultiert. Aktuell liegt $TRUMP bereits auf Platz 4 der weltweit größten Meme Coins und hat damit eine Position erreicht, die normalerweise Monate oder Jahre dauern würde. Nur $PEPE, $DOGE und $SHIB sind unter den Meme Coins noch höher bewertet.

Obwohl $TRUMP in den ersten Stunden nach dem Launch unglaubliche Gewinne verzeichnet hat, bleibt abzuwarten, wie lange das noch so weitergehen kann. Nach einer solchen Kursexplosion sind Gewinnmitnahmen zu erwarten. Allerdings hat schon Elon Musk gezeigt, dass so prominente Unterstützung einen Meme Coin noch deutlich größer machen kann, wie das beispielsweise bei Dogecoin ($DOGE) der Fall war.

Während $TRUMP einmal mehr gezeigt hat, welches Potenzial in Meme Coins steckt, sind Anleger längst auf der Suche nach dem nächsten Milliarden Dollar Meme Coin. Wer die Chance bei $TRUMP verpasst hat, könnte mit Wall Street Pepe ($WEPE) bereits den nächsten Coin gefunden haben, der das Potenzial hat, zu explodieren.

Wird Wall Street Pepe ähnlich stark steigen?

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass für die Kursexplosion von $TRUMP vor allem prominente Unterstützung nötig war. Dass ein Coin innerhalb eines Tages auf eine Bewertung von über 4 Milliarden Dollar steigt, wird es wahrscheinlich nicht mehr so schnell geben. Bei Wall Street Pepe ($WEPE) deutet derzeit aber ebenfalls alles auf eine Kursexplosion hin. Hier haben Anleger außerdem noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da die $WEPE-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden.

($WEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Auch Wall Street Pepe bricht aktuell alle Rekorde. Noch nie hat ein Meme Coin in so kurzer Zeit eine so hohe Summe im Vorverkauf umgesetzt. Inzwischen haben Anleger über 50 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Damit stehen die Chancen laut Analysten gut, dass $WEPE der nächste Milliarden Dollar Meme Coin wird und frühen Käufern Renditen von weit mehr als 1.000 % bringt. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

