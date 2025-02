Was bedeutet die neue Richtlinie der ESMA für Anbieter von Krypto-Assets?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat neue Richtlinien veröffentlicht, mit denen in weiterer Folge sichergestellt werden soll, dass Anbieter von Krypto-Assets gut ausgebildete Mitarbeiter in ihren Reihen haben. Mit der neuen Richtlinie will man so für mehr Professionalität sorgen und dazu beitragen, dass Anlegern klar verständlich gemacht werden kann, dass der Kryptomarkt Chancen bietet, aber man auch nicht zu unterschätzende Risiken eingeht. Bis Mitte April ist die Kommentarfunktion geöffnet, sodass Branchenvertreter ihre Meinung über die neue Richtlinie kundtun können.

Mitarbeiter müssen sich nun verpflichtend weiterbilden und bestimmte Qualifikationen erreichen

Da es bislang nicht erforderlich ist, als Mitarbeiter gewisse Standards erfüllen zu müssen, wenn in einem Unternehmen gearbeitet wird, das Krypto-Assets anbietet, hat die ESMA nun ein Regelwerk geschaffen, das sicherstellen soll, dass eine entsprechende Qualifikation erfüllt wird. Das im Konsultationspapier vorgeschlagene Rahmenwerk legt fest, welche Qualifikationen erfüllt werden müssen; zudem wird gefordert, dass die Mitarbeiter auch stets an Schulungen teilnehmen müssen, um am neuesten Stand bleiben zu können. Das betrifft vor allem jene Mitarbeiter, die auch den direkten Kontakt mit Kunden haben und Beratungen durchführen. Denn der Markt für digitale Assets wächst und wird immer größer, sodass man sich stets mit allen Neuerungen auseinandersetzen muss, um adäquate Beratungen durchführen zu können.

Unternehmen sind gemäß den Richtlinien dazu verpflichtet, dass sie dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht nur das theoretische Wissen besitzen, sondern auch praktische Fähigkeiten haben. Des Weiteren geht es auch um rechtliche Verantwortung, um Risikomanagement und Erklärungen, wie eine Blockchain funktioniert oder auch, wie man Transaktionen mit Kryptowährungen durchführen kann.

Mit der neuen Richtlinie will die ESMA die immer breiter gewordene Lücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der digitalen Wirtschaft schließen. Denn die Wertpapierfirmen und Banken müssen seit jeher darauf achten, dass ihre Mitarbeiter eine bestimmte Qualifikation aufweisen – im Krypto-Bereich war das bislang nicht erforderlich. Nun sollen mit den neuen Vorgaben die Dienstleister in dem Krypto-Bereich aber glaubwürdiger werden, zudem erwartet man sich auch eine klare Verbesserung im Bereich des Verbraucherschutzes.

Die Anbieter von Krypto-Assets müssen nachweisen können, dass man die Richtlinien eingehalten hat. Das heißt, das Unternehmen muss die Ausbildung sowie die Qualifikation der Mitarbeiter dokumentieren. Das von der ESMA strukturiertes Bewertungserfahren für Firmen wurde erstellt, damit dann die Unternehmen bescheinigen können, dass die Mitarbeiter das Kompetenzniveau erfüllen.

Kommentarfunktion endet Mitte April

Berater und Vertreter sollen in der Lage sein, dass sie den Kunden klar machen, wie komplex das Thema ist. So geht es einerseits um die attraktiven Gewinnchancen, aber auch andererseits darum, dass die Risiken niemals außer Acht gelassen werden sollten. Zudem geht es auch um die Volatilität. Der Kryptomarkt kann immer wieder nach oben wie nach unten ausbrechen und oft braucht man nur etwas Geduld, damit sich diverse Entwicklungen wieder von selbst glätten. Schließlich ist es für den Anleger am Anfang gar nicht so einfach, dass er einen Unterschied zwischen den angebotenen Veranlagungen erkennt bzw. weiß, welche Kryptowährungen interessant sind, wenn es um Investments geht.

Derzeit ist die Kommentarfunktion offen. Das heißt, die Interessensvertreter der Branche können ihr Feedback abgeben. Die Kommentarfunktion endet am 22. April 2025.

All jene, die schon einmal mit dem Gedanken gespielt haben, in Kryptowährungen zu investieren, werden wohl auch schon auf sogenannte Presales gestoßen sein. Dabei handelt es sich um Token bzw. Coins, die noch nicht auf einer offiziellen Kryptobörse gelistet sind. Ein solches Projekt, das durchaus vielversprechend sein mag, ist Bitcoin Bull.

Hier geht es auf die Homepage von Bitcoin Bull

Wieso Bitcoin Bull-Fans ihre Augen stets auf die Entwicklung des Bitcoin gerichtet haben

Bitcoin Bull ist ein Projekt, dass es auf diese Art und Weise noch nie gegeben hat. Denn hier hat man die Möglichkeit Geld zu verdienen, sofern der Preis des Bitcoin steigt. Hält man den Token BTCBULL, so darf man sich über Belohnungen in Form von Bitcoin freuen, nachdem dieser bestimmte Kursziele erreicht hat. Wer vor hat, sein Geld in Bitcoin Bull zu stecken, sollte sich somit verstärkt mit den Prognosen rund um den Bitcoin auseinandersetzen. Aber wie kann ein im Wert steigender Bitcoin dafür sorgen, dass Halter von BTCBULL Gewinne erzielen?

Wenn der Bitcoin die 150.000 US Dollar-Marke überspringt, so ist das der erste Meilenstein, der dann dafür sorgt, dass die erste Ausschüttung für BTCBULL Token Halter kommt – und zwar in Form von Bitcoin. Weitere Ausschüttungen gibt es dann, wenn der Preis neuerlich um 50.000 US Dollar nach oben geklettert ist. Somit warten die nächsten Belohnungen bei 200.000 US Dollar und die nächste Ausschüttung folgt dann bei 250.000 US Dollar.

Dieser neue Mechanismus, der ab 150.000 US Dollar automatisch ausgelöst wird, trägt wohl dazu bei, dass das Interesse an Bitcoin Bull bestehen bleibt. Vor allem dann, wenn sich die Kryptowährung vor der wichtigen 150.000 US Dollar-Marke befindet; oder sich am Weg nach oben befindet. Wovon man ausgehen kann? Immer dann, wenn sich der Bitcoin kurz vor einem Meilenstein befindet, der alle 50.000 US Dollar wartet, wird dann wohl verstärkt BTCBULL gekauft werden.

Wer schon jetzt einsteigt, darf sich bald über seine ersten Buchgewinne freuen. Denn mit jeder Beendigung einer Presale-Phase steigt der Preis des BTCBULL. So folgte die erste Preiserhöhung nach dem Überspringen der 2 Millionen US Dollar-Grenze, danach mit dem Überspringen der 2,5 Millionen US Dollar. Nach Ende des Presales kann der Preis deutlich nach oben schnellen, wenn BTCBULL dann auf einer offiziellen Kryptobörse gelistet wird.

Hier geht es zum BTCBULL Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.