Unglaublich: Krypto-Wal kauft Solana für 223 Millionen Dollar! Jetzt schnell einsteigen?

Wie zu erwarten sind die Kurse am Kryptomarkt am Wochenende nochmal leicht rückläufig. Ganz so schlimm wie in den letzten 2 Tagen ist es aber nicht mehr. Das Handelsvolumen ist am Sonntag deutlich niedriger, da institutionelle Investoren nicht aktiv sind und auch von der Nachrichtenseite tut sich am Wochenende nicht viel. Dennoch scheint es ein Krypto-Wal nun plötzlich eilig zu bekommen, Solana ($SOL) zu kaufen. Er hat gleich mit einem einzigen Kauf über 223 Millionen Dollar investiert. Bedeutet das, dass es für $SOL nun wieder bergauf geht?

1,777 Millionen $SOL gekauft

Krypto-Walen – also Großvinstoren, die erhebliche Mengen eines Coins kaufen – sagt man ein besseres Marktverständnis nach. Oft wird auch vermutet, dass es sich um Insider handelt. Es ist auch naheliegend, dass jemand, der 223 Millionen Dollar in einer einzigen Transaktion in einen einzigen Coin investiert, Milliardär ist und entsprechend einflussreiche Menschen kennt. Daher werden Wal-Transaktionen von der Krypto-Community genau beobachtet und oft auch kopiert.

Nun zeigt sich, dass ein Wal bei Solana ordentlich zugeschlagen hat. In einer einzigen Transaktion kauft er oder sie 1,777 Millionen $SOL im Wert von über 223 Millionen Dollar. Eine Transaktion, die unter der Woche schon für Aufsehen sorgen würde, am Wochenende aber noch auffälliger ist.

BREAKING: SOMEONE JUST BOUGHT 1.777 MILLION $SOL ($223 MILLION) ON KRAKEN AND THEN STAKED IT ALL.



Es scheint sich dabei aber nicht um einen News-Trade zu handeln, denn ein kurzfristiger Pump in der kommenden Woche dürfte nicht das sein, worauf der Investor abzielt. Er hat nämlich die gesamte Menge sofort gestakt, um damit ein passives Einkommen zu erzielen. Dadurch können die Coins aber auch nicht sofort wieder verkauft werden.

Kommt die Erholung?

Natürlich fragen sich Anleger in den letzten Monaten Tag für Tag, wann der Boden erreicht ist und ob sich der Kryptomarkt nochmal erholen wird. Transaktionen wie diese zeigen, dass sich Wale von der aktuellen Korrektur weniger schrecken lassen und diese lieber nutzen, um nochmal günstig nachzukaufen. $SOL notiert heute noch 0,5 % tiefer als gestern um diese Zeit und ist vom Allzeithoch um 57 % eingebrochen.

($SOL Chart – Quelle: Tradingview)

Das bedeutet, dass sich der Kurs allein bis zum Allzeithoch mehr als verdoppeln kann. Langfristig erwarten Experten aber deutlich höhere Kursziele von über 500 Dollar für $SOL. Die nächsten wichtigen Marken wären vorher aber der EMA 200, der aktuell bei 173 Dollar liegt und auch der nächste Widerstand knapp darüber, der im Bereich von 180 Dollar liegt.

Um diese Kursziele zu erreichen, braucht es sicher bessere Nachrichten aus den USA. Zur Zeit jagt eine Handelszollmeldung die nächste, was Anleger stark verunsichert und dazu führt, dass Geld von den Finanzmärkten abgezogen wird. Sobald sich die Lage hier entspannt, könnte es am Kryptomarkt schnell wieder bergauf gehen. Einige wenige Coins explodieren auch während dieser schwierigen Marktphase, wobei aktuell vor allem Solaxy ($SOLX) durch die Decke geht.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

Solaxy bringt erste Layer 2 für Solana auf den Markt

Solana hat es nicht umsonst in die Top 10 der größten Kryptowährungen der Welt geschafft. Die Blockchain ist deutlich schneller und günstiger als Ethereum. Aber genau das führt auch zu einer dauerhaft hohen Auslastung, was auch immer wieder zu Transaktionsabbrüchen und Ausfallzeiten führt. Mit Solaxy könnte damit bald Schluss sein. Solaxy bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt, die zur Entlastung der Main Chain und so zur Skalierbarkeit von Solana beitragen soll.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Das Konzept sorgt aktuell für Aufsehen am Markt. Solaxy kommt mit dem $SOLX-Token, der aktuell im Vorverkauf erhältlich. Die Nachfrage explodiert bereits, obwohl der Coin noch gar nicht an den Kryptobörsen handelbar ist. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger Token im Wert von über 28,5 Millionen Dollar gekauft, weshalb Analysten vermuten, dass der Coin nach dem Launch durch die Decke geht und der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

