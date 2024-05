Nach dem Bitcoin ist vor dem Ether

Vermögensverwalter-Kolumne

Kryptowährungen erleben gerade einen neuen Höhenflug. Den bislang allerdings noch nicht bestätigten Marktgesetzen nach sollte dieser in ganz neue Kursregionen führen.

Werte in diesem Artikel

Der Auslöser ist einmal mehr ein Produkt der alten Finanzwelt: Ein ETF auf Ethereum, der zweitwichtigsten Kryptowährung soll zur Genehmigung anstehen. Grund genug für die Kryptocommunity, die Kurse zu treiben. Aber auch Grund genug, Kryptos zu kaufen? Ja.

Werbung

BTC/CHF und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie BTC/CHF mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Bislang folgte die Kryptowelt einem Muster: Auf einen steilen Anstieg folgte ein fast ebenso steiler Kursrutsch, der wieder in einen Anstieg mündete, der über das bis dahin erreichte Rekordhoch führte. Jetzt lässt sich trefflich darüber streiten, ob der Absturz nach dem letzten Hoch schon stark genug war. Doch sicher ist: die Kurse der Kryptos steigen wieder - und das schnell.

Auslöser ist die Hoffnung, dass nach einem Bitcoin-ETF jetzt auch ein auf Ethereum lautender zugelassen werden könnte. Viele gute Gründe sprechen - wie beim Bitcoin-ETF - für einen neuen Schub dadurch: Ein ETF bietet sowohl institutionellen als auch privaten Investoren einen einfacheren Zugang zu Kryptos, senkt so die Eintrittsbarrieren und macht den Zugang zu Ethereum für eine breitere Investorenschicht leichter. Zudem werden die ETF an regulären Börsen gehandelt, was das Eröffnen eines Depots bei einer Kryptobörse vermeidet.

Zudem wird ein ETF typischerweise von einer regulierten Finanzinstitution verwaltet und bietet damit ein Maß an Sicherheit und Schutz, das direkte Investitionen eher nicht bieten. Dies ist vor allem für institutionelle Investoren wichtig, die strengeren Regulierungen unterliegen.

Vor allem aber zeigt ein neuer Krypto-ETF, dass Bitcoin & Co keine Eintagsfliegen sind, dass ihnen von namhaften Institutionen zumindest ein Wert zugesprochen wird. Das sorgt für mehr Vertrauen bei privaten wie institutioneller Investoren. Möglicherweise noch kursbeeinflussender ist aber, dass die Investitionen in ETFs auch Investitionen durch ETFs auslösen, die Manager kaufen Ether am Markt. Das sorgt für mehr Nachfrage und damit höhere Preise.

Insgesamt kann ein Ethereum-ETF dazu beitragen, die Marktstruktur zu verbessern, das Vertrauen zu stärken und die Akzeptanz von Kryptowährungen bei breiteren Investorengruppen zu stärken. Langfristig sorgt das für eine stabilere und robustere Marktentwicklung, was wiederum die Attraktivität als Anlageklasse erhöht.

Insofern ist es durchaus eine akzeptable Wette auf die Zukunft, Kryptowährungen zu kaufen und zu halten. Oder einen der bestehenden Bitcoin- oder möglicherweise kommenden Ethereum-ETFs zu kaufen. Denn eines ist mit diesen klar: die Kryptos sind nicht mehr von der Krypto-Community abhängig, die Kurse werden jetzt durch neues Geld gemacht.

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de/

Von Uwe Zimmer, Geschäftsführer Z-Invest GmbH, Köln

Immer mehr Privatanleger in Deutschland vertrauen bei ihrer Geldanlage auf bankenunabhängige Vermögensverwalter. Frei von Produkt- und Verkaufsinteressen können sie ihre Mandanten bestmöglich beraten. Mehr Informationen finden Sie unter www.v-bank.com.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.