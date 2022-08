Psychische Gesundheit via Blockchain: Mental-Health-App belohnt Nutzer mit Token

Devisen in diesem Artikel BTC/USD 23.044,6680

• Selbstmord ist die vierthäufigste Todesursache bei Menschen zwischen 15 und 29 Jahren• heal2earn nutzt Blockchain-Technologie, um den Menschen vorbeugende Maßnahmen für eine bessere psychische Gesundheit anzubieten• Erste NFT-Kollektion ging am 24. Juli an den Start

So wichtig ist Mental Health

Laut der World Health Organization (WHO) spielt die psychische Gesundheit eine immer wichtigere Rolle, wenn es um das Erreichen von globalen Entwicklungszielen geht. So sind zum Beispiel Depressionen eine der häufigsten Ursachen für Behinderungen, und Selbstmord ist die vierthäufigste Todesursache bei Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Außerdem ist die Lebenserwartung von Menschen mit psychischen Erkrankungen deutlich geringer. So sterben Personen mit schweren psychischen Krankheiten aufgrund von vermeidbaren körperlichen Erkrankungen bis zu zwei Jahrzehnte früher. Doch obwohl diese Problematik in den letzten Jahren zunehmend anerkannt wird, leiden Menschen mit psychischen Erkrankungen auch heute noch in einigen Ländern unter schweren Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung und Stigmatisierung.

heal2earn.io

Das Unternehmen "heal2earn" hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, "das geistige Wohlbefinden aller Menschen zu inspirieren und zu fördern, damit sie ein erfülltes Leben führen können, und ihnen dabei zu helfen, positive Veränderungen in ihrem Zuhause, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Schule und in ihrer Gemeinde vorzunehmen. […] Wir revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen ihre Berater/Coaches/Therapeuten finden, bewerten und beurteilen, indem wir die Blockchain-Technologie nutzen. Unser Ziel ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen jederzeit und überall die Hilfe finden können, die sie brauchen", erklärt heal2earn auf der eigenen Website.

Web3 als Zugang für psychische Gesundheit

Ziel des Unternehmens ist es, den Menschen durch Blockchain, NFTs und Web3 vorbeugende Maßnahmen für eine bessere psychische Gesundheit anzubieten. Durch Belohnungen über eine Open-Source-App sollen Menschen dazu angetrieben werden, sich mit dem Thema Mental Health auseinanderzusetzen. Erst am 24. Juli startete hierzu die erste NFT-Kollektion des Unternehmens. Insgesamt stehen in dieser Kollektion 6.661 NFTs zur Verfügung.

Während jeder über Careoline - einem dezentralisierten, gemeinschaftsgesteuerten Ökosystem - vermittelten Sitzung zwischen einer qualifizierten Gesundheitsfachkraft und einem Kunden verdienen außerdem beide Parteien die sogenannten Careoline-Token. Außerdem kann man die Token verdienen, wenn man sich selbst um sein eigenes Wohlbefinden kümmert, indem man zum Beispiel meditiert oder Sport macht. Der Token kann dann zum Beispiel an der Börse gehandelt werden, an die Careoline.foundation für Menschen gespendet werden, die sich keine Gesundheitsförderung leisten können oder für ermäßigte Angebote von Coaching-Sitzungen ausgegeben werden.

